Маршрут: Сочи (или Адлер) — Скальный участок старого Краснополянского шоссе(красивая заброшенная дорога из Сочи на Красную поляну) - Сочи (или Адлер)

Самая старая дорога на Красную поляну. Дороге 120 лет. Пешеходная прогулка 👣 по живописнейшим местам. Лёгкий экстрим. Трекинговый маршрут 6 км (туда-обрато). 2 часа.