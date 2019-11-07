2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Вело-путешествие по природным красотам Сочи и Красной Поляны

Александр
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Александр – ваш гид
Велотрекинг – это возможность за один день увидеть огромное количество природных объектов Сочи и Красной Поляны и зарядиться невероятной энергетикой.

Мы проедем по живописному ущелью Ахцу, выпьем горячий чай у водопада Пасть Дракона в карстовом ущелье, побродим у развалин древней крепости и насладимся горными пейзажами и панорамами, от которых захватывает дух!
От 5200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На велосипеде
Продолжительность 6 часов
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Велотрекинг в сочинских горах
Велотрекинг в сочинских горах

Что вас ожидает

Захватывающие природные объекты
Основной веломаршрут от Красной Поляны до Черного моря пройдет по асфальтированным участкам заброшенного Краснополянского шоссе с уклоном в сторону моря. Мы изучим местные природные жемчужины – водопад Девичьи слезы, дольмены, нарзанный источник Чвижепсе, ущелье Ахцу и долину горной реки Мзымта. Бдем ехать в удобном темпе и останавливаться в самых красивых местах, чтобы сделать фотографии и насладиться невероятными видами!

Пикник в Пасти Дракона
На смотровой площадке Ахцу оставим велосипеды и спустимся в Глубокий Яр – природное карстовое ущелье. Здесь мы отдохнем у высокого водопада Пасть Дракона, согреем чай на газовой горелке и немного перекусим. Затем, если не будет сыро, поднимемся по горному склону к отреставрированным развалинам христианского храма и древней крепости. Вы узнаете, какое значение для путников имели крепости Шелкового пути, и полюбуетесь панорамным видом, который открывается с вершины склона. А после вновь оседлаем велосипеды и отправимся в обратный путь!

Испытать себя на грунтовой дороге
Если позволит время и физическая подготовка участников, мы можем отправиться на велосипедах дальше по более сложному грунтовому отрезку маршрута. Здесь мы остановимся и заглянем в Ахтырскую пещеру, где были найдены останки древнего человека, а также увидим потрясающий сочинский Скай-парк.

Кому подойдёт экскурсия

Этот маршрут подходит активным путешественникам старше 12 лет, которые уверенно себя чувствуют на велосипеде.

Организационные детали

  • Лучше всего начать нашу поездку пораньше, например, в 9 часов утра.
  • Рекомендуем захватить с собой легкий перекус, головные уборы и максимально удобную обувь.
  • Возвращаемся в Красную Поляну на общественном транспорте (автобус).
  • Отдельно оплачиваются: аренда велосипеда — от 1500 до 1800 рублей за день; посещение национального парка – 150 рублей с человека; возвращение в Красную Поляну на общественном транспорте – 100 рублей с человека.
  • По желанию бесплатно выдаются велошлемы, рюкзачки, дождевики (если будет дождь).
  • Протяженность и сложность маршрута выбирается в зависимости от от опыта и физических кондиций участников велотрекинга.
  • Время в пути до Красной Поляны на электричке от Адлера – 40 минут, от Сочи – 1 час 30 минут.
Велотрекинг в сочинских горах
Велотрекинг в сочинских горах
Велотрекинг в сочинских горах
Велотрекинг в сочинских горах
Велотрекинг в сочинских горах
Велотрекинг в сочинских горах
Велотрекинг в сочинских горах
Велотрекинг в сочинских горах
Велотрекинг в сочинских горах
Велотрекинг в сочинских горах
Велотрекинг в сочинских горах
Велотрекинг в сочинских горах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Всю сознательную жизнь связан с горами как геолог и горнолыжник и уже несколько лет живу в горах. Горы — мой образ жизни, знаю многое о них. Стараюсь научить любить их так же как я.Сделать Красную Поляну такой же интересной и популярной как французское Шамони — реально. Велотрекинг — мой уникальный проект, ориентированный на веллеров разной степени подготовки и опыта. Это не спорт, а активный отдых и единение с природой. Туристический детский досуг в Красной Поляне с походами — ежедневный формат.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

7 ноября 2019
Очень живописная и интересная экскурсия. Скорее подойдёт тем, кто хочет увидеть малоизвестные, но не менее интересные места, тут вы не услышите много лишней и не нужной информации, все коротко и по факту.
Отдельное спасибо можно сказать за состояние и качество велосипедов.
31 июля 2019
Экскурсия фантастическая!!! Красивая природа, Александр интересный рассказчик, знаниям гида можно позавидовать! Мы получили массу положительных эмоций, которые словами не передать, нужно ехать и прочувствовать их самому!

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