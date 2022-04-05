Кату-Ярык + Каменные грибы - красота Алтая пешком и на авто

Поездка из села Акташ к озёрам, ущельям, живописному перевалу, а также мини-поход к глыбам-легендам

Индивидуальная
Каменные грибы считают настоящим чудом края — высокие ножки из земли, песка, глины и шляпки из валунов поражают размерами и неординарным видом.

Увы, с годами они разрушаются, и возможно, наши внуки уже не увидят их.

Мы отправимся к этим гигантским композициям от самой природы, захватывая по пути красивейшие пейзажи Горного Алтая.
Кату-Ярык + Каменные грибы - красота Алтая пешком и на авто
Кату-Ярык + Каменные грибы - красота Алтая пешком и на авто
Кату-Ярык + Каменные грибы - красота Алтая пешком и на авто
Кату-Ярык + Каменные грибы - красота Алтая пешком и на авто
Кату-Ярык + Каменные грибы - красота Алтая пешком и на авто
Кату-Ярык + Каменные грибы - красота Алтая пешком и на авто
Кату-Ярык + Каменные грибы - красота Алтая пешком и на авто
Кату-Ярык + Каменные грибы - красота Алтая пешком и на авто
Кату-Ярык + Каменные грибы - красота Алтая пешком и на авто
Кату-Ярык + Каменные грибы - красота Алтая пешком и на авто
Кату-Ярык + Каменные грибы - красота Алтая пешком и на авто
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Первая часть маршрута: раздолья Алтая и знаменитый перевал. Выезжаем из села Акташ в 9 утра. По дороге будет немало красивейших локаций: заповедные Красные ворота, Мёртвое озеро, Киделю и Учкель. Обязательно остановимся на Пазырыкском кургане — экспонаты отсюда занимают 3 зала Эрмитажа! Также выйдем погулять над пропастью Чулышманского каньона на смотровой площадке перевала Кату-Ярык.

Вторая часть: путь к Каменным грибам. Урочище Ак-Курум находится по другую сторону реки Чулышман, поэтому нам предстоит переправа на лодке и дорога в гору. Тропинка здесь узкая и крутая, желательно быть в хорошей физической форме (также не рекомендую брать маленьких детей). Но место стоит подобных преград: от красоты каменных великанов перехватывает дыхание, а ещё отсюда потрясающий вид на долину!

Организационные детали

  • На экскурсию отправляемся на внедорожнике Land Cruiser
  • Длительность поездки — 10 часов, километраж — 130 км, уровень солжности — средний
  • Дополнительные расходы: переправа (700 руб. /лодка) + можно организовать горячий обед с космическим видом на каньон (о цене в переписке)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
село Акташ
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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