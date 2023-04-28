Долина реки Юстыт — одно из самых богатых древностями место на всём Алтае. Здесь находятся сотни каменных курганов, оградки, стелы, балбалы. Большая часть археологических памятников сконцентрирована в среднем течении реки. Наиболее древними из них является 7 палеолитических местонахождений. Самое вкусное и интересное мы оставили напоследок: мы посетим настоящую юрту кочевников.
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Что вас ожидает:
- Каменные курганы
- Археологические памятники
- Комплекс гончарных печей гуннского времени
- Множество петроглифов, изображающих сцены охоты, а также животных — горных козлов, собак, оленей
- Смотровая, с которой видна вся долина Юстыт
- Посетим настоящую юрту кочевников
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Название реки происходит от южноалт. Jӱс — сто и Тыт — лиственница, и означает сто лиственниц, много лиственниц. В долине реки находят остатки древних лиственничных лесов.
Уникальным является комплекс гончарных печей гуннского времени, открытый в 1978 году в среднем течении реки Юстыт, в обрыве пересыхающего летом озера. Рядом с гончарными печами найдены остатки железоплавильных печей. Встречается множество петроглифов, изображающих сцены охоты, а также животных — горных козлов, собак, оленей.
В долине реки находятся сёла: Ташанта, Жана-Аул, Кокоря, Тобелер, Актал, недалеко от устья реки — центр района Кош-Агач. И мы поднимемся на смотровую, с которой видна вся долина Юстыт. Меня каким-то загадочным образом тянет к этому месту.
Что с собой брать:
- солнцезащитный крем.
- тёплые вещи и головные уборы.
- дождевик.
- питьевую воду.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Транспорт
- Что не входит
- Еда
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Республика Алтай с. Акташ ул. Ак. Кузнецова 58Завершение: ул. Академика Кузнецова, 58
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Что с собой брать:
- Солнцезащитный крем
- Тёплые вещи и головные уборы
- Дождевик
- Питьевую воду
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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