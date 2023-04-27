Это хит среди всех наших экскурсий! Ее просят все! А мы говорим, приехать на юг Алтая и не залезть на самую высокую смотровую на авто, это большое упущение! Акташский ретранслятор — вышка УРС 08609, расположенная на горе Верхняя рядом с. Акташ.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Акташский ретранслятор — вышка УРС 08609
- Шикарнейший вид на Северо-Чуйский хребет высотой 4044 метра
- В ясную погоду можно разглядеть году Белуха высотой 4509 метров
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Нашей целью является не сама вышка, а смотровая на которой она находится. С высоты 3000 метров открывается шикарнейший вид на Северо-Чуйский хребет высотой 4044 метра, бескрайние просторы Курайской степи и хребты, окружающие ее. В ясную погоду можно разглядеть году Белуха высотой 4509 метров.
Часто летом здесь можно поиграть в снежки, слепить снеговика или окунуться в самые настоящие пушистые облака. Поэтому берем с собой теплые вещи.
Что брать с собой:
- Водичку или другое питье, магазинов и лавочек там нет! Эт ж дикий Алтай?
- Шапку, теплую не продуваемую куртку, иногда требуются даже перчатки.
- Крем от солнца. Очки солнцезащитные.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Еда
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Республика Алтай с. Акташ ул. Ак. Кузнецова 58Завершение: Республика Алтай с. Акташ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Что брать:
- Водичку или другое питье, магазинов и лавочек там нет! Эт ж дикий Алтай?
- Шапку, теплую не продуваемую куртку, иногда требуются даже перчатки
- Крем от солнца. Очки солнцезащитные
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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