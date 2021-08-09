Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Акташа

Первую часть пути к леднику мы проделаем на внедорожнике: перед вами раскинется Курайская степь, а впереди вырастут очертания Северо-Чуйского хребта. Проезжая мимо деревни, которая в 2003 была разрушена землетрясением и полностью эвакуирована, мы поговорим о непростом нраве природы Алтая. А также сделаем две живописные остановки на озерах Караколь (Черное) и Акколь (Белое), обрамленных горным ожерельем.
Добравшись до старта пешеходного маршрута, мы совершим 4-часовой треккинг по восходящей к Софийскому леднику — одному из крупнейших в цепи Северо-Чуйского хребта. На пути нас встретят чистейшие озёра и исполинские горы со снежными шапками, которые не тают даже летом, а в долинах мы сможем увидеть мирно пасущихся яков и верблюдов. Космические панорамы, исток реки Аккол и почти осязаемая тишина — вы окажетесь в месте, которое действительно меняет и заставляет отрешиться от любых мыслей и забот.