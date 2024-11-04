Знаменитые места и потаённые уголки Абхазии: вся республика за одну поездку
Посетить малоизвестные локации, узнать о традициях и культуре и насладиться красивыми видами
Начало: Адлер, аэропорт или ж. - д. вокзал, 10:30 - 12:00
20 мар в 12:00
27 мар в 12:00
37 000 ₽ за человека
Самое популярное в Абхазии за выходные: индивидуальный тур
Увидеть топовые городские и природные локации без спешки и с комфортом и узнать об истории страны
Начало: Адлер, место и время по договорённости
14 мар в 08:00
15 мар в 08:00
44 000 ₽ за всё до 7 чел.
В Абхазию из Адлера на выходные: индивидуальный тур
Посетить 4 курортных города, полюбоваться бирюзовым озером Рица и погулять у моря
Начало: Адлер, место по договорённости, 9:00
15 мар в 09:00
20 мар в 09:00
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на туры
- ГГалина4 ноября 2024Была заказана подругой экскурсия "Вся республика Абхазия за одну поездку". Огромное спасибо, за экскурсию. Это было необычное путешествие, каждый день
- ЛЛюдмила3 ноября 2024Спасибо большое Гору за 4 удивительных дня. Это прекрасная возможность не только посмотреть Абхазию, но и влюбиться в эту удивительную
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «В апреле»
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