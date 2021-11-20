Водопады и плантации долины Мацеста

Уникальный тур, в котором совмещены водопады, ущелья, чайные плантации и самшитовая роща - это...

Уникальный тур, в котором совмещены водопады, ущелья, чайные плантации и самшитовая роща — это прекрасная природа нашего Сочи, а также увлекательная экскурсия, аналогов которой нет.
Водопады и плантации долины Мацеста
Водопады и плантации долины Мацеста
Водопады и плантации долины Мацеста
Водопады и плантации долины Мацеста
Водопады и плантации долины Мацеста
Водопады и плантации долины Мацеста
Водопады и плантации долины Мацеста

Что вы увидите 🤩

  • Река Агура
  • 3 Агурских водопада
  • Агурское ущелье
  • Чёртова купель
  • Растения, занесённые в красную книгу
  • Долина Мацеста
  • Чайные плантации Мацеста
  • Чайная фабрика
  • Тисо-самшитовая роща
  • Набережная реки Мацеста
  • Мацестинский Аквариум.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Уникальный тур, в котором совмещены водопады, ущелья, чайные плантации и самшитовая роща - это прекрасная природа нашего Сочи, а также увлекательная экскурсия, повторений которой нет.

Агурские водопады

Мы посетим несколько Агурских водопадов. У 1-го Агурского водопада потоки воды разделяются на несколько струй, образуя живописные виды. 2-й Агурский водопад с уверенностью можно назвать самым фотографируемым. Поток его воды красиво обрушивается вниз с высоты 20 метров. При желании также поднимемся к 3 водопаду.

Чайные плантации

Далее посетим плантации самого северного чая в России. Прогулка по плантации откроет вам живописную панораму природы, а местный гид расскажет о процессе изготовлении местного чая. Также мы посетим фабрику "Мацеста чай" и продегустируем здешние чаи.

Агурское ущелье

Флора и фауна Агурского ущелья отличаются большим разнообразием растений, среди которых есть и редкие, занесённые в красную книгу. А само ущелье окутывает красивая, но грустная легенда.
По тропе к ущелью мы также пройдем к чёртовой купели.

Самшитовая роща

Это отличное место для тех, кто любит природу. Здесь потрясающий воздух, тишина, а прогулка по сказочному лесу позволит насладиться изумительными видами вокруг. Тисо-самшит занесён в красную книгу, сейчас его довольно редко можно встретить, однако у нас будет великолепная возможность увидеть его своими глазами.

Мацестинский Аквариум

На обратном пути посетим набережную реки Мацесты, по ней можно погулять, а также посетить аквариум, где собраны редкие виды подводных обитателей.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Комфортабельный транспорт
  • Сопровождение профессионального гида-экскурсовода
  • Экосбор в Сочинский национальный парк
  • Дополнительная экскурсия по чайным плантациям со своим экскурсоводом
  • Посещение чайной фабрики
  • Дегустация чайного листа.
Что не входит?
  • Мацестинский аквариум (Вз. - 500р., Дет. - 350р. )
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем от отеля, либо от ближайшей остановки
Завершение: Привозим к месту отправки
Когда и сколько длится?
Когда: В среду и субботу в 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

В среду и субботу в 11:00

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