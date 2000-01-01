В труднодоступные места Красной Поляны на квадроциклах

Авто
Авто – Гид из Адлера
Хотите увидеть самые труднодоступные точки в окрестностях Красной поляны, да ещё получить дозу адреналина? Тогда, смело принимайте участие в нашей программе «Неизведанное» на квадроциклах.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🏆Активный отдых
  • В горы
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • 15 000 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
В труднодоступные места Красной Поляны на квадроциклах
В труднодоступные места Красной Поляны на квадроциклах

Что вы увидите

  • Красная поляна
Уникальный маршрут, для тех кто хочет увидеть большеПрограмма «Неизведанное» была придумана для тех, кто ценит индивидуальных подход, хочет узнать что-то по-настоящему новое и умеет удивляться. Данный тур составлен нашими инструкторами, которые потратили не один год, изучая самые труднодоступные точки в окрестностях Красной поляны. Вы увидите места, куда люди забредают крайне редко, и многие даже не знают об их существовании. Это уникальный маршрут разрабатывается исключительно для Вас и корректируется в зависимости от Ваших пожеланий. Надёжность и безопасностьВ нашем парке 🌳 четырехколесной техники можно взять в аренду самые современные модели квадроциклов от лучших мировых производителей, отвечающие всем параметрам спортивных «вездеходов». Даже на самых сложных и долгих маршрутах Вы можете быть уверены в своей безопасности и исправности наших ТС. Отличная проходимость, абсолютная надежность и динамика наших ТС обеспечат самое комфортное и незабываемое путешествие в Вашей жизни. Важная информация Пожалуйста, надевайте комфортную одежду — брюки и куртка с длинным рукавом или комбинезон (независимо от пола), оптимальный выбор обуви — это высокие, защищающие голень ботинки с ребристой подошвой, подойдут и кроссовки.
Что входит
  • Аренда квадроцикла
  • Услуги инструктора.
Что не входит
  • Услуги экскурсовода
Начало и место завершения
🚩 Сочи, пос. Казачий Брод, ул. Краснофлотская, 11А
В труднодоступные места Красной Поляны на квадроциклах
В труднодоступные места Красной Поляны на квадроциклах
В труднодоступные места Красной Поляны на квадроциклах
В труднодоступные места Красной Поляны на квадроциклах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Авто
Авто
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Авто проводит ещё 4 экскурсии

По сказочному лесу на квадроцикле
5 000
2 часа
По сказочному лесу на квадроцикле
Белые скалы на квадроциклах
10 000
4 часа
Белые скалы на квадроциклах
В Ахтырскую пещеру на квадроциклах
2 500
1 час
В Ахтырскую пещеру на квадроциклах
Каньон Псахо на квадроцикле
8 000
2 часа
Каньон Псахо на квадроцикле

Еще несколько необычных экскурсий в Адлере

Такая разная Абхазия
9 500
11 часов
Такая разная Абхазия
31 отзыв
От природных красот до монастырей и дворцов: главные места и их истории
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
скидка10%
9500
8 550
10 часов
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
12 отзывов
Посетить «визитные карточки» Абхазии и услышать душевные рассказы о местной жизни
Весь Сочи за 8 часов
10 000
8 часов
Весь Сочи за 8 часов
17 отзывов
Красная поляна, Роза Хутор, Скайпарк, гора Ахун, центр Сочи и Олимпийский парк — авто-экскурсия
Джип-тур на каньоны реки Псахо
1 850
6 часов
Джип-тур на каньоны реки Псахо
1 отзыв
Отправиться из Адлера навстречу первозданной природе и зарядиться духом приключений
Джип-тур в Абхазию: Гегский водопад, он же Гега, он же Зоу
скидка10%
2000
1 800
11 часов
Джип-тур в Абхазию: Гегский водопад, он же Гега, он же Зоу
Через Гагры, Голубое озеро и Рицу — к самому зрелищному водопаду региона
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
1 000
9 часов
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
2 отзыва
Получить объемное представление о русской Швейцарии и поразиться ее красотам