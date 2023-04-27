Высота горы 3200 метров над уровнем моря. Вся Чуйская степь как на ладони, раскиданные повсюду зеркальные озёра, деревеньки, пастбища. На самой горе есть очень красивые скалы, останцы!

За весь день в этом месте можно не встретить ни одного человека. Для тех, кто ценит уединение в общении с природой и тишину — идеальный маршрут!

Важно знать:

Обязательно возьмите с собой тёплые вещи, дождевик и солнцезащитный крем. Погода на высоте меняется резко, а солнце очень активное даже в пасмурные и холодные дни.