Всегда удачная рыбалка на море в Сочи

Дмитрий Б.
Дмитрий Б. – Гид из Адлера
Всегда удачная рыбалка на море в Сочи
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Трансфер

2 200 ₽ за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Всегда удачная рыбалка на море в Сочи
Всегда удачная рыбалка на море в Сочи

Что вы увидите 🤩

  • Дельфины
  • Олимпийский Парк
  • Абхазию и ее величественные горы
  • Горы Красной Поляны
  • когда вода теплая можно купаться.
Идеальный тур для любителей рыбной ловли. Если вы еще не рыбачили в открытом море 🌊, нужно срочно это исправить. Мы предоставим все, что нужно – спиннинги, снасти. К тому же знаем самые «клёвые» места–рыбацкое судно оборудовано эхолотом! Попробуйте поймать барабулю, кефаль и даже черноморскую акулу. А капитан тут же приготовит ваш улов на сковороде. Не рыбакам тоже будет интересно. Пока одни кидают удочки, другие могут загорать, смотреть на близко проплывающих дельфинов 🐬 и купаться в открытом море 🌊.
🚩 Начало и место завершения: Адлер, район Олимпийского парка, ул. Голубая, 1
Что входит
  • Трансфер по Олимпийскому в Адлере туда и обратно.
Что не входит
  • Трансфер с других районов.
Важная информация
  • Рыбалка проводится каждый день.
  • Если объявлено штормовое предупреждение, то бронь переносится на следующий день.
  • На борту есть туалет, пледы, круги, спасательные жилеты и чай в холодное время года.
  • Вы можете взять с собой еду и напитки.
Всегда удачная рыбалка на море в Сочи
Всегда удачная рыбалка на море в Сочи
Всегда удачная рыбалка на море в Сочи
Время проведения: Ежедневно: 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00
  • Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дмитрий Б.
Дмитрий Б.
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