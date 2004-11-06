Яхты в Сочи — морская прогулка в группе

Юлия П.
Юлия П. – Гид из Адлера
Ни один отдых на море 🌊 не обходится без круиза по побережью.

Это настоящий must have.

С борта яхты вы рассмотрите Сочи, Олимпийский парк 🌳 и Кавказские горы ⛰️ вдалеке.

Если вам улыбнется удача, то вы увидите дружелюбных дельфинов 🐬.

Недалеко от Адлера их много.

И самое главное — все желающие могут искупаться в кристально чистой воде.

У вас будет 30 минут, чтобы насладиться морской водой.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 750 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Яхты в Сочи — морская прогулка в группе
Яхты в Сочи — морская прогулка в группе

Что вы увидите

  • Дельфины
  • Олимпийский Парк
  • Абхазию и ее величественные горы
  • Горы Красной Поляны
  • когда вода теплая можно купаться
Дорогие друзья нашего города, наверное, многие из вас связывают отдых в Сочи не только с плаванием на пляже, прогулками в горах ⛰️ и в парках 🌳, но и с яхтами... красивыми 🤩 парусными яхтами.
Каждый день мы даем туристам незабываемые эмоции и неограниченный горизонт, руль, лучший закат в их жизни, конечно, вместе с чувствами и воспоминаниями о наших дельфинах.
Многие туристы считают - все яхты одинаковы, нет не так. Те кто отдыхал ранее в Сочи и плавал на других парусных яхтах в Адлере знают что наши лучше всех. Паруса работают, места хватает всем и никто не жмется друг к другу по факту, яхты не старые, а яхта 🛥️ Сибирь просто летает по встречным волнам настолько она мощная, но и другие наши яхты отличные, белые и красивые 🤩, паруса широкие а эмоции зашкваливают. Если штормовое предупреждение то переносим поездку или возвращаем бронь.
Продолжительность морского отдыха на прогулке 👣 в группе составляет 1, 5 часа. Важный момент - 1, 5 часа в море, время затраченное на трансфер не входит в это время.
Внимание - если вы бронируете заранее то время "потом" может измениться ненамного, все зависит от сезонности, восход 🌅 и закат по времени меняются и расписание сдвигается, когда это происходит мы актуализируем расписание на сайте а вам заранее потом сообщаем и согласуем
Внимание - если штормовое предупреждение то бронь переносится на следующий день
Из них 30 минут мы ходим к горизонту, стоим 30 минут (в эти 30 минут туристы могут плавать в кристально чистой морской воде) и потом за 30 минут возвращаемся на берег.
На яхте 🛥️ отплываем до 2-4 км от берега, что достаточно, чтобы насладиться видом на море, Кавказские хребты и все берега Олимпийского парка.
Капитан даст всем возможность сесть у руля, помочь плыть и даже отправить запросы в порт для входа в порт.
Мы находимся в Адлере, у нас здесь очень много разных дельфинов 🐬. Эти прекрасные морсик обитатели самые главные друзья наших туристов: делайте фотографии и видео, публикации, в которых они находятся.
Прогулки на наших яхтах проводятся каждый день (время необходимо уточнять) и каждые полтора часа, последняя прогулка 👣 проводится перед самым закатом.
Длина наших яхт 11-12 метров, ширина 3, 5-4 метра, максимальная посадка до 10 человек + капитан.
На борту пледы, туалет, спасательные жилеты, круги, когда холодно - горячий чай.
С собой можно взять еду и напитки.
Что входит
  • трансфер по Адлеру туда и обратно на парусные яхты
Что не входит
  • Трансфер из центрального Сочи и Красной Поляны
  • приезжаем сами к Олимпийскому парку
Начало
🚩 Адлер, забираем от КПП или ближайшей остановки
Место завершения
🏁 У вашего отеля в Адлере или ближайшая остановка к месту проживания
Яхты в Сочи — морская прогулка в группе
Яхты в Сочи — морская прогулка в группе
Яхты в Сочи — морская прогулка в группе
Яхты в Сочи — морская прогулка в группе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юлия П.
Юлия П.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Юлия П. проводит ещё 6 экскурсий

Джип-тур в Абхазию из Адлера
1 900
12 часов
Джип-тур в Абхазию из Адлера
Аренда парусной яхты для своей компании
12 000
1 час
Аренда парусной яхты для своей компании
Аренда яхты для компании
21 000
1 час
Аренда яхты для компании
Морские прогулки на красивой парусной яхте
1 750
1.5 часа
Морские прогулки на красивой парусной яхте
Термальный источник в Абхазии
2 800
9 часов
Термальный источник в Абхазии
Джип-тур в каньон Псахо
2 000
6 часов
Джип-тур в каньон Псахо

Еще несколько необычных экскурсий в Адлере

Такая разная Абхазия
9 500
11 часов
Такая разная Абхазия
31 отзыв
От природных красот до монастырей и дворцов: главные места и их истории
Весь Сочи за 8 часов
10 000
8 часов
Весь Сочи за 8 часов
17 отзывов
Красная поляна, Роза Хутор, Скайпарк, гора Ахун, центр Сочи и Олимпийский парк — авто-экскурсия
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
скидка10%
9500
8 550
10 часов
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
13 отзывов
Посетить «визитные карточки» Абхазии и услышать душевные рассказы о местной жизни
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Адлера
9 110
10 часов
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Адлера
7 отзывов
Древние храмы, заброшенные здания и советские постройки на фоне вдохновляющих пейзажей
Гранд-тур по всей Красной Поляне
скидка40%
800
480
8 часов
Гранд-тур по всей Красной Поляне
Групповая автобусно-пешеходная экскурсия по самым ярким и знаменитым «страницам» горной сказки Сочи
Автобусная экскурсия «Таинственная Абхазия»
1 150
10 часов
Автобусная экскурсия «Таинственная Абхазия»
Посетить Гагру, святыни Нового Афона, озеро Рица и насладиться фантастической природой страны