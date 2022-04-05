Что вас ожидает

Заповедная долина реки Чуя

Речная долина, куда мы отправимся, уже сама по себе заслуживает внимания: первозданная, живописная и не обремененная десятками туристов — именно за такими пейзажами путешественники едут на Алтай. По пути вы увидите стоянку местного жителя на крутом склоне горы — я расскажу, чем любопытна эта локация.

Пороги, от которых захватывает дух!

Но главная наша цель — неистовые Мажойские каскады, которые неслучайно часто называют водопадами. Русло Чуи здесь заключено в узкий горный каньон и, недовольное такой теснотой, с ревом прорывается сквозь камни и скалы, образуя пороги с перепадами высот до 4 метров. Даже с берега такая бешеная вода выглядит жутковато, но Мажойские каскады магнитом притягивают отчаянных спортсменов-водников. Я расскажу о смельчаках, которые штурмуют сложнейшие пороги, а затем у нас будет время, чтобы насладиться красотой и почти осязаемой мощью этих мест.

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