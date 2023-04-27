Софийский ледник

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Это невероятное место! Горы-исполины, покрытые снегом и зимой, и летом, исток реки Аккол, звенящая тишина! Именно здесь, вдали от больших туристических потоков, можно испытать истинное единение с природой, побыть с собой и конечно же, преодолеть и испытать себя. Обед на леднике.
Софийский ледник
Софийский ледник
Софийский ледник
Софийский ледник
Софийский ледник
Ближайшие даты:
27
апр
28
апр
29
апр
30
апр
1
мая
2
мая
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мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Горы-исполины, покрытые снегом и зимой, и летом, исток реки Аккол
  • Софийский ледник — один из самых крупных во всей цепи Северочуйского хребта
  • Черное (Караколь) и Белое (Акколь) озера
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Дорога не простая, 4 часа на авто, и 4 часа пешком, в гору, но цель этого
мини-путешествия того стоит Софийский ледник — один из самых крупных во всей цепи Северочуйского хребта. Высота более 2500 метров над уровнем моря. Как и другие ледники в этом месте, Софийский стремительно сокращается, тает…
Есть вероятность через какое-то количество лет не увидеть эти ледники совсем. А значит и утратить многие реки, озёра и потрясающе-красивые заснеженные панорамы гор. По пути мы увидим Черное (Караколь) и Белое (Акколь) озера.
Обратный путь дается легче, в среднем 2,5 часа. У вас есть уникальная возможность видеть эти места такими, ещё с ледниками. Проверить себя на прочность. Вернуться другим. И подарить свое сердце Алтаю! Обед на леднике.

Что брать с собой:

  • солнцезащитные очки и крем.
  • обувь с крепкой подошвой.
  • воду или другое питье, перекус, магазинов там нет.
  • теплые вещи и дождевик.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Еда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Республика Алтай с. Акташ ул. Ак. Кузнецова, 58
Завершение: с. Акташ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Что брать с собой:
  • Солнцезащитные очки и крем
  • Обувь с крепкой подошвой
  • Воду или другое питье, перекус, магазинов там нет
  • Теплые вещи и дождевик
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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