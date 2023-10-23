Наша экскурсия «Золотая Абхазия» подойдет для вас и вашей компании, если вы хотите увидеть все знаковые достопримечательности за один день.
Добираться до них на комфортабельном минивэне, а по пути наш гид расскажет вам множество захватывающих историй и легенд об этих местах.
Добираться до них на комфортабельном минивэне, а по пути наш гид расскажет вам множество захватывающих историй и легенд об этих местах.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Что вас ожидает:
- Гагра
- Ресторан Гагрипш
- Водопад Девичьи слезы
- Голубое озеро
- Водопад Мужские слезы
- Озеро Рица
- Юпшарский каньон
- Самшитовая роща
Описание экскурсии
Что вас ожидает: С нашим интересным и весёлым гидом на комфортабельном минивене (8-11 человек) ваше путешествие станет настоящим незабываемым приключением. Выезд из Адлера совершается рано утром, мы осуществляем Трансфер от Вашего отеля на комфортабельных минивэнах (Nissan Elgrand, Toyota Alphard, Hyundai Starex Ford и др. Трансфер по Адлеру входит в стоимость, из Сочи, Красной Поляны и др оплачивается дополнительно!!!! Для наших клиентов организовано быстрое прохождение русско-абхазской границы! Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Туристы, у которых стоит запрет выезда за границу и не смогут пройти таможенный досмотр, несут личную ответственность, деньги не возвращаются т. к вы заняли место и мы уже не можем посадить кого-либо другого!!!
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гагра
- Ресторан Гагрипш
- Водопад Девичьи слезы
- Голубое озеро
- Водопад Мужские слезы
- Озеро Рица
- Юпшарский каньон
- Самшитовая роща
Что включено
- Трансфер по Адлеру
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Дополнительно оплачивается экологический сбор в Заповедник на озере Рица - 700 руб.
- Трансфер из Центрального Сочи цена зависит от вашего адреса, вы также можете приехать к точке сбора в Адлере самостоятельно.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Морской бульвар д. 1
Завершение: Развозка по отелям
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
к
константин
23 окт 2023
Д
Дарья
24 авг 2023
Н
Наталья
8 июля 2023
Поездка очень насыщенная. Увидели и оценили всю красоту природы в Абхазии. Экскурсовода с нами не было. Водитель Рома ничего не рассказывал. Только обозначал время на очередную остановку.
У водопадов Девичьи слёзы
У водопадов Девичьи слёзы
А
Алена
14 июня 2023
Н
Нина
13 янв 2023
Незабываемое путешествие! Самый душевный гид, лучшая поездка, красиво, познавательно, интересно, советую!!!
Г
Губайдуллина
17 сен 2022
А
Анна
28 авг 2022
Хорошая обзорная экскурсия по достопримечательностям солнечной Абхазии))) Спасибо экскурсоводу Бадре за заботу и внимание, веселое настроение! Его бодрое восклицание "Мой народ" не дадут потеряться в толпе туристов ни на одной
Н
Наталия
24 июня 2022
Были на экскурсии 16.06.2022. Все просто замечательно!!! Абхазия- восторг! Тимур очень спокойный, приятный гид и отличный водитель. . Интересно и с большой любовью и уважением рассказывал нам о своей стране. Маршрут интересный и не утомительный с таким гидом. Спасибо большое Тимуру! Если еще будем в Абхазии, обязательно поедем с ним на другие экскурсии.
Н
Наталья
10 апр 2022
Спасибо за незабываемые впечатления!!!! Полный восторг!!! Забрали от отеля, комфортно, мини группа, очень дружная кампания у нас подобралась, я ездила одна, но мы так подружились с остальными ребятами, что мне было совершенно не скучно! Очень живописные места! Спасибо гиду!
В
Виктор
8 апр 2022
Экскурсия понравилась, все отлично! Рекомендую!
А
Анна
7 апр 2022
М
Марина
5 апр 2022
Были на конференции в Сочи, т. к были ограничены во времени на знакомство с Абхазией был всего один день, но за этот день мы столько всего успели посмотреть! Это незабываемые впечатления! Спасибо огромное! Все отлично и организация и сама экскурсия, все вежливые и компетентные, спасибо, обратимся еще!
А
Артем
26 мар 2022
Ездил с семьей, с женой и ребенком. Понравилось, что мало народу, комфортно, отлично построен маршрут, насыщенная программа. Мы всем остались довольны! Спасибо!
М
Марина
23 мар 2022
Уникальная экскурсия. В мини-группе посмотрели такие достопримечательности Абхазии, к которым на большом автобусе ехать сложно. Отдельное спасибо Гарику- заботился о нашем женском коллективе с истинно кавказским радушием. Рекомендую всем к поездке
М
Маргарита
15 мар 2022
Все супер! Отличный гид, экскурсия безумно понравилась! Посмотрели основные достопримечательности Абхазии за день, теперь имеем представление об этой стране!
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