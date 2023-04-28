Долина Юстыт с посещением юрты кочевника

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Долина реки Юстыт — одно из самых богатых древностями место на всём Алтае. Здесь находятся сотни каменных курганов, оградки, стелы, балбалы. Большая часть археологических памятников сконцентрирована в среднем течении реки. Наиболее древними из них является 7 палеолитических местонахождений. Самое вкусное и интересное мы оставили напоследок: мы посетим настоящую юрту кочевников.
Долина Юстыт с посещением юрты кочевника
Долина Юстыт с посещением юрты кочевника
Долина Юстыт с посещением юрты кочевника
Долина Юстыт с посещением юрты кочевника
Долина Юстыт с посещением юрты кочевника
Ближайшие даты:
28
апр
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апр
30
апр
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даты

Что вас ожидает:

  • Каменные курганы
  • Археологические памятники
  • Комплекс гончарных печей гуннского времени
  • Множество петроглифов, изображающих сцены охоты, а также животных — горных козлов, собак, оленей
  • Смотровая, с которой видна вся долина Юстыт
  • Посетим настоящую юрту кочевников
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Название реки происходит от южноалт. Jӱс — сто и Тыт — лиственница, и означает сто лиственниц, много лиственниц. В долине реки находят остатки древних лиственничных лесов.
Уникальным является комплекс гончарных печей гуннского времени, открытый в 1978 году в среднем течении реки Юстыт, в обрыве пересыхающего летом озера. Рядом с гончарными печами найдены остатки железоплавильных печей. Встречается множество петроглифов, изображающих сцены охоты, а также животных — горных козлов, собак, оленей.
В долине реки находятся сёла: Ташанта, Жана-Аул, Кокоря, Тобелер, Актал, недалеко от устья реки — центр района Кош-Агач. И мы поднимемся на смотровую, с которой видна вся долина Юстыт. Меня каким-то загадочным образом тянет к этому месту.

Что с собой брать:

  • солнцезащитный крем.
  • тёплые вещи и головные уборы.
  • дождевик.
  • питьевую воду.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспорт
Что не входит
  • Еда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Республика Алтай с. Акташ ул. Ак. Кузнецова 58
Завершение: ул. Академика Кузнецова, 58
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Что с собой брать:
  • Солнцезащитный крем
  • Тёплые вещи и головные уборы
  • Дождевик
  • Питьевую воду
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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