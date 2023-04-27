Долина Елангаш и Красная горка

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Ответы на вопросы
В долине реки Елангаш можно увидеть огромное количество наскальных рисунков, которые повествуют о жизни древних народов, проживающих в этих краях. Эта долина может конкурировать с Калбак-Ташем по количеству наскальных изображений.
Долина Елангаш и Красная горка
Долина Елангаш и Красная горка
Долина Елангаш и Красная горка
Ближайшие даты:
27
апр
28
апр
29
апр
30
апр
1
мая
2
мая
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мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Река Елангаш
  • Калбак-Таш
  • Южно-Чуйский хребет
  • Курган тюркской и скифской эпохи
  • Восхитительный вид на Ирбисту
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Елангаш — это особое место скопления наскальных рисунков разных эпох. Если вы хотите прикоснуться к прошлому, увидеть мир глазами предков, понять их мысли, то эта экскурсия точно для вас!
По дороге к памятному месту вам откроется восхитительный вид на Ирбисту. Это одна из самых высоких вершин Южно-Чуйского хребта. Также по пути можно увидеть курганы тюркской и скифской эпохи.

Что брать с собой:

  • солнцезащитные очки и крем.
  • обувь с крепкой подошвой.
  • воду или другое питье, магазинов там нет, перекус.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Сопровождение гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Республика Алтай с. Акташ ул. Ак. Кузнецова 58
Завершение: с. Акташ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Что брать с собой:
  • Солнцезащитные очки и крем
  • Обувь с крепкой подошвой
  • Воду или другое питье, магазинов там нет, перекус
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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