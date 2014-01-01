Игорь проводит ещё 1 экскурсию

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Выезд из Адлера в Красную поляну

Увидеть главные горнолыжные курорты Сочи, полюбоваться природными пейзажами и посетить этно-комплекс

Игорь
Игорь – Гид из Адлера
Я покажу вам главные достопримечательности 🏛️ Красной поляны: исторические, природные, культурные.

Вы увидите олимпийские трассы и живописные ущелья, поднимитесь на вершину хребта Аибга и познакомитесь с оленями, косулями и рысями.

А также сможете попробовать местную кухню 🥧, вино 🍷 и мед!
Задать вопросОбычно отвечает за 20 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 5 500 ₽ за экскурсию

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Выезд из Адлера в Красную поляну
Выезд из Адлера в Красную поляну

Что вас ожидает

Природа края
В пути до Красной поляны нам встретится немало памятников природы. Вы увидите живописные ущелья Ахцу и Ахштырское, прогуляетесь 👣 к водопаду «Девичьи слезы» по старинной «царской» дороге. Мы заедем на нарзанный источник в «Медвежий угол», где вы посетите водопад «желаний» и сможете попробовать горный мед и местную кухню 🥧 с домашними винами 🍷.

Главные курорты

  • Красная поляна — место проведения соревнований XXII зимних Олимпийских игр 2014 года. Вы увидите знаковые спортивные объекты и живописные снежные склоны и прогуляетесь по набережной вдоль реки Мзымта, любуясь уютными местными гостиницами.
  • Роза Хутор знаменита своей смотровой площадкой Роза Пик на вершине горного хребта Аибга. С высоты 2320 метров над уровнем моря 🌊 вы насладитесь головокружительным видом на раскинувшийся внизу город 🏙️ и его окрестности.
  • Эстосадок удивит вас необычной историей 📖. Как в Сочи возник эстонский поселок? Кто такой Антон Хансен? Правда ли, что здесь шла дорога Великого шелкового пути? Я поделюсь интересными фактами и покажу главные достопримечательности 🏛️ района. А если захотите, после заедем познакомиться с местной фауной в вольерный комплекс кавказского заповедника или заглянем в этно-комплекс «Моя Россия», где взору предстанет архитектурное разнообразие 11 регионов России.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на 6-местном комфортабельном минивэне
  • Маршрут может меняться в зависимости от ваших пожеланий

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер из отеля в Адлерском районе Сочи и обратно включен в стоимость экскурсии
  • Канатная дорога оплачивается отдельно в зависимости от тарифа курорта. Канатная дорога на пик Розы Хутор: взрослый билет 🎫 — 1490 р. /чел., дети (7-14 лет) — 900 р. /чел., дети до 7 лет и пенсионеры70+ бесплатно. Канатная дорога Русские Горки (960 м): взрослый билет — 400 р. /чел., дети (7-14 лет) — 300 р. /чел., детям до 7 лет и пенсионеры 70+ бесплатно.
  • Посещение вольерного комплекса по желанию, вход оплачивается отдельно: 300 руб. /взросл., 150 руб. /дети до 14 лет. Есть льготы для групп.
  • Обед в «Медвежьем угле» по желанию (оплачивается отдельно)
  • Вход к минеральному источнику Чвижепсе — 100 рублей
Начало и место завершения
🚩 в Адлере
Выезд из Адлера в Красную поляну
Выезд из Адлера в Красную поляну
Выезд из Адлера в Красную поляну
Выезд из Адлера в Красную поляну
Выезд из Адлера в Красную поляну
Выезд из Адлера в Красную поляну
Выезд из Адлера в Красную поляну
Выезд из Адлера в Красную поляну

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Игорь
Игорь
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Игорь, мне 40 лет. Люблю путешествия, природу, Черное море и рыбалку. Провожу экскурсии по Сочи, Абхазии и всему Черноморскому побережью более 10 лет. С радостью покажу вам самые красивые места родного края и расскажу о них интересные факты.
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Игорь проводит ещё 1 экскурсию

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