Загадочный и таинственный Сочи

В нашем увлекательном путешествии вы посетите самые примечательные и загадочные места в Сочи,...

В нашем увлекательном путешествии вы посетите самые примечательные и загадочные места в Сочи, узнаете как его историю, так и много интересных легенд, мифов и тайн этого замечательного города.

Мы прогуляемся по дачам Сталина и полковника Квитко, по заброшенному санаторию Орджоникидзе и увидим множество живописных мест этого гостеприимного курортного центра.
Загадочный и таинственный Сочи
Загадочный и таинственный Сочи
Загадочный и таинственный Сочи
Загадочный и таинственный Сочи
Загадочный и таинственный Сочи
Загадочный и таинственный Сочи

Что вы увидите 🤩

  • Санаторий Орджоникидзе
  • Гора Ахун
  • Дача Сталина
  • Заброшенный ресторан
  • Парк развлечений «Высота 701»
  • Дача полковника Квитко
Морской порт Сочи
Морской порт Сочи - это одна из самых главных достопримечательностей нашего замечательного города. Архитектура порта, его изысканные скульптуры, история, а также разнообразие здешних судов может заставить влюбиться в это место.
Резиденция Сталина
Далее отправляемся на территорию одной из самых любимых дач Сталина. В самом доме почти ничего не меняли с последнего приезда Иосифа Виссарионовича. Внутри для желающих проведут дополнительную экскурсию.
Гора Ахун
Самая высокая точка на побережье города Сочи — гора Ахун. Тут находится обширный парк развлечений, где по желанию можно посетить: смотровую башню, колесо обозрения, верёвочный парк, хаски центр, летнюю резиденцию деда мороза и оленью ферму. Здесь вы побываете в заброшенном ресторане, который когда-то был построен для местной знати. Это было изящное место, пока его не забросили по неизвестным причинам.
Дача полковника Квитко
Когда-то давно в этом доме кипела жизнь, тут регулярно гостили знаменитости и политическая элита. Внутри проходит интерактивная экскурсия с дополнительным шоу. Хранитель этого места проведёт вас по всему зданию, расскажет его богатую историю, а так же продемонстрирует роскошные пейзажи моря и побережья Сочи.

Важно знать:

  • При желании за дополнительную плату вы можете посетить: дачу Сталина внутри (350р), смотровую башню (200р), колесо обозрения (200р). музей микроминиатюр (200р), хаски центр (300р), оленью ферма (350р), летнюю резиденцию Деда мороза (200р).

Цены на экскурсию

Для группы 1-50 человек
Стандартное предложение
1 200 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в обе стороны
  • Страховка
  • Сопровождение профессионального экскурсовода
  • Дегустации
  • Вход на дачу Квитко
Что не входит
  • Всё дополнительные платы по желанию! Среди них:
  • Обед
  • Дача Сталина (350р)
  • Смотровая башня (200р)
  • Колесо обозрения (200р)
  • Музей микроминиатюр (200р)
  • Хаски центр (300р)
  • Оленья ферма (350р)
  • Летняя резиденция Деда мороза (200р)
Где начинаем и завершаем
Начало: Забираем от ближайшей остановки в Сочи
Завершение: Привозим к месту отправки
Когда и сколько длится?
Когда: Во вторник, четверг и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Во вторник, четверг и воскресенье в 11:00

Никита К.
Никита К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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