С годами они разрушаются и, как говорят учёные, возможно наши внуки их уже не увидят. Поэтому нужно успеть их увидеть сейчас.

Путь к каменным грибам удобно проложить с одноименной турбазы в Чулышманской долине. В комфортном темпе дорога туда-обратно займёт около двух часов! Урочище Ак-Корум, место, где расположены грибы, находится по другую сторону реки Чулышман, поэтому предстоит переправа (500 руб за лодку, вмещает 4 чел) и дорога в гору!

Мы советуем ходить к грибам без маленьких детей, дорожка узкая и крутая! Но сами грибы, конечно, стоят внимания! Они и сами очень впечатляют, и вид на долину с этой точки ооооочень красивый! Фантастически выглядят эти изваяния, и фотографии оттуда будут огонь!

По дороге на Каменные грибы мы посетим: Красные ворота, озера Чейбеккель (Мертвое), Узункель, Учкель и Киделю.

Что брать с собой: