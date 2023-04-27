Дорога сложная, будут и броды по реке, и узкий горный серпантин. Самая верхняя точка — плато с карликовыми березками, с островками не тающего даже летом снега.

С вершины перевала открываются потрясающие виды на Северо-Чуйский хребет, прекрасные долины и красавицу Белуху, главную вершину Алтая! Это очень удачный ракурс на Белуху, кажется, что она очень близко и в хорошую погоду можно детально рассмотреть оба её пика.

Что брать с собой: