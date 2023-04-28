Эту достопримечательность можно отнести к чудесам Горного Алтая! Это действительно работа воды и ветра! Грибы с высокими ножками из земли, песка, глины, мелкой каменной породы и шляпками из больших камней образовались здесь давно! Каменные шляпки лежали на более мягкой породе, которая годами вымывалась дождями и выдувалась ветром, так и выросли эти чудесные грибы!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Грибы с высокими ножками из земли, песка, глины, мелкой каменной породы и шляпками из больших камней
- Красные ворота
- Озера Чейбеккель (Мертвое), Узункель, Учкель и Киделю
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
С годами они разрушаются и, как говорят учёные, возможно наши внуки их уже не увидят. Поэтому нужно успеть их увидеть сейчас.
Путь к каменным грибам удобно проложить с одноименной турбазы в Чулышманской долине. В комфортном темпе дорога туда-обратно займёт около двух часов! Урочище Ак-Корум, место, где расположены грибы, находится по другую сторону реки Чулышман, поэтому предстоит переправа (500 руб за лодку, вмещает 4 чел) и дорога в гору!
Мы советуем ходить к грибам без маленьких детей, дорожка узкая и крутая! Но сами грибы, конечно, стоят внимания! Они и сами очень впечатляют, и вид на долину с этой точки ооооочень красивый! Фантастически выглядят эти изваяния, и фотографии оттуда будут огонь!
По дороге на Каменные грибы мы посетим: Красные ворота, озера Чейбеккель (Мертвое), Узункель, Учкель и Киделю.
Что брать с собой:
- воду или другое питье, магазинов там нет.
- крем от солнца.
- очки солнцезащитные.
- кепка.
- берем с собой хорошее настроение и предвкушаем приключения!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Сопровождение гида
- Место начала и завершения?
- Республика Алтай с. Акташ ул. Ак. Кузнецова 58
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Что брать:
- Воду или другое питье, магазинов там нет.
- Крем от солнца.
- Очки солнцезащитные.
- Кепка.
- Берем с собой хорошее настроение и предвкушаем приключения!"
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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