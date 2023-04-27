По дороге к ключам мы увидим много живописных пейзажей.

Это высокогорная тундра и природа здесь очень отличается от других районов Алтая. Рядом находится самое загадочное место Алтая, зона покоя Укок. Рукой подать до границ Монголии, Китая и Казахстана.

Место, где бьют теплые ключи расположено на высоте 2400м, не далеко от пограничной зоны. Термальные источники содержат родон, в природе такое встречается очень редко. На Джумалинских ключах построены бассейн и избы с купелями. Считается, что в каждом источнике своя сила, в одном лечат болезни спины, в другом живота, в третьем головы. Температура воды достигает 18 градусов. Есть и холодный источник с водой, исцеляющей болезни глаз, её набирают и пьют.

Важно знать:

Для проезда туда иностранцам обязательно нужен заранее оформленный пропуск, гражданам России при себе иметь паспорт.