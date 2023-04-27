Дорога пролегает через село Бельтир, пострадавшее в сильнейшем землетрясении 2003 года. По этому пути двигаются в основном местные скотоводы. Мы обязательно увидим отары овец и стада яков на склонах. Скотоводческие стоянки расположены высоко в горах в очень красивых местах! Их еще называют «небесные пастбища», облака здесь буквально касаются земли!

Первая остановка — плато Эмеле. Ты на высоте, вокруг панорама из заснеженных пиков гор, петляющие горные реки вдалеке, зеркала озёр и небо, которое можно трогать руками!

Далее двигаемся к озеру Акколь. Оно расположено в небольшой долине, окружено высокими горами, вдалеке открывается вид на Софийский ледник. На песчаном пляже у озера мы устроим красивый пикник.

На обратном пути заедем в еще одно интересное место! Местные называют его «волчья пасть». С названием связана интересная история, которую мы обязательно расскажем свои гостям! Это глубокий каньон, на дне которого соединяются две реки! В этом месте от видов кружится голова! Фото и видео получаются очень эффектные!

Что брать с собой: