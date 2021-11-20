Вечерний Сочи, Олимпийский парк и Шоу поющих фонтанов

Вечерний Сочи, Олимпийский парк и Шоу поющих фонтанов
Вечерний Сочи, Олимпийский парк и Шоу поющих фонтанов
Вечерний Сочи, Олимпийский парк и Шоу поющих фонтанов
Вечерний Сочи, Олимпийский парк и Шоу поющих фонтанов
Вечерний Сочи, Олимпийский парк и Шоу поющих фонтанов
Вечерний Сочи, Олимпийский парк и Шоу поющих фонтанов
Вечерний Сочи, Олимпийский парк и Шоу поющих фонтанов

Что вы увидите 🤩

  • Парк «Ривьера», Аллея звезд, «Зеленый театр», Курортный проспект, Зимний театр, Платановая аллея, собор Михаила Архангела, Морской порт, Навагинская улица, здание Железнодорожного вокзала и др.
  • Объекты Олимпийского парка: стадион «Фишт», трасса Формулы-1, Дворец зимнего спорта «Айсберг», большой Ледовый дворец.
  • Медальная площадь Олимпийского парка - поющий фонтан.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
С наступлением вечера Сочи загорается сотнями огоньков и представляет собой красивое зрелище, которое заслуживает пристального внимания гостей. Мы прогуляемся по его вечерним улочкам и посмотрим на достопримечательности с нового ракурса. Вы сможете увидеть живописный парк «Ривьера», полюбоваться огнями Морского порта, осмотреть яркую архитектуру Зимнего театра.
В нашу экскурсию войдет посещение Исторического бульвара, позволяющего познакомиться со становлением города как популярного морского курорта. Вы увидите санатории, гостиницы, памятники, старинные жилые дома. Визитной карточкой улицы является площадь Искусств, где размещается множество декоративных композиций и анималистических скульптур. Тут же находится здание Сочинского художественного музея, построенное в 1936 году.
Прогулка по городу позволит вам познакомиться с основными объектами Олимпийского парка, созданного в рамках подготовки к XXII зимней Олимпиаде. На его территории располагаются стадион «Фишт», трасса Формулы-1, Дворец зимнего спорта «Айсберг». Одним из главных украшений парка является Большой Ледовый дворец, который своим внешним обликом напоминает замерзшую каплю. Здание охватывает огромную площадь и может вместить до 12 000 зрителей.
Завершающим этапом нашей экскурсии станет посещение Медальной площади Олимпийского парка. Во время Олимпиады она служила местом вручения наград, а сегодня используется для проведения новогодних и рождественских гуляний. Здесь вы сможете полюбоваться удивительной игрой светомузыкального фонтана, который выстреливает фигурными водными струями под звуки мелодий Чайковского.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит?
  • Транспортное обслуживание
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно

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