Пещеры расположены в пределах Воронцовского горного массива, в верховьях реки Кудепсты. На комфортабельном экскурсионном транспорте дорога туда займет примерно 1-1, 5 часа (по ходу движения возможны остановки, если это необходимо группе). Наши экскурсоводы позаботятся о том, чтобы вы не скучали. Колхидский лес 🌳 и таинственность пещерыВас ждёт увлекательный рассказ о растительном и животном мире, о карсте и пещерах. После остановки автобуса придется пройти пешком по тропе (примерно 1, 5 км), по территории национального парка, а вокруг заросли колхидского леса, потрясающие виды на окрестности. Миновав грабовый и буковый лес 🌳, спустившись по мощным известковым плитам, мы окажемся у входа в пещеру! Оттуда веет прохладой и таинственностью. Вам предстоит пройти примерно 600 метров — это несколько залов, каждый красив и интересен по-своему (маршрут оборудован лестницами, перилами, есть подсветка). Важная информация:Не забывайте, что прогулка 👣 будет еще приятней, если вы будете в удобной спортивной одежде и обуви. Маршрут работает круглогодично, вне зависимости от погодных условий (захватите с собой теплую одежду, в пещере не превышает +13°С).