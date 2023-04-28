Луна, Марс и Марс 2

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Ответы на вопросы
А хотели бы вы побывать на другой планете? На Алтае с этим просто! У нас есть свой Марс! О, да! Здесь действительно можно снимать фильмы о путешествиях об инопланетных приключениях!
Луна, Марс и Марс 2
Луна, Марс и Марс 2
Луна, Марс и Марс 2
Луна, Марс и Марс 2
Луна, Марс и Марс 2
Луна, Марс и Марс 2
Ближайшие даты:
28
апр
29
апр
30
апр
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Кызыл Чин
  • Или Алтайский марс
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Алтайский Марс, урочище Кызылчин, пестрит красными и рыжими красками!
С виду пустыня, но в не обдуваемых холодными ветрами ложбинках можно полюбоваться редкими, но такими нежными цветущими растениями! Место разделили на две локации- Марс-1, более ближний и доступный, и Марс-2, подальше, но с более яркими красками!
До Марса-2 можно проехать на высоком автомобиле или пройти пешком, а до первого Марса можно легко добраться на любом авто. Оба этих места стали популярны относительно недавно, когда попали в кадры популярных фотографов и разлетелись в снимках по социальным сетям!

Что брать с собой:

  • солнцезащитные очки и крем.
  • вода.
  • кепка.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Еда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Республика Алтай с. Акташ ул. Ак. Кузнецова, 58
Завершение: с. Акташ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Что брать с собой:
  • Солнцезащитные очки и крем
  • Вода
  • Кепка
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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