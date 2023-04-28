Название реки происходит от южноалт. Jӱс — сто и Тыт — лиственница, и означает сто лиственниц, много лиственниц. В долине реки находят остатки древних лиственничных лесов.

Уникальным является комплекс гончарных печей гуннского времени, открытый в 1978 году в среднем течении реки Юстыт, в обрыве пересыхающего летом озера. Рядом с гончарными печами найдены остатки железоплавильных печей. Встречается множество петроглифов, изображающих сцены охоты, а также животных — горных козлов, собак, оленей.

В долине реки находятся сёла: Ташанта, Жана-Аул, Кокоря, Тобелер, Актал, недалеко от устья реки — центр района Кош-Агач. И мы поднимемся на смотровую, с которой видна вся долина Юстыт. Меня каким-то загадочным образом тянет к этому месту.

Что с собой брать: