Даниил проводит ещё 4 экскурсии

Дивные лесные водопады Первым на пути вам встретится Ореховский водопад, расположенный на реке с необычным названием Безуменка. Вы узнаете, какое имя водопад носил до Октябрьской революции, какова его точная высота и какие легенды с ним связаны. Далее по тенистым лесным тропам отправитесь к трем Ажекским водопадам и одноименному экопоселению. Я расскажу историю 📖 этого места и помогу прочувствовать его колорит.
Магический Колхидский лес Прелесть нашего маршрута не только в самих водопадах, но и в потрясающе живописном пути к ним. Словно сказочные создания, свисают с отвесных скал причудливые вьющиеся растения. А на отдельных участках вам покажется, что вы оказались в фантастическом лесу 🌲 времен Юрского периода! Важно, что даже в самый знойный день высокие деревья 🌳 защищают водопады от солнечного света и здесь всегда царит прохлада.
Организационные детали
Трансфер из вашего отеля до места старта и обратно включен в стоимость
Поход рассчитан на участников со средним уровнем физической подготовки. Протяженность пешей части маршрута — 18 км. Набор высоты — 500 м.
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Наша команда занимается организацией однодневных походов по красотам Сочи. Наши гиды — профессионалы своего дела, а некоторые имеют сертификацию и лицензирование от Кавказского Заповедника. В цену каждого похода включена страховка на случай травм. До начала маршрута и обратно вас привезет комфортабельный автомобиль (легковой минивен или микроавтобус).