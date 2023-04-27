Экскурсия в место, которое очень любят местные жители.
Джумалинские ключи посещают жители Алтая и ближайших регионов для того, чтоб укрепить иммунитет, поправить здоровье. Его считают сакральным, святым, с древних времен.
Джумалинские ключи посещают жители Алтая и ближайших регионов для того, чтоб укрепить иммунитет, поправить здоровье. Его считают сакральным, святым, с древних времен.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- По дороге к ключам мы увидим много живописных пейзажей. Это высокогорная тундра и природа здесь очень отличается от других районов Алтая. Рядом находится самое загадочное место Алтая
- Зона покоя Укок. Рукой подать до границ Монголии
- Китая и Казахстана
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
По дороге к ключам мы увидим много живописных пейзажей.
Это высокогорная тундра и природа здесь очень отличается от других районов Алтая. Рядом находится самое загадочное место Алтая, зона покоя Укок. Рукой подать до границ Монголии, Китая и Казахстана.
Место, где бьют теплые ключи расположено на высоте 2400м, не далеко от пограничной зоны. Термальные источники содержат родон, в природе такое встречается очень редко. На Джумалинских ключах построены бассейн и избы с купелями. Считается, что в каждом источнике своя сила, в одном лечат болезни спины, в другом живота, в третьем головы. Температура воды достигает 18 градусов. Есть и холодный источник с водой, исцеляющей болезни глаз, её набирают и пьют.
Важно знать:
Для проезда туда иностранцам обязательно нужен заранее оформленный пропуск, гражданам России при себе иметь паспорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Еда
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Республика Алтай с. Акташ ул. Ак. Кузнецова, 58Завершение: с. Акташ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Что брать с собой:
- Солнцезащитные очки и крем
- Обувь с крепкой подошвой
- Воду или другое питье, перекус, магазинов там нет
- Теплые вещи и дождевик, вещи для купания, полотенца
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании