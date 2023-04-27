Это невероятное место! Горы-исполины, покрытые снегом и зимой, и летом, исток реки Аккол, звенящая тишина! Именно здесь, вдали от больших туристических потоков, можно испытать истинное единение с природой, побыть с собой и конечно же, преодолеть и испытать себя. Обед на леднике.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Горы-исполины, покрытые снегом и зимой, и летом, исток реки Аккол
- Софийский ледник — один из самых крупных во всей цепи Северочуйского хребта
- Черное (Караколь) и Белое (Акколь) озера
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Дорога не простая, 4 часа на авто, и 4 часа пешком, в гору, но цель этого
мини-путешествия того стоит Софийский ледник — один из самых крупных во всей цепи Северочуйского хребта. Высота более 2500 метров над уровнем моря. Как и другие ледники в этом месте, Софийский стремительно сокращается, тает…
Есть вероятность через какое-то количество лет не увидеть эти ледники совсем. А значит и утратить многие реки, озёра и потрясающе-красивые заснеженные панорамы гор. По пути мы увидим Черное (Караколь) и Белое (Акколь) озера.
Обратный путь дается легче, в среднем 2,5 часа. У вас есть уникальная возможность видеть эти места такими, ещё с ледниками. Проверить себя на прочность. Вернуться другим. И подарить свое сердце Алтаю! Обед на леднике.
Что брать с собой:
- солнцезащитные очки и крем.
- обувь с крепкой подошвой.
- воду или другое питье, перекус, магазинов там нет.
- теплые вещи и дождевик.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Еда
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Республика Алтай с. Акташ ул. Ак. Кузнецова, 58Завершение: с. Акташ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Что брать с собой:
- Солнцезащитные очки и крем
- Обувь с крепкой подошвой
- Воду или другое питье, перекус, магазинов там нет
- Теплые вещи и дождевик
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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