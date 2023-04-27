Джумалинские родоновые ключи

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Экскурсия в место, которое очень любят местные жители.

Джумалинские ключи посещают жители Алтая и ближайших регионов для того, чтоб укрепить иммунитет, поправить здоровье. Его считают сакральным, святым, с древних времен.
Джумалинские родоновые ключи
Ближайшие даты:
27
апр
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Что вас ожидает:

  • По дороге к ключам мы увидим много живописных пейзажей. Это высокогорная тундра и природа здесь очень отличается от других районов Алтая. Рядом находится самое загадочное место Алтая
  • Зона покоя Укок. Рукой подать до границ Монголии
  • Китая и Казахстана
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

По дороге к ключам мы увидим много живописных пейзажей.
Это высокогорная тундра и природа здесь очень отличается от других районов Алтая. Рядом находится самое загадочное место Алтая, зона покоя Укок. Рукой подать до границ Монголии, Китая и Казахстана.
Место, где бьют теплые ключи расположено на высоте 2400м, не далеко от пограничной зоны. Термальные источники содержат родон, в природе такое встречается очень редко. На Джумалинских ключах построены бассейн и избы с купелями. Считается, что в каждом источнике своя сила, в одном лечат болезни спины, в другом живота, в третьем головы. Температура воды достигает 18 градусов. Есть и холодный источник с водой, исцеляющей болезни глаз, её набирают и пьют.

Важно знать:

Для проезда туда иностранцам обязательно нужен заранее оформленный пропуск, гражданам России при себе иметь паспорт.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Еда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Республика Алтай с. Акташ ул. Ак. Кузнецова, 58
Завершение: с. Акташ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Что брать с собой:
  • Солнцезащитные очки и крем
  • Обувь с крепкой подошвой
  • Воду или другое питье, перекус, магазинов там нет
  • Теплые вещи и дождевик, вещи для купания, полотенца
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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