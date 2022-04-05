Мажойские каскады: дикая мощь Алтая

Путешествие и несложный треккинг к самому впечатляющему и безлюдному участку реки Чуя

Индивидуальная
Нельзя просто так оказаться в Акташе — и не посетить Мажойские каскады! Это одно из мест Алтая, которое нужно исследовать и прочувствовать: именно этим мы займемся на экскурсии.

Вы увидите ревущий поток Чуи между стенами каньона, сосчитаете пороги с крутыми перепадами высот.

И убедитесь, что на фоне этой красоты любые проблемы становятся мелкими и легко разрешимыми.
Мажойские каскады: дикая мощь Алтая
Мажойские каскады: дикая мощь Алтая
Мажойские каскады: дикая мощь Алтая
Мажойские каскады: дикая мощь Алтая
Мажойские каскады: дикая мощь Алтая
Мажойские каскады: дикая мощь Алтая
Мажойские каскады: дикая мощь Алтая
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Заповедная долина реки Чуя

Речная долина, куда мы отправимся, уже сама по себе заслуживает внимания: первозданная, живописная и не обремененная десятками туристов — именно за такими пейзажами путешественники едут на Алтай. По пути вы увидите стоянку местного жителя на крутом склоне горы — я расскажу, чем любопытна эта локация.

Пороги, от которых захватывает дух!

Но главная наша цель — неистовые Мажойские каскады, которые неслучайно часто называют водопадами. Русло Чуи здесь заключено в узкий горный каньон и, недовольное такой теснотой, с ревом прорывается сквозь камни и скалы, образуя пороги с перепадами высот до 4 метров. Даже с берега такая бешеная вода выглядит жутковато, но Мажойские каскады магнитом притягивают отчаянных спортсменов-водников. Я расскажу о смельчаках, которые штурмуют сложнейшие пороги, а затем у нас будет время, чтобы насладиться красотой и почти осязаемой мощью этих мест.

Организационные детали

  • Дорога займет полчаса в одну сторону, транспорт — внедорожники Land Cruiser
  • Протяженность пешего маршрута около 2 км, сложность прохождения — минимальная
  • Сопровождать вас буду я или другой гид-водитель из нашей команды
  • Одевайтесь по погоде, возьмите с собой питье, солнцезащитные очки, головной убор и средства защиты от солнца не менее SPF50.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в селе Акташ
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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