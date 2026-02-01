Мои заказы

Активные туры – туры в Адлере

Найдено 3 тура в категории «Активные туры» в Адлере, цены от 51 200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Склоны Красной Поляны: горнолыжный тур у моря для новичков и профи в мини-группе
Пешая
На микроавтобусе
7 дней
3 отзыва
Склоны Красной Поляны: горнолыжный тур у моря для новичков и профи в мини-группе
Отправиться к 4 комплексам, где есть трассы всех уровней и зона катания на высоте более 2000 метров
Начало: Адлер, 13:00 на ж/д вокзале, 13:30 в аэропорту
1 мар в 13:00
51 200 ₽ за человека
Лёгкий треккинг в субтропиках с проживанием в гостинице в Адлере
Пешая
7 дней
Лёгкий треккинг в субтропиках с проживанием в гостинице в Адлере
Пройтись по тропам Сочи и окрестностей, увидеть водопады в окружении лиан и посетить Красную Поляну
Начало: Адлер, 14:30
26 апр в 14:30
3 мая в 14:30
73 400 ₽ за человека
Мечта горнолыжника: все курорты Красной Поляны
6 дней
-
10%
Мечта горнолыжника: все курорты Красной Поляны
Покататься по трассам трёх центров мирового уровня, зарядиться горнолыжным драйвом
Начало: Адлер, 12:30 (местное время)
9 фев в 13:00
15 фев в 12:45
53 910 ₽59 900 ₽ за человека

Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Озеро Рица;
  2. Новый Афон;
  3. Голубое озеро;
  4. Юпшарский каньон;
  5. На море;
  6. Храм Симона Кананита;
  7. Ресторан «Гагрипш»;
  8. Пицунда;
  9. Новоафонский монастырь;
  10. Олимпийский Парк.
Сколько стоит тур в Адлере в феврале 2026
Сейчас в Адлере в категории "Активные туры" можно забронировать 3 тура от 51 200 до 73 400 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
