Алтайский Марс, урочище Кызылчин, пестрит красными и рыжими красками!

С виду пустыня, но в не обдуваемых холодными ветрами ложбинках можно полюбоваться редкими, но такими нежными цветущими растениями! Место разделили на две локации- Марс-1, более ближний и доступный, и Марс-2, подальше, но с более яркими красками!

До Марса-2 можно проехать на высоком автомобиле или пройти пешком, а до первого Марса можно легко добраться на любом авто. Оба этих места стали популярны относительно недавно, когда попали в кадры популярных фотографов и разлетелись в снимках по социальным сетям!

Что брать с собой: