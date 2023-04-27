Мыс Кырсай и юг Телецкого озера

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Ответы на вопросы
Большая часть туристов видит Телецкое озеро с северной стороны, а мы предлагаем увидеть его южную часть и мыс Кырсай. Мыс Кырсай — это узкая песчаная полоса в Телецком озере у впадения реки Чулышман. Вода здесь теплее, чем с северной стороны озера, и летом в жару тут можно искупаться!
Мыс Кырсай и юг Телецкого озера
Мыс Кырсай и юг Телецкого озера
Мыс Кырсай и юг Телецкого озера
Мыс Кырсай и юг Телецкого озера
Мыс Кырсай и юг Телецкого озера
Ближайшие даты:
27
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29
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Дорога к южному берегу Телецкого озера очень живописная! Она проходит через Улаганское нагорье с множеством озёр, видом на цепи высоких гор, вниз по перевалу Кату-Ярык и по Чулышманской долине!
Долина удивляет красотой даже самых опытных туристов — мощная изумрудная река Чулышман, водопады, отдаленные деревеньки, заповедные леса, луга с пасущимися коровками и лошадьми. Многие сравнивают эти места со Швейцарией.

Что брать с собой:

  • солнцезащитные очки и крем.
  • воду и кепка.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Сопровождение гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Республика Алтай с. Акташ ул. Ак. Кузнецова 58
Завершение: с. Акташ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Что брать с собой:
  • Солнцезащитные очки и крем
  • Воду и кепка
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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