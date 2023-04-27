Большая часть туристов видит Телецкое озеро с северной стороны, а мы предлагаем увидеть его южную часть и мыс Кырсай. Мыс Кырсай — это узкая песчаная полоса в Телецком озере у впадения реки Чулышман. Вода здесь теплее, чем с северной стороны озера, и летом в жару тут можно искупаться!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Дорога к южному берегу Телецкого озера очень живописная! Она проходит через Улаганское нагорье с множеством озёр, видом на цепи высоких гор, вниз по перевалу Кату-Ярык и по Чулышманской долине!
Долина удивляет красотой даже самых опытных туристов — мощная изумрудная река Чулышман, водопады, отдаленные деревеньки, заповедные леса, луга с пасущимися коровками и лошадьми. Многие сравнивают эти места со Швейцарией.
Что брать с собой:
- солнцезащитные очки и крем.
- воду и кепка.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Сопровождение гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Республика Алтай с. Акташ ул. Ак. Кузнецова 58Завершение: с. Акташ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Что брать с собой:
- Солнцезащитные очки и крем
- Воду и кепка
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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