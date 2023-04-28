Очень популярная экскурсия! На ней мы увидим Красные ворота, Мертове озеро, Озера Узункель, Киделю и невероятно бирюзового цвета Учкель, и конечно же, Кату-Ярык — знаменитый алтайский перевал в чудесную Чулышманскую долину! Захватывающие дух виды открываются со смотровой перевала! В него невозможно не влюбиться!
Ближайшие даты:
28
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29
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Красные ворота
- Узункель
- Мертвое озеро
- Учкель
- Пазырыкские курганы
- Перевал Кату-Ярык
- Улаганский перевал и озеро Киделю
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Красные ворота.
- Узункель.
- Мертвое озеро.
- Учкель.
- Пазырыкские курганы.
- Перевал Кату-Ярык.
- Улаганский перевал и озеро Киделю.
Важно знать:
- Длительность: 5 часов.
- Сложность:легкая.
- Возраст участников: 0+.
- Транспорт: Land Cruiser.
- Расстояние: 88 км. на авто (местами гравийная дорога).
Что брать с собой:
- воду, наличные.
- теплые непродуваемые вещи.
- солнцезащитные очки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Комфортный транспорт Land Cruiser
- Вода в бутылках
- Включен обед
- Что не входит
- Входы на достопримечательности и переправа на лодке
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Республика Алтай, с. Акташ, ул. Ак. Кузнецова, 58Завершение: с. Акташ, ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Что брать с собой:
- Воду, наличные
- Теплые непродуваемые вещи
- Солнцезащитные очки
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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