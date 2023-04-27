Дорога не простая, 4 часа на авто, и 4 часа пешком, в гору, но цель этого

мини-путешествия того стоит Софийский ледник — один из самых крупных во всей цепи Северочуйского хребта. Высота более 2500 метров над уровнем моря. Как и другие ледники в этом месте, Софийский стремительно сокращается, тает…

Есть вероятность через какое-то количество лет не увидеть эти ледники совсем. А значит и утратить многие реки, озёра и потрясающе-красивые заснеженные панорамы гор. По пути мы увидим Черное (Караколь) и Белое (Акколь) озера.

Обратный путь дается легче, в среднем 2,5 часа. У вас есть уникальная возможность видеть эти места такими, ещё с ледниками. Проверить себя на прочность. Вернуться другим. И подарить свое сердце Алтаю! Обед на леднике.

Что брать с собой: