Заброшенная дорога на Красную поляну

ШиК А.
ШиК А. – Гид из Адлера
Заброшенная дорога на Красную поляну
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Заброшенная дорога на Красную поляну
Заброшенная дорога на Красную поляну

Что вы увидите

  • Скальный участок старого Краснополянского шоссе
  • красивая заброшенная дорога из Сочи на Красную поляну
Маршрут: Сочи (или Адлер) — Скальный участок старого Краснополянского шоссе(красивая заброшенная дорога из Сочи на Красную поляну) - Сочи (или Адлер)
Самая старая дорога на Красную поляну. Дороге 120 лет. Пешеходная прогулка 👣 по живописнейшим местам. Лёгкий экстрим. Трекинговый маршрут 6 км (туда-обрато). 2 часа.
Что входит
  • входные билеты
Начало
🚩 Сочи (или Адлер), КПП любого отеля
Место завершения
🏁 Мы доставим вас туда, откуда началась экскурсия
Заброшенная дорога на Красную поляну
Заброшенная дорога на Красную поляну
Заброшенная дорога на Красную поляну
Заброшенная дорога на Красную поляну
Заброшенная дорога на Красную поляну

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ШиК А.
ШиК А.
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