В долине реки Елангаш можно увидеть огромное количество наскальных рисунков, которые повествуют о жизни древних народов, проживающих в этих краях. Эта долина может конкурировать с Калбак-Ташем по количеству наскальных изображений.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Река Елангаш
- Калбак-Таш
- Южно-Чуйский хребет
- Курган тюркской и скифской эпохи
- Восхитительный вид на Ирбисту
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Елангаш — это особое место скопления наскальных рисунков разных эпох. Если вы хотите прикоснуться к прошлому, увидеть мир глазами предков, понять их мысли, то эта экскурсия точно для вас!
По дороге к памятному месту вам откроется восхитительный вид на Ирбисту. Это одна из самых высоких вершин Южно-Чуйского хребта. Также по пути можно увидеть курганы тюркской и скифской эпохи.
Что брать с собой:
- солнцезащитные очки и крем.
- обувь с крепкой подошвой.
- воду или другое питье, магазинов там нет, перекус.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Сопровождение гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Республика Алтай с. Акташ ул. Ак. Кузнецова 58Завершение: с. Акташ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Что брать с собой:
- Солнцезащитные очки и крем
- Обувь с крепкой подошвой
- Воду или другое питье, магазинов там нет, перекус
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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