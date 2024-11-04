В апреле – туры в Адлере

Найдено 3 тура в категории «В апреле» в Адлере, цены от 30 000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Знаменитые места и потаённые уголки Абхазии: вся республика за одну поездку
На машине
4 дня
2 отзыва
Знаменитые места и потаённые уголки Абхазии: вся республика за одну поездку
Посетить малоизвестные локации, узнать о традициях и культуре и насладиться красивыми видами
Начало: Адлер, аэропорт или ж. - д. вокзал, 10:30 - 12:00
20 мар в 12:00
27 мар в 12:00
37 000 ₽ за человека
Самое популярное в Абхазии за выходные: индивидуальный тур
На машине
2 дня
Самое популярное в Абхазии за выходные: индивидуальный тур
Увидеть топовые городские и природные локации без спешки и с комфортом и узнать об истории страны
Начало: Адлер, место и время по договорённости
14 мар в 08:00
15 мар в 08:00
44 000 ₽ за всё до 7 чел.
В Абхазию из Адлера на выходные: индивидуальный тур
На машине
2 дня
В Абхазию из Адлера на выходные: индивидуальный тур
Посетить 4 курортных города, полюбоваться бирюзовым озером Рица и погулять у моря
Начало: Адлер, место по договорённости, 9:00
15 мар в 09:00
20 мар в 09:00
30 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на туры

  • Г
    Галина
    4 ноября 2024
    Знаменитые места и потаённые уголки Абхазии: вся республика за одну поездку
    Была заказана подругой экскурсия "Вся республика Абхазия за одну поездку". Огромное спасибо, за экскурсию. Это было необычное путешествие, каждый день
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    был не похож на предыдущий. Всё спланировано, всё продумано. Великолепные локации, виды. Впечатление просто супер. Огромное спасибо Гору за кучу положительных эмоций. Я уверена, что в Абхазию обязательно вернусь.

    Была заказана подругой экскурсия "Вся республика Абхазия за одну поездку". Огромное спасибо, за экскурсию. Это былоБыла заказана подругой экскурсия "Вся республика Абхазия за одну поездку". Огромное спасибо, за экскурсию. Это былоБыла заказана подругой экскурсия "Вся республика Абхазия за одну поездку". Огромное спасибо, за экскурсию. Это былоБыла заказана подругой экскурсия "Вся республика Абхазия за одну поездку". Огромное спасибо, за экскурсию. Это былоБыла заказана подругой экскурсия "Вся республика Абхазия за одну поездку". Огромное спасибо, за экскурсию. Это былоБыла заказана подругой экскурсия "Вся республика Абхазия за одну поездку". Огромное спасибо, за экскурсию. Это было
  • Л
    Людмила
    3 ноября 2024
    Знаменитые места и потаённые уголки Абхазии: вся республика за одну поездку
    Спасибо большое Гору за 4 удивительных дня. Это прекрасная возможность не только посмотреть Абхазию, но и влюбиться в эту удивительную
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    страну. Маршрут продуман до мелочей. Каждый день неповторим, непохож друг на друга, но при этом замечателен. Интересно, познавательно и в тоже время очень разумно. Уезжаем с чувством сожаления, что все закончилось, но при этом в надежде на скорое возвращение

    Спасибо большое Гору за 4 удивительных дня. Это прекрасная возможность не только посмотреть Абхазию, но иСпасибо большое Гору за 4 удивительных дня. Это прекрасная возможность не только посмотреть Абхазию, но иСпасибо большое Гору за 4 удивительных дня. Это прекрасная возможность не только посмотреть Абхазию, но иСпасибо большое Гору за 4 удивительных дня. Это прекрасная возможность не только посмотреть Абхазию, но иСпасибо большое Гору за 4 удивительных дня. Это прекрасная возможность не только посмотреть Абхазию, но иСпасибо большое Гору за 4 удивительных дня. Это прекрасная возможность не только посмотреть Абхазию, но иСпасибо большое Гору за 4 удивительных дня. Это прекрасная возможность не только посмотреть Абхазию, но иСпасибо большое Гору за 4 удивительных дня. Это прекрасная возможность не только посмотреть Абхазию, но и

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «В апреле»

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Сколько стоит тур в Адлере в марте 2025
Сейчас в Адлере в категории "В апреле" можно забронировать 3 тура от 30 000 до 44 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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