Идеальный тур для любителей рыбной ловли. Если вы еще не рыбачили в открытом море 🌊, нужно срочно это исправить. Мы предоставим все, что нужно – спиннинги, снасти. К тому же знаем самые «клёвые» места–рыбацкое судно оборудовано эхолотом! Попробуйте поймать барабулю, кефаль и даже черноморскую акулу. А капитан тут же приготовит ваш улов на сковороде. Не рыбакам тоже будет интересно. Пока одни кидают удочки, другие могут загорать, смотреть на близко проплывающих дельфинов 🐬 и купаться в открытом море 🌊.