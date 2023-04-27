Елангаш — это особое место скопления наскальных рисунков разных эпох. Если вы хотите прикоснуться к прошлому, увидеть мир глазами предков, понять их мысли, то эта экскурсия точно для вас!

По дороге к памятному месту вам откроется восхитительный вид на Ирбисту. Это одна из самых высоких вершин Южно-Чуйского хребта. Также по пути можно увидеть курганы тюркской и скифской эпохи.

Что брать с собой: