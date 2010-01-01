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Забытый Сочи — знаменитые заброшенные места

Яна С.
Яна С. – Гид из Адлера
Забытый Сочи — знаменитые заброшенные места
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 800 ₽ за человека

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Забытый Сочи — знаменитые заброшенные места
Забытый Сочи — знаменитые заброшенные места

Что вы увидите

  • Дача полковника Квитко
  • заброшенный ресторан на горе Ахун и опустевший санаторий Орджоникидзе.
На современном курорте, среди известных достопримечательностей 🏛️ и шикарной природы, прячется таинственное здание дачи полковника Квитко, заброшенный ресторан на горе Ахун и опустевший санаторий Орджоникидзе. В этих местах, где время остановилось, вы увидите прошлое Сочи и окажетесь в атмосфере нескольких эпох города-курорта.
Дача Квитко самая загадочная достопримечательность, с неоднозначной и таинственной историей 📖. Любителей мистики не оставят равнодушными развалины особняка и открывающиеся виды на морские просторы.
Санаторий им. Орджоникидзе - это популярный санаторий, с сильной лечебной базой, принимал гостей со всей страны вплоть до 2010 года, когда был закрыт на реконструкцию, которая так и не началась. Вы сделаете фотографии 📸 на фоне знаменитого фонтана ⛲ «Танцующие Вакханки»., а территория санатория — мини-версия Сочинского дендрария с экзотическими и вечнозелеными растениями.
Заброшенный рестаран на горе Ахун- увидите развалины богатого прошлого, поднимитесь по широким лестницам и ощутите мистическую атмосферу, наполненную духом тайн и приключений
Что входит
  • В стоимость включены услуги экскурсовода и трансфера.
Что не входит
  • Дополнительно на месте оплачивается входной билет на дачу Квитко 100 рублей.
Начало и место завершения
🚩 ул. Егорова, 1
Забытый Сочи — знаменитые заброшенные места
Забытый Сочи — знаменитые заброшенные места
Забытый Сочи — знаменитые заброшенные места
Забытый Сочи — знаменитые заброшенные места
Забытый Сочи — знаменитые заброшенные места
Забытый Сочи — знаменитые заброшенные места
Забытый Сочи — знаменитые заброшенные места
Забытый Сочи — знаменитые заброшенные места
Забытый Сочи — знаменитые заброшенные места
Забытый Сочи — знаменитые заброшенные места
Забытый Сочи — знаменитые заброшенные места
Забытый Сочи — знаменитые заброшенные места
Забытый Сочи — знаменитые заброшенные места
Забытый Сочи — знаменитые заброшенные места
Забытый Сочи — знаменитые заброшенные места
Забытый Сочи — знаменитые заброшенные места
Забытый Сочи — знаменитые заброшенные места
Забытый Сочи — знаменитые заброшенные места

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Яна С.
Яна С.
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Яна С. проводит ещё 2 экскурсии

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