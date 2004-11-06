Дорогие друзья нашего города, наверное, многие из вас связывают отдых в Сочи не только с плаванием на пляже, прогулками в горах ⛰️ и в парках 🌳, но и с яхтами... красивыми 🤩 парусными яхтами.

Каждый день мы даем туристам незабываемые эмоции и неограниченный горизонт, руль, лучший закат в их жизни, конечно, вместе с чувствами и воспоминаниями о наших дельфинах.

Многие туристы считают - все яхты одинаковы, нет не так. Те кто отдыхал ранее в Сочи и плавал на других парусных яхтах в Адлере знают что наши лучше всех. Паруса работают, места хватает всем и никто не жмется друг к другу по факту, яхты не старые, а яхта 🛥️ Сибирь просто летает по встречным волнам настолько она мощная, но и другие наши яхты отличные, белые и красивые 🤩, паруса широкие а эмоции зашкваливают. Если штормовое предупреждение то переносим поездку или возвращаем бронь.

Продолжительность морского отдыха на прогулке 👣 в группе составляет 1, 5 часа. Важный момент - 1, 5 часа в море, время затраченное на трансфер не входит в это время.

Внимание - если вы бронируете заранее то время "потом" может измениться ненамного, все зависит от сезонности, восход 🌅 и закат по времени меняются и расписание сдвигается, когда это происходит мы актуализируем расписание на сайте а вам заранее потом сообщаем и согласуем

Внимание - если штормовое предупреждение то бронь переносится на следующий день

Из них 30 минут мы ходим к горизонту, стоим 30 минут (в эти 30 минут туристы могут плавать в кристально чистой морской воде) и потом за 30 минут возвращаемся на берег.

На яхте 🛥️ отплываем до 2-4 км от берега, что достаточно, чтобы насладиться видом на море, Кавказские хребты и все берега Олимпийского парка.

Капитан даст всем возможность сесть у руля, помочь плыть и даже отправить запросы в порт для входа в порт.

Мы находимся в Адлере, у нас здесь очень много разных дельфинов 🐬. Эти прекрасные морсик обитатели самые главные друзья наших туристов: делайте фотографии и видео, публикации, в которых они находятся.

Прогулки на наших яхтах проводятся каждый день (время необходимо уточнять) и каждые полтора часа, последняя прогулка 👣 проводится перед самым закатом.

Длина наших яхт 11-12 метров, ширина 3, 5-4 метра, максимальная посадка до 10 человек + капитан.

На борту пледы, туалет, спасательные жилеты, круги, когда холодно - горячий чай.

С собой можно взять еду и напитки.