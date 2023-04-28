Очень популярная экскурсия! На ней мы увидим Красные ворота, Мертове озеро, Озера Узункель, Киделю и невероятно бирюзового цвета Учкель, и конечно же, Кату-Ярык — знаменитый алтайский перевал в чудесную Чулышманскую долину! Захватывающие дух виды открываются со смотровой перевала! В него невозможно не влюбиться!
Ближайшие даты:
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29
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Что вас ожидает:
- Кату-Ярык
- Невероятно бирюзового цвета Учкель
- Чулышманская долина
- Красные ворота, Мертове озеро, Озера Узункел
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Кату-Ярык.
- Невероятно бирюзового цвета Учкель.
- Чулышманская долина.
- Красные ворота, Мертове озеро, Озера Узункел.
- Дорога местами с гравийным покрытием, ехать с остановками на красоты Улаганского нагорья до перевала 2,5 ч. После села Улаган связи нет.
Что брать с собой:
- солнцезащитные очки и крем.
- обувь с крепкой подошвой.
- воду или другое питье, магазинов там нет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Сопровождение гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Республика Алтай с. Акташ ул. Ак. Кузнецова 58Завершение: с. Акташ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Что брать с собой:
- Солнцезащитные очки и крем
- Обувь с крепкой подошвой
- Воду или другое питье, магазинов там нет
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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