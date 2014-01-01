Начало экскурсии обговаривается с вами

Посетим ландшафтный парк с сероводородными источниками, откуда пошло становление Сочи как курорта.



Поднимемся на Орлиные скалы, где по приданию был прикован Прометей.



Прогуляемся среди водопадов, как оборудованных так и диких, до которых нам придется идти по субтропическому лесу.



Выпьем чашечку кофе с головокружительным видом на Агурское ущелье и Агурские водопады.



Побываем на эко-ферме с настоящим ипподромом и фермерским рестораном.



Мы можем искупаться в водопадах, даже в безлюдных и посетить семейную винодельню с дегустацией.