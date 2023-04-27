Плато Эмиле, озеро Акколь, волчья пасть

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Это особенная экскурсия — знакомство с высокогорным южным Алтаем.

Плато Эмеле — ты на высоте, вокруг панорама из заснеженных пиков гор, петляющие горные реки вдалеке, зеркала озёр и небо, которое можно трогать руками! Озеро Акколь — оно расположено в небольшой долине, окружено высокими горами, вдалеке открывается вид на Софийский ледник. На песчаном пляже у озера мы устроим красивый пикник.
Плато Эмиле, озеро Акколь, волчья пасть
Плато Эмиле, озеро Акколь, волчья пасть
Плато Эмиле, озеро Акколь, волчья пасть
Ближайшие даты:
27
апр
28
апр
29
апр
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даты

Что вас ожидает:

  • Озеро Акколь
  • Плато Эмиле
  • Волчья пасть
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Дорога пролегает через село Бельтир, пострадавшее в сильнейшем землетрясении 2003 года. По этому пути двигаются в основном местные скотоводы. Мы обязательно увидим отары овец и стада яков на склонах. Скотоводческие стоянки расположены высоко в горах в очень красивых местах! Их еще называют «небесные пастбища», облака здесь буквально касаются земли!
Первая остановка — плато Эмеле. Ты на высоте, вокруг панорама из заснеженных пиков гор, петляющие горные реки вдалеке, зеркала озёр и небо, которое можно трогать руками!
Далее двигаемся к озеру Акколь. Оно расположено в небольшой долине, окружено высокими горами, вдалеке открывается вид на Софийский ледник. На песчаном пляже у озера мы устроим красивый пикник.
На обратном пути заедем в еще одно интересное место! Местные называют его «волчья пасть». С названием связана интересная история, которую мы обязательно расскажем свои гостям! Это глубокий каньон, на дне которого соединяются две реки! В этом месте от видов кружится голова! Фото и видео получаются очень эффектные!

Что брать с собой:

  • солнцезащитные очки и крем.
  • обувь с крепкой подошвой.
  • воду или другое питье, перекус, магазинов там нет.
  • теплые вещи и дождевик.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Сопровождение гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Республика Алтай с. Акташ ул. Ак. Кузнецова, 58
Завершение: с. Акташ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Погода в таких высоких горах меняется очень быстро! За день можно и обгореть на солнце, промокнуть под дождём и даже поиграть в снежки!
  • Что брать с собой:
  • Солнцезащитные очки и крем
  • Обувь с крепкой подошвой
  • Воду или другое питье, перекус, магазинов там нет
  • Теплые вещи и дождевик
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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