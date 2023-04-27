Уландрык и Небесные пастбища

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Ответы на вопросы
Летние стоянки в укромных уголках южного Алтая — настоящее сокровище! Такой простор и потрясающая панорама на все 360 градусов.

Мы обязательно увидим обитателей тех мест, могучих сарлыков (яков), отары овец, а, возможно, и красавцев, горных козерогов.
Уландрык и Небесные пастбища
Ближайшие даты:
27
апр
28
апр
29
апр
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы уезжаем на весь день к настоящим высокогорным пастбищам, под самые небеса!
Испокон веков наши предки были животноводами и кочевниками. Вырастить и уберечь поголовье было не просто, приходилось перегонять его с места на место.
Мы увидим обитателей тех мест, могучих сарлыков (яков), отары овец, а, возможно, и красавцев, горных козерогов.

Важно знать:

Если вы не гражданин РФ, то оформляется пропуск за месяц до экскурсии.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Еда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Республика Алтай с. Акташ ул. Ак. Кузнецова 58
Завершение: с. Акташ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Если вы не гражданин РФ, то оформляется пропуск за месяц до экскурсии
  • Что брать с собой:
  • Солнцезащитные очки и крем
  • Обувь с крепкой подошвой, теплая одежда
  • Воду или другое питье, магазинов там нет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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