Сочинская природа не оставляет равнодушным ни одного человека. Чтобы познакомиться с ее красотами, мы пройдем по основным туристическим тропам и познакомимся с самыми живописными природными достопримечательностями города. Экскурсия начнется с посещения заброшенного санатория им. Орджоникидзе, занимающего свыше 16 га земли в Хостинском районе Сочи. Здесь находится монументальный архитектурный комплекс в стиле сталинского неоклассицизма, который утопает в пышной зелени кустарников и деревьев.

Если пройти от санатория по Курортному проспекту, можно полюбоваться музейным комплексом «Дача Сталина». Здание было специально построено для вождя в 1931 году и украшено великолепным фруктовым садом, который сохранился до наших дней.

Далее мы совершим прогулку по Аллее Челтенхема и посетим курорт «Мацеста». Он считается крупнейшей бальнеологической здравницей России и стоит на целебных сероводородных источниках. На территории комплекса можно осмотреть монументальные корпуса и отведать «Пластунской» минеральной воды.

Завершающим этапом нашей экскурсии станет посещение Сочинского национального парка. Большую часть его площади занимают горные вершины, разделенные обширными речными долинами. Вы увидите гору Ахун и поднимитесь на смотровую башню, с которой открываются великолепные панорамы парка. Вдоль правобережья реки Агуры простираются Орлиные скалы, к которым, как считается, был прикован древнегреческий титан Прометей. Об этом напоминает его монументальная скульптура, установленная в заповеднике в 1998 году.

Одним из главных достояний национального парка является знаменитое Агурское ущелье, которое поражает посетителей своей фантастической красотой. Прогуливаясь по тропинке вдоль каньона, вы сможете полюбоваться озером «Чертова купель», заглянуть в расщелину «Чертова нора» и насладиться красотой Агурских водопадов.