Морской порт Сочи

Морской порт Сочи - это одна из самых главных достопримечательностей нашего замечательного города. Архитектура порта, его изысканные скульптуры, история, а также разнообразие здешних судов может заставить влюбиться в это место.

Резиденция Сталина

Далее отправляемся на территорию одной из самых любимых дач Сталина. В самом доме почти ничего не меняли с последнего приезда Иосифа Виссарионовича. Внутри для желающих проведут дополнительную экскурсию.

Гора Ахун

Самая высокая точка на побережье города Сочи — гора Ахун. Тут находится обширный парк развлечений, где по желанию можно посетить: смотровую башню, колесо обозрения, верёвочный парк, хаски центр, летнюю резиденцию деда мороза и оленью ферму. Здесь вы побываете в заброшенном ресторане, который когда-то был построен для местной знати. Это было изящное место, пока его не забросили по неизвестным причинам.

Дача полковника Квитко

Когда-то давно в этом доме кипела жизнь, тут регулярно гостили знаменитости и политическая элита. Внутри проходит интерактивная экскурсия с дополнительным шоу. Хранитель этого места проведёт вас по всему зданию, расскажет его богатую историю, а так же продемонстрирует роскошные пейзажи моря и побережья Сочи.

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