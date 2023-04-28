Обычно каскадными называют водопады…

Здесь же не водопад, но пороги такие, что до водопада Чуя в этом месте не дотягивает совсем чуть-чуть.

Русло реки здесь заключено в узкий каньон меж гор высотой от 50 до 150 метров над уровнем воды. Река ревёт и продирается сквозь камни и скалы, в некоторых местах падение воды достигает 4х метров!

При том, что даже с берега такая бешеная вода выглядит жутковато, Мажойский каскад любимое место спортсменов-водников. На протяжении 17 км, на участке от впадения в Чую реки Маашей и до села Чибит, здесь насчитывается 54 порога 5й и 6й категории сложности. Это испытание на смелость и мастерство! Пороги здесь настолько частые, что порой спортсмены могут пройти не более 500 метров в день. Здесь довольно часто случаются аварии, и Мажой признан одним из самых сложных и опасных водных маршрутов планеты! Но Чуя всё равно влечёт множество экстрималов со всех уголков мира!

Кстати, именно в этом участке река Чуя является границей между Улаганским и Кош-Агачским районами. Недалеко от слияния Чуи с рекой Маашей есть пешеходный подвесной мост! Очень красивый и не совсем безопасный. Но именно с него можно понаблюдать за бурной рекой!

Что брать с собой: