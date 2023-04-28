Если вы оказались в Акташе, это место обязательно нужно посетить! И прочувствовать! И поверьте, в этом месте действительно ощущаешь мощь природы и все жизненные трудности кажутся такими мелкими и не стоящими внимания. Здесь проводятся всероссийские и международные соревнования по экстремальному сплаву на каяке.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Обычно каскадными называют водопады…
Здесь же не водопад, но пороги такие, что до водопада Чуя в этом месте не дотягивает совсем чуть-чуть.
Русло реки здесь заключено в узкий каньон меж гор высотой от 50 до 150 метров над уровнем воды. Река ревёт и продирается сквозь камни и скалы, в некоторых местах падение воды достигает 4х метров!
При том, что даже с берега такая бешеная вода выглядит жутковато, Мажойский каскад любимое место спортсменов-водников. На протяжении 17 км, на участке от впадения в Чую реки Маашей и до села Чибит, здесь насчитывается 54 порога 5й и 6й категории сложности. Это испытание на смелость и мастерство! Пороги здесь настолько частые, что порой спортсмены могут пройти не более 500 метров в день. Здесь довольно часто случаются аварии, и Мажой признан одним из самых сложных и опасных водных маршрутов планеты! Но Чуя всё равно влечёт множество экстрималов со всех уголков мира!
Кстати, именно в этом участке река Чуя является границей между Улаганским и Кош-Агачским районами. Недалеко от слияния Чуи с рекой Маашей есть пешеходный подвесной мост! Очень красивый и не совсем безопасный. Но именно с него можно понаблюдать за бурной рекой!
Что брать с собой:
- солнцезащитные очки и крем.
- обувь с крепкой подошвой.
- воду или другое питье, магазинов там нет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Сопровождение гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Республика Алтай с. Акташ ул. Ак. Кузнецова 58Завершение: с. Акташ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Что брать с собой:
- Солнцезащитные очки и крем
- Обувь с крепкой подошвой
- Воду или другое питье, магазинов там нет
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании