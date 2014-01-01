Игорь проводит ещё 1 экскурсию

Природа края В пути до Красной поляны нам встретится немало памятников природы. Вы увидите живописные ущелья Ахцу и Ахштырское, прогуляетесь 👣 к водопаду «Девичьи слезы» по старинной «царской» дороге. Мы заедем на нарзанный источник в «Медвежий угол», где вы посетите водопад «желаний» и сможете попробовать горный мед и местную кухню 🥧 с домашними винами 🍷.
Главные курорты
Красная поляна — место проведения соревнований XXII зимних Олимпийских игр 2014 года. Вы увидите знаковые спортивные объекты и живописные снежные склоны и прогуляетесь по набережной вдоль реки Мзымта, любуясь уютными местными гостиницами.
Роза Хутор знаменита своей смотровой площадкой Роза Пик на вершине горного хребта Аибга. С высоты 2320 метров над уровнем моря 🌊 вы насладитесь головокружительным видом на раскинувшийся внизу город 🏙️ и его окрестности.
Эстосадок удивит вас необычной историей 📖. Как в Сочи возник эстонский поселок? Кто такой Антон Хансен? Правда ли, что здесь шла дорога Великого шелкового пути? Я поделюсь интересными фактами и покажу главные достопримечательности 🏛️ района. А если захотите, после заедем познакомиться с местной фауной в вольерный комплекс кавказского заповедника или заглянем в этно-комплекс «Моя Россия», где взору предстанет архитектурное разнообразие 11 регионов России.
Организационные детали
Экскурсия проходит на 6-местном комфортабельном минивэне
Маршрут может меняться в зависимости от ваших пожеланий
Что входит в стоимость, а что — нет
Трансфер из отеля в Адлерском районе Сочи и обратно включен в стоимость экскурсии
Канатная дорога оплачивается отдельно в зависимости от тарифа курорта. Канатная дорога на пик Розы Хутор: взрослый билет 🎫 — 1490 р. /чел., дети (7-14 лет) — 900 р. /чел., дети до 7 лет и пенсионеры70+ бесплатно. Канатная дорога Русские Горки (960 м): взрослый билет — 400 р. /чел., дети (7-14 лет) — 300 р. /чел., детям до 7 лет и пенсионеры 70+ бесплатно.
Посещение вольерного комплекса по желанию, вход оплачивается отдельно: 300 руб. /взросл., 150 руб. /дети до 14 лет. Есть льготы для групп.
Обед в «Медвежьем угле» по желанию (оплачивается отдельно)
Вход к минеральному источнику Чвижепсе — 100 рублей
Начало и место завершения
🚩 в Адлере
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Игорь, мне 40 лет. Люблю путешествия, природу, Черное море и рыбалку. Провожу экскурсии по Сочи, Абхазии и всему Черноморскому побережью более 10 лет. С радостью покажу вам самые красивые места родного края и расскажу о них интересные факты.