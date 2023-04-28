Мажойские Каскады

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Ответы на вопросы
Если вы оказались в Акташе, это место обязательно нужно посетить! И прочувствовать! И поверьте, в этом месте действительно ощущаешь мощь природы и все жизненные трудности кажутся такими мелкими и не стоящими внимания. Здесь проводятся всероссийские и международные соревнования по экстремальному сплаву на каяке.
Мажойские Каскады
Мажойские Каскады
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Описание

Обычно каскадными называют водопады…

Здесь же не водопад, но пороги такие, что до водопада Чуя в этом месте не дотягивает совсем чуть-чуть.
Русло реки здесь заключено в узкий каньон меж гор высотой от 50 до 150 метров над уровнем воды. Река ревёт и продирается сквозь камни и скалы, в некоторых местах падение воды достигает 4х метров!
При том, что даже с берега такая бешеная вода выглядит жутковато, Мажойский каскад любимое место спортсменов-водников. На протяжении 17 км, на участке от впадения в Чую реки Маашей и до села Чибит, здесь насчитывается 54 порога 5й и 6й категории сложности. Это испытание на смелость и мастерство! Пороги здесь настолько частые, что порой спортсмены могут пройти не более 500 метров в день. Здесь довольно часто случаются аварии, и Мажой признан одним из самых сложных и опасных водных маршрутов планеты! Но Чуя всё равно влечёт множество экстрималов со всех уголков мира!
Кстати, именно в этом участке река Чуя является границей между Улаганским и Кош-Агачским районами. Недалеко от слияния Чуи с рекой Маашей есть пешеходный подвесной мост! Очень красивый и не совсем безопасный. Но именно с него можно понаблюдать за бурной рекой!

Что брать с собой:

  • солнцезащитные очки и крем.
  • обувь с крепкой подошвой.
  • воду или другое питье, магазинов там нет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Сопровождение гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Республика Алтай с. Акташ ул. Ак. Кузнецова 58
Завершение: с. Акташ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Что брать с собой:
  • Солнцезащитные очки и крем
  • Обувь с крепкой подошвой
  • Воду или другое питье, магазинов там нет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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