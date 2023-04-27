Экскурсия на ретранслятор

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Это хит среди всех наших экскурсий! Ее просят все! А мы говорим, приехать на юг Алтая и не залезть на самую высокую смотровую на авто, это большое упущение! Акташский ретранслятор — вышка УРС 08609, расположенная на горе Верхняя рядом с. Акташ.
Экскурсия на ретранслятор
Экскурсия на ретранслятор
Экскурсия на ретранслятор
Экскурсия на ретранслятор
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Акташский ретранслятор — вышка УРС 08609
  • Шикарнейший вид на Северо-Чуйский хребет высотой 4044 метра
  • В ясную погоду можно разглядеть году Белуха высотой 4509 метров
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Нашей целью является не сама вышка, а смотровая на которой она находится. С высоты 3000 метров открывается шикарнейший вид на Северо-Чуйский хребет высотой 4044 метра, бескрайние просторы Курайской степи и хребты, окружающие ее. В ясную погоду можно разглядеть году Белуха высотой 4509 метров.
Часто летом здесь можно поиграть в снежки, слепить снеговика или окунуться в самые настоящие пушистые облака. Поэтому берем с собой теплые вещи.

Что брать с собой:

  • Водичку или другое питье, магазинов и лавочек там нет! Эт ж дикий Алтай?
  • Шапку, теплую не продуваемую куртку, иногда требуются даже перчатки.
  • Крем от солнца. Очки солнцезащитные.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Еда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Республика Алтай с. Акташ ул. Ак. Кузнецова 58
Завершение: Республика Алтай с. Акташ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Что брать:
  • Водичку или другое питье, магазинов и лавочек там нет! Эт ж дикий Алтай?
  • Шапку, теплую не продуваемую куртку, иногда требуются даже перчатки
  • Крем от солнца. Очки солнцезащитные
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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