Дорога к южному берегу Телецкого озера очень живописная! Она проходит через Улаганское нагорье с множеством озёр, видом на цепи высоких гор, вниз по перевалу Кату-Ярык и по Чулышманской долине!

Долина удивляет красотой даже самых опытных туристов — мощная изумрудная река Чулышман, водопады, отдаленные деревеньки, заповедные леса, луга с пасущимися коровками и лошадьми. Многие сравнивают эти места со Швейцарией.

Что брать с собой: