Путешествие в мир истории 📖, религии, этнографии, природы, культуры Абхазского царства. Вы посещаете главные духовные центры республики: Ноый афон и Лыхны, восхищаетесь природой субтропиков, высокими скалами ущелий и хрустальной водой горных рек. В ходе программы погружаетесь в недра земли в Новоафонскую пещеру и скальную келью Симона Кананита. А так же поднимаетесь на вершину Иверской горы ⛰️, 400 метров над уровнем моря 🌊 чтобы восхититься панорамой гор и Черного моря.

Летом можно покупаться на пляже Нового Афона в Черном море.

Что отличает эту экскурсию ⛳ от других программ? Объем посещаемых достопримечательностей 🏛️. После этого путешествия Вы с гордостью сможите сказать друзьям, что знаете историю Абхазии с древнейших времен до наших дней не только на слуху, но и прикоснувшись к ней руками. Программа всеобъмлюще включает все достопримечательности Нового Афона.

Уважаемые гости, обязательно возьмите с собой маски! Без маски вас не допустят к прохождению границы с Абхазией!