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Весь Новый Афон

5
4 отзыва
Анна С.
Анна С. – Гид из Адлера
Весь Новый Афон
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-18 человек

  • 12 000 ₽ за экскурсию

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Весь Новый Афон
Весь Новый Афон

Что вы увидите

  • Новоафонская пещера
  • Новоафонский мужской монастырь
  • Храм святого Пантелемона-Светителя
  • Дом-музей Сталина
  • Исторический музей Нового Афона
  • Национальный Новоафонский культурно-исторический заповедник "Анокопия" (Иверская гора)
  • Ущелье реки Псырхцха
  • Грот-келья святого апостола Симона Кононита
  • Иверская крепость
  • Рукотворный водопад, гидроэлектростанция
  • Монастырский парк
  • Храм Святого Симона Кананита
Путешествие в мир истории 📖, религии, этнографии, природы, культуры Абхазского царства. Вы посещаете главные духовные центры республики: Ноый афон и Лыхны, восхищаетесь природой субтропиков, высокими скалами ущелий и хрустальной водой горных рек. В ходе программы погружаетесь в недра земли в Новоафонскую пещеру и скальную келью Симона Кананита. А так же поднимаетесь на вершину Иверской горы ⛰️, 400 метров над уровнем моря 🌊 чтобы восхититься панорамой гор и Черного моря.
Летом можно покупаться на пляже Нового Афона в Черном море.
Что отличает эту экскурсию ⛳ от других программ? Объем посещаемых достопримечательностей 🏛️. После этого путешествия Вы с гордостью сможите сказать друзьям, что знаете историю Абхазии с древнейших времен до наших дней не только на слуху, но и прикоснувшись к ней руками. Программа всеобъмлюще включает все достопримечательности Нового Афона.
Уважаемые гости, обязательно возьмите с собой маски! Без маски вас не допустят к прохождению границы с Абхазией!
Что входит
  • Работа гида-экскурсовода
  • Трансфер по программе
Что не входит
  • Входные билеты:
  • Новоафонская пещера
  • Ущелье реки Псырхцха
  • Национальный Новоафонский культурно-исторический заповедник "Анокопия"
  • Дом-музей Сталина
  • Исторический музей Нового Афона
Начало и место завершения
🚩 Железнодорожный вокзал Адлер
Весь Новый Афон
Весь Новый Афон
Весь Новый Афон
Весь Новый Афон
Весь Новый Афон

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анна С.
Анна С.
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4 отзыва оставили туристы

Анна С. проводит ещё 5 экскурсий

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