Нашей целью является не сама вышка, а смотровая на которой она находится. С высоты 3000 метров открывается шикарнейший вид на Северо-Чуйский хребет высотой 4044 метра, бескрайние просторы Курайской степи и хребты, окружающие ее. В ясную погоду можно разглядеть году Белуха высотой 4509 метров.

Часто летом здесь можно поиграть в снежки, слепить снеговика или окунуться в самые настоящие пушистые облака. Поэтому берем с собой теплые вещи.

Что брать с собой: