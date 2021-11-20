С наступлением вечера Сочи загорается сотнями огоньков и представляет собой красивое зрелище, которое заслуживает пристального внимания гостей. Мы прогуляемся по его вечерним улочкам и посмотрим на достопримечательности с нового ракурса. Вы сможете увидеть живописный парк «Ривьера», полюбоваться огнями Морского порта, осмотреть яркую архитектуру Зимнего театра.

В нашу экскурсию войдет посещение Исторического бульвара, позволяющего познакомиться со становлением города как популярного морского курорта. Вы увидите санатории, гостиницы, памятники, старинные жилые дома. Визитной карточкой улицы является площадь Искусств, где размещается множество декоративных композиций и анималистических скульптур. Тут же находится здание Сочинского художественного музея, построенное в 1936 году.

Прогулка по городу позволит вам познакомиться с основными объектами Олимпийского парка, созданного в рамках подготовки к XXII зимней Олимпиаде. На его территории располагаются стадион «Фишт», трасса Формулы-1, Дворец зимнего спорта «Айсберг». Одним из главных украшений парка является Большой Ледовый дворец, который своим внешним обликом напоминает замерзшую каплю. Здание охватывает огромную площадь и может вместить до 12 000 зрителей.

Завершающим этапом нашей экскурсии станет посещение Медальной площади Олимпийского парка. Во время Олимпиады она служила местом вручения наград, а сегодня используется для проведения новогодних и рождественских гуляний. Здесь вы сможете полюбоваться удивительной игрой светомузыкального фонтана, который выстреливает фигурными водными струями под звуки мелодий Чайковского.