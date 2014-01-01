Начало экскурсии обговаривается с вами

Затерянный мир субтропиков Сочи

Посетим ландшафтный парк с сероводородными источниками, откуда пошло становление Сочи как курорта

Посетим ландшафтный парк с сероводородными источниками, откуда пошло становление Сочи как курорта.

Поднимемся на Орлиные скалы, где по приданию был прикован Прометей.

Прогуляемся среди водопадов, как оборудованных так и диких, до которых нам придется идти по субтропическому лесу.

Выпьем чашечку кофе с головокружительным видом на Агурское ущелье и Агурские водопады.

Побываем на эко-ферме с настоящим ипподромом и фермерским рестораном.

Мы можем искупаться в водопадах, даже в безлюдных и посетить семейную винодельню с дегустацией.
Затерянный мир субтропиков Сочи
Затерянный мир субтропиков Сочи
Затерянный мир субтропиков Сочи
Затерянный мир субтропиков Сочи
Затерянный мир субтропиков Сочи
Затерянный мир субтропиков Сочи
Затерянный мир субтропиков Сочи
Затерянный мир субтропиков Сочи
Затерянный мир субтропиков Сочи
Затерянный мир субтропиков Сочи
Затерянный мир субтропиков Сочи
Затерянный мир субтропиков Сочи
Что вас ждет
  • Посетим ландшафтный парк с сероводородными источниками, откуда пошло становление Сочи как курорта.
  • Мы поднимемся на Орлиные скалы, где по приданию был прикован Прометей.
  • Прогуляемся среди водопадов, как оборудованных так и диких, до которых нам придется идти по субтропическому лесу.
  • Выпьем чашечку кофе с головокружительным видом на Агурское ущелье и Агурские водопады.
  • Я угощу вас настоящим чаем на чайной плантации.
  • Мы будем кормить животных и наблюдать за их любопытством.
  • Я расскажу вам историю этих мест, научу разбираться в местных растениях, ориентироваться на местности и ходить по сложному рельефу.
  • Побываем на эко-ферме с настоящим ипподромом и фермерским рестораном.
  • Мы можем искупаться в водопадах, даже в безлюдных.
  • Мы посетим семейную винодельню и проведем дегустацию местного вина.
Организационные моменты
  • Места в которые мы поедем будут зависеть от уровня физ. подготовки и желания гостей, поэтому вход в места посещения оплачивается отдельно.
  • Мы будем гулять по природе. Каблуки и галстуки необходимо оставить дома, удобные кроссовки будут вам в помощь, остальное возьму с собой
  • Пообедать мы можем в прекрасном ресторане или устроить пикник на природе.
  • Едем на легковом авто фольцваген поло. При желании гостей можем поменять авто на бизнес-класс.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Билет
13 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
Что не входит
  • Вход в места посещения
Где начинаем и завершаем
Начало: Я готов забрать вас из любого места
Завершение: Я привезу вас, куда скажете
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Антон Н.
Антон Н.
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