Даниил проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Дивные лесные водопады

Первым на пути вам встретится Ореховский водопад, расположенный на реке с необычным названием Безуменка. Вы узнаете, какое имя водопад носил до Октябрьской революции, какова его точная высота и какие легенды с ним связаны. Далее по тенистым лесным тропам отправитесь к трем Ажекским водопадам и одноименному экопоселению. Я расскажу историю 📖 этого места и помогу прочувствовать его колорит.

Магический Колхидский лес

Прелесть нашего маршрута не только в самих водопадах, но и в потрясающе живописном пути к ним. Словно сказочные создания, свисают с отвесных скал причудливые вьющиеся растения. А на отдельных участках вам покажется, что вы оказались в фантастическом лесу 🌲 времен Юрского периода! Важно, что даже в самый знойный день высокие деревья 🌳 защищают водопады от солнечного света и здесь всегда царит прохлада.

Организационные детали