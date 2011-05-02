Когда у гостей есть время в Сочи, то мы отправляемся в горы ⛰️ на целый день, за время которого мы не проезжаем мимо интересных и красивых 🤩 мест, а осматриваем всё детально: храмы, каньон, охотничий домик царя, множество смотровых площадок, подъём в горы ⛰️ и познакомимся со всеми регионами России за 1, 5 часа прогулки по этнографическому комплексу "Моя Россия". Также, мы выезжаем рано, что даёт нам преимущество быть первыми и миновать все очереди на канатных дорогах.