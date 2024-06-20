Ездили с Максимом на Кату-Ярык, ходили на водопад Куркуре. Экскурсия проходила на комфортабельном микроавтобусе. Максим рассказал много интересного, ответил на все наши вопросы. Нам очень понравилось! Рекомендую всем эту экскурсию.

В Валерия

Нам все понравилось, ездили и на перевал и на водопад Куркуре, виды просто потрясающие, но наверное стоит ехать летом, чтобы было ещё красивее! А так поездка запомнилась, всем без исключения понравилась🥰Спасибо!