Тобожок — гора расположенная за селом Кош-Агач, с которой открывается прекрасный вид на Чуйскую степь.
Если вы хотите уединенной прогулки в высокогорье — эта экскурсия для вас! Мы поднимемся на 2800 метров. Растительность на горе карликовая, а внизу вековые лиственницы.
Если вы хотите уединенной прогулки в высокогорье — эта экскурсия для вас! Мы поднимемся на 2800 метров. Растительность на горе карликовая, а внизу вековые лиственницы.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Высота горы 3200 метров над уровнем моря. Вся Чуйская степь как на ладони, раскиданные повсюду зеркальные озёра, деревеньки, пастбища. На самой горе есть очень красивые скалы, останцы!
За весь день в этом месте можно не встретить ни одного человека. Для тех, кто ценит уединение в общении с природой и тишину — идеальный маршрут!
Важно знать:
Обязательно возьмите с собой тёплые вещи, дождевик и солнцезащитный крем. Погода на высоте меняется резко, а солнце очень активное даже в пасмурные и холодные дни.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Еда
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Республика Алтай с. Акташ ул. Ак. Кузнецова, 58Завершение: с. Акташ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Что брать с собой:
- Солнцезащитные очки и крем
- Обувь с крепкой подошвой
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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