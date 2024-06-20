6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Завораживающие виды перевала Кату-Ярык
Насладиться первозданной природой Алтая, а попутно узнать об истории, географии и жизни региона
Начало: Акташ
31 июл в 09:00
1 авг в 09:00
27 000₽ за всё до 5 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Водопад Учар c cопровождением
Начало: Республика Алтай с. Акташ ул. Ак. Кузнецова 58
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
50 400₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тобожок и панорама Чуйской степи
Начало: Республика Алтай с. Акташ ул. Ак. Кузнецова, 58
19 200₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Уландрык и Небесные пастбища
Начало: Республика Алтай с. Акташ ул. Ак. Кузнецова 58
21 600₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Полет в космос: Марсианские горы и Луна Алтая
Начало: Акташ, Чибит
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 10:00
31 июл в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВлад20 июня 2024Ездили с Максимом на Кату-Ярык, ходили на водопад Куркуре. Экскурсия проходила на комфортабельном микроавтобусе. Максим рассказал много интересного, ответил на все наши вопросы. Нам очень понравилось! Рекомендую всем эту экскурсию.
- ВВалерия2 июня 2023Нам все понравилось, ездили и на перевал и на водопад Куркуре, виды просто потрясающие, но наверное стоит ехать летом, чтобы было ещё красивее! А так поездка запомнилась, всем без исключения понравилась🥰Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Акташу в категории «На весь день»
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Сейчас в Акташе в категории "На весь день" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 16 000 до 50 400. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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