Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Акташа

Наедине с Алтаем: озеро Аккол и Софийский ледник

Испытать себя во время треккинга к ледяному гиганту и влюбиться в пейзажи Северо-Чуйского хребта

5
1 отзыв
Софийский ледник Алтая — место, откуда невозможно вернуться таким, каким ты сюда приехал.

В стороне от туристических троп, среди заснеженных вершин, горных озер и звенящей тишины вы проверите себя на прочность, ощутите единение с природой.

А главное, увидите Алтай таким, каким его не видел никто до вас: ведь ледник каждый день меняется и преображается.
Наедине с Алтаем: озеро Аккол и Софийский ледник
Наедине с Алтаем: озеро Аккол и Софийский ледник
Наедине с Алтаем: озеро Аккол и Софийский ледник
Наедине с Алтаем: озеро Аккол и Софийский ледник
Наедине с Алтаем: озеро Аккол и Софийский ледник
Наедине с Алтаем: озеро Аккол и Софийский ледник
Наедине с Алтаем: озеро Аккол и Софийский ледник
Наедине с Алтаем: озеро Аккол и Софийский ледник
Наедине с Алтаем: озеро Аккол и Софийский ледник
Наедине с Алтаем: озеро Аккол и Софийский ледник
Наедине с Алтаем: озеро Аккол и Софийский ледник
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дорога сквозь сказочный Алтай

Первую часть пути к леднику мы проделаем на внедорожнике: перед вами раскинется Курайская степь, а впереди вырастут очертания Северо-Чуйского хребта. Проезжая мимо деревни, которая в 2003 была разрушена землетрясением и полностью эвакуирована, мы поговорим о непростом нраве природы Алтая. А также сделаем две живописные остановки на озерах Караколь (Черное) и Акколь (Белое), обрамленных горным ожерельем.

Покорить Софийский ледник

Добравшись до старта пешеходного маршрута, мы совершим 4-часовой треккинг по восходящей к Софийскому леднику — одному из крупнейших в цепи Северо-Чуйского хребта. На пути нас встретят чистейшие озёра и исполинские горы со снежными шапками, которые не тают даже летом, а в долинах мы сможем увидеть мирно пасущихся яков и верблюдов. Космические панорамы, исток реки Аккол и почти осязаемая тишина — вы окажетесь в месте, которое действительно меняет и заставляет отрешиться от любых мыслей и забот.

Организационные детали

Как проходит треккинг

  • Выезжаем из сел Акташ или Кош-Агач. Дорога к старту маршрута займет около 4 часов туда и 2,5 часа обратно. Трансфер на внедорожнике Land Cruiser включен в стоимость экскурсии.
  • Пешеходная тропа среднего уровня сложности, при необходимости мы снабдим вас треккинговыми палками. Протяженность пешего маршрута — около 12 км.
  • Сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды
  • Возраст участников: 8+

Что взять с собой

  • Обязательно: непромокаемая обувь с толстой подошвой (будем идти по камням), головной убор, солнцезащитный крем, вода, перекус
  • Желательно: непродуваемая одежда (многослойность приветствуется)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в селе Акташ
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
В
9 авг 2021
Данное путешествие было для нас открытием, новых изумительных по красоте мест Алтая. Благодаря слаженной работе команде сопровождающих влюбленным в свой край его историю и традиции, нам удалось полной грудь вдохнуть чистый горный воздух, насладиться сиянием белых горных вершин и и окунуться в удивительный природный мир Алтая.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Акташа

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🏡Выездные☀️На весь день🍀Природа и пейзажи🥾Треккинг и походы
У нас ещё много экскурсий в Акташе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Акташе
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ