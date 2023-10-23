Наша экскурсия «Золотая Абхазия» подойдет для вас и вашей компании, если вы хотите увидеть все знаковые достопримечательности за один день. Добираться до них на комфортабельном минивэне, а по пути наш гид расскажет вам множество захватывающих историй и легенд об этих местах.

Описание экскурсии

Что вас ожидает: С нашим интересным и весёлым гидом на комфортабельном минивене (8-11 человек) ваше путешествие станет настоящим незабываемым приключением. Выезд из Адлера совершается рано утром, мы осуществляем Трансфер от Вашего отеля на комфортабельных минивэнах (Nissan Elgrand, Toyota Alphard, Hyundai Starex Ford и др. Трансфер по Адлеру входит в стоимость, из Сочи, Красной Поляны и др оплачивается дополнительно!!!! Для наших клиентов организовано быстрое прохождение русско-абхазской границы! Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Туристы, у которых стоит запрет выезда за границу и не смогут пройти таможенный досмотр, несут личную ответственность, деньги не возвращаются т. к вы заняли место и мы уже не можем посадить кого-либо другого!!!