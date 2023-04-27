Это особенная экскурсия — знакомство с высокогорным южным Алтаем.
Плато Эмеле — ты на высоте, вокруг панорама из заснеженных пиков гор, петляющие горные реки вдалеке, зеркала озёр и небо, которое можно трогать руками! Озеро Акколь — оно расположено в небольшой долине, окружено высокими горами, вдалеке открывается вид на Софийский ледник. На песчаном пляже у озера мы устроим красивый пикник.
Плато Эмеле — ты на высоте, вокруг панорама из заснеженных пиков гор, петляющие горные реки вдалеке, зеркала озёр и небо, которое можно трогать руками! Озеро Акколь — оно расположено в небольшой долине, окружено высокими горами, вдалеке открывается вид на Софийский ледник. На песчаном пляже у озера мы устроим красивый пикник.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Озеро Акколь
- Плато Эмиле
- Волчья пасть
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Дорога пролегает через село Бельтир, пострадавшее в сильнейшем землетрясении 2003 года. По этому пути двигаются в основном местные скотоводы. Мы обязательно увидим отары овец и стада яков на склонах. Скотоводческие стоянки расположены высоко в горах в очень красивых местах! Их еще называют «небесные пастбища», облака здесь буквально касаются земли!
Первая остановка — плато Эмеле. Ты на высоте, вокруг панорама из заснеженных пиков гор, петляющие горные реки вдалеке, зеркала озёр и небо, которое можно трогать руками!
Далее двигаемся к озеру Акколь. Оно расположено в небольшой долине, окружено высокими горами, вдалеке открывается вид на Софийский ледник. На песчаном пляже у озера мы устроим красивый пикник.
На обратном пути заедем в еще одно интересное место! Местные называют его «волчья пасть». С названием связана интересная история, которую мы обязательно расскажем свои гостям! Это глубокий каньон, на дне которого соединяются две реки! В этом месте от видов кружится голова! Фото и видео получаются очень эффектные!
Что брать с собой:
- солнцезащитные очки и крем.
- обувь с крепкой подошвой.
- воду или другое питье, перекус, магазинов там нет.
- теплые вещи и дождевик.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Сопровождение гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Республика Алтай с. Акташ ул. Ак. Кузнецова, 58Завершение: с. Акташ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Погода в таких высоких горах меняется очень быстро! За день можно и обгореть на солнце, промокнуть под дождём и даже поиграть в снежки!
- Что брать с собой:
- Солнцезащитные очки и крем
- Обувь с крепкой подошвой
- Воду или другое питье, перекус, магазинов там нет
- Теплые вещи и дождевик
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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