Всего в получасе езды от комплекса, есть эстетичный и богатый живыми экспозициями Ботанический сайт.
Там познакомившись с уникальной флорой и погуляв босиком по зеленой травке, мы подружимся с замечательными собачками и поднимемся на одну из живописных гор в округе. Аромат свежего леса, пение птичек и верные спутники в дороге, разве не идеальная прогулка?
Там познакомившись с уникальной флорой и погуляв босиком по зеленой травке, мы подружимся с замечательными собачками и поднимемся на одну из живописных гор в округе. Аромат свежего леса, пение птичек и верные спутники в дороге, разве не идеальная прогулка?
Ближайшие даты:
28
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29
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30
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Живописные горы и душистый лес
- Дружелюбные хаски
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Эстетичный и богатый живыми экспозициями Ботанический сайт.
- Живописные горы и душистый лес.
- Дружелюбные хаски.
- Ботанический сайт.
Что брать с собой:
- солнцезащитные очки и крем.
- можно взять корм для собак.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Вода в машине
- Транспорт
- Что не входит
- Обеды
- Сувениры
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ваш отель в окрестностях г. Горно-Алтайска / ЧемалаЗавершение: Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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