А хотели бы вы побывать на другой планете? На Алтае с этим просто! У нас есть свой Марс! О, да! Здесь действительно можно снимать фильмы о путешествиях об инопланетных приключениях!
Ближайшие даты:
28
апр
апр
29
апр
апр
30
апр
апр
1
мая
мая
2
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Кызыл Чин
- Или Алтайский марс
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Алтайский Марс, урочище Кызылчин, пестрит красными и рыжими красками!
С виду пустыня, но в не обдуваемых холодными ветрами ложбинках можно полюбоваться редкими, но такими нежными цветущими растениями! Место разделили на две локации- Марс-1, более ближний и доступный, и Марс-2, подальше, но с более яркими красками!
До Марса-2 можно проехать на высоком автомобиле или пройти пешком, а до первого Марса можно легко добраться на любом авто. Оба этих места стали популярны относительно недавно, когда попали в кадры популярных фотографов и разлетелись в снимках по социальным сетям!
Что брать с собой:
- солнцезащитные очки и крем.
- вода.
- кепка.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Еда
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Республика Алтай с. Акташ ул. Ак. Кузнецова, 58Завершение: с. Акташ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Что брать с собой:
- Солнцезащитные очки и крем
- Вода
- Кепка
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании