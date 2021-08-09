Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Акташа

Софийский ледник Алтая — место, откуда невозможно вернуться таким, каким ты сюда приехал. В стороне от туристических троп, среди заснеженных вершин, горных озер и звенящей тишины вы проверите себя на прочность, ощутите единение с природой. А главное, увидите Алтай таким, каким его не видел никто до вас: ведь ледник каждый день меняется и преображается.

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Описание

Что вас ожидает

Дорога сквозь сказочный Алтай

Первую часть пути к леднику мы проделаем на внедорожнике: перед вами раскинется Курайская степь, а впереди вырастут очертания Северо-Чуйского хребта. Проезжая мимо деревни, которая в 2003 была разрушена землетрясением и полностью эвакуирована, мы поговорим о непростом нраве природы Алтая. А также сделаем две живописные остановки на озерах Караколь (Черное) и Акколь (Белое), обрамленных горным ожерельем.

Покорить Софийский ледник

Добравшись до старта пешеходного маршрута, мы совершим 4-часовой треккинг по восходящей к Софийскому леднику — одному из крупнейших в цепи Северо-Чуйского хребта. На пути нас встретят чистейшие озёра и исполинские горы со снежными шапками, которые не тают даже летом, а в долинах мы сможем увидеть мирно пасущихся яков и верблюдов. Космические панорамы, исток реки Аккол и почти осязаемая тишина — вы окажетесь в месте, которое действительно меняет и заставляет отрешиться от любых мыслей и забот.

Организационные детали

Как проходит треккинг

Выезжаем из сел Акташ или Кош-Агач. Дорога к старту маршрута займет около 4 часов туда и 2,5 часа обратно. Трансфер на внедорожнике Land Cruiser включен в стоимость экскурсии.

Пешеходная тропа среднего уровня сложности, при необходимости мы снабдим вас треккинговыми палками. Протяженность пешего маршрута — около 12 км.

Сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды

Возраст участников: 8+

Что взять с собой