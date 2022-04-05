Что вас ожидает

Первая часть маршрута: раздолья Алтая и знаменитый перевал. Выезжаем из села Акташ в 9 утра. По дороге будет немало красивейших локаций: заповедные Красные ворота, Мёртвое озеро, Киделю и Учкель. Обязательно остановимся на Пазырыкском кургане — экспонаты отсюда занимают 3 зала Эрмитажа! Также выйдем погулять над пропастью Чулышманского каньона на смотровой площадке перевала Кату-Ярык.

Вторая часть: путь к Каменным грибам. Урочище Ак-Курум находится по другую сторону реки Чулышман, поэтому нам предстоит переправа на лодке и дорога в гору. Тропинка здесь узкая и крутая, желательно быть в хорошей физической форме (также не рекомендую брать маленьких детей). Но место стоит подобных преград: от красоты каменных великанов перехватывает дыхание, а ещё отсюда потрясающий вид на долину!

Организационные детали