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Воронцовская пещера

Турфирма А.
Турфирма А. – Гид из Адлера
Вы посетите Воронцовскую пещеру — чудо природы, которому уже 90 миллионов лет.

На глубине 60 метров вы прогуляетесь 👣 по древнему лабиринту с просторными залами, гротами, коридорами, реками и минеральными источниками.

Полюбуетесь причудливыми формами карстовых образований: устремленными вверх сталагмитами и свисающими с потолка сталактитами.

Соприкоснетесь с первобытным миром — в пещере находили следы позднего палеолита, кости пещерного медведя и остатки стоянок древних людей.
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  • 👥Групповая
  • 🏆Активный отдых
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 700 ₽ за человека

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Воронцовская пещера
Воронцовская пещера

Что вы увидите

  • Сочинский национальный парк
  • Воронцовские пещеры
Пещеры расположены в пределах Воронцовского горного массива, в верховьях реки Кудепсты. На комфортабельном экскурсионном транспорте дорога туда займет примерно 1-1, 5 часа (по ходу движения возможны остановки, если это необходимо группе). Наши экскурсоводы позаботятся о том, чтобы вы не скучали. Колхидский лес 🌳 и таинственность пещерыВас ждет увлекательный рассказ о растительном и животном мире, о карсте и пещерах. После остановки автобуса придется пройти пешком по тропе (примерно 1, 5 км), по территории национального парка, а вокруг заросли колхидского леса, потрясающие виды на окрестности. Миновав грабовый и буковый лес, спустившись по мощным известковым плитам, мы окажемся у входа в пещеру! Оттуда веет прохладой и таинственностью. Вам предстоит пройти примерно 600 метров — это несколько залов, каждый красив и интересен по-своему (маршрут оборудован лестницами, перилами, есть подсветка). Важная информация:Не забывайте, что прогулка 👣 будет еще приятней, если вы будете в удобной спортивной одежде и обуви. Маршрут работает круглогодично, вне зависимости от погодных условий (захватите с собой теплую одежду, в пещере не превышает +13°С).
Что входит
  • Транспортные услуги
  • Сопровождение гида.
Что не входит
  • Вход в пещеры и экологический сбор:
  • Взрослый — 450 руб.
  • Детский с 7 до 12 лет — 300 руб.
  • Участники ВОВ и инвалиды 1 гр — бесплатно.
  • Инвалиды 2 и 3 гр., участники боевых действий, многодетные семьи — 350 руб. Детский с 7 до 12 — 200 руб.
Начало и место завершения
🚩 ост. Платановая Аллея, Сочи
Воронцовская пещера
Воронцовская пещера
Воронцовская пещера
Воронцовская пещера

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Турфирма А.
Турфирма А.
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