Каменные Грибы

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Эту достопримечательность можно отнести к чудесам Горного Алтая! Это действительно работа воды и ветра! Грибы с высокими ножками из земли, песка, глины, мелкой каменной породы и шляпками из больших камней образовались здесь давно! Каменные шляпки лежали на более мягкой породе, которая годами вымывалась дождями и выдувалась ветром, так и выросли эти чудесные грибы!
Каменные Грибы
Каменные Грибы
Каменные Грибы
Каменные Грибы
Каменные Грибы
Ближайшие даты:
28
апр
29
апр
30
апр
1
мая
2
мая
3
мая
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мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Грибы с высокими ножками из земли, песка, глины, мелкой каменной породы и шляпками из больших камней
  • Красные ворота
  • Озера Чейбеккель (Мертвое), Узункель, Учкель и Киделю
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

С годами они разрушаются и, как говорят учёные, возможно наши внуки их уже не увидят. Поэтому нужно успеть их увидеть сейчас.
Путь к каменным грибам удобно проложить с одноименной турбазы в Чулышманской долине. В комфортном темпе дорога туда-обратно займёт около двух часов! Урочище Ак-Корум, место, где расположены грибы, находится по другую сторону реки Чулышман, поэтому предстоит переправа (500 руб за лодку, вмещает 4 чел) и дорога в гору!
Мы советуем ходить к грибам без маленьких детей, дорожка узкая и крутая! Но сами грибы, конечно, стоят внимания! Они и сами очень впечатляют, и вид на долину с этой точки ооооочень красивый! Фантастически выглядят эти изваяния, и фотографии оттуда будут огонь!
По дороге на Каменные грибы мы посетим: Красные ворота, озера Чейбеккель (Мертвое), Узункель, Учкель и Киделю.

Что брать с собой:

  • воду или другое питье, магазинов там нет.
  • крем от солнца.
  • очки солнцезащитные.
  • кепка.
  • берем с собой хорошее настроение и предвкушаем приключения!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Сопровождение гида
Место начала и завершения?
Республика Алтай с. Акташ ул. Ак. Кузнецова 58
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Что брать:
  • Воду или другое питье, магазинов там нет.
  • Крем от солнца.
  • Очки солнцезащитные.
  • Кепка.
  • Берем с собой хорошее настроение и предвкушаем приключения!"
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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