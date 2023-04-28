Перевал Кату-Ярык

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Очень популярная экскурсия! На ней мы увидим Красные ворота, Мертове озеро, Озера Узункель, Киделю и невероятно бирюзового цвета Учкель, и конечно же, Кату-Ярык — знаменитый алтайский перевал в чудесную Чулышманскую долину! Захватывающие дух виды открываются со смотровой перевала! В него невозможно не влюбиться!
Перевал Кату-Ярык
Перевал Кату-Ярык
Перевал Кату-Ярык
Перевал Кату-Ярык
Перевал Кату-Ярык
Перевал Кату-Ярык
Ближайшие даты:
28
апр
29
апр
30
апр
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Кату-Ярык
  • Невероятно бирюзового цвета Учкель
  • Чулышманская долина
  • Красные ворота, Мертове озеро, Озера Узункел
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Кату-Ярык.
  • Невероятно бирюзового цвета Учкель.
  • Чулышманская долина.
  • Красные ворота, Мертове озеро, Озера Узункел.
  • Дорога местами с гравийным покрытием, ехать с остановками на красоты Улаганского нагорья до перевала 2,5 ч. После села Улаган связи нет.

Что брать с собой:

  • солнцезащитные очки и крем.
  • обувь с крепкой подошвой.
  • воду или другое питье, магазинов там нет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Сопровождение гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Республика Алтай с. Акташ ул. Ак. Кузнецова 58
Завершение: с. Акташ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Что брать с собой:
  • Солнцезащитные очки и крем
  • Обувь с крепкой подошвой
  • Воду или другое питье, магазинов там нет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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