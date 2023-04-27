Летние стоянки в укромных уголках южного Алтая — настоящее сокровище! Такой простор и потрясающая панорама на все 360 градусов.
Мы обязательно увидим обитателей тех мест, могучих сарлыков (яков), отары овец, а, возможно, и красавцев, горных козерогов.
Мы обязательно увидим обитателей тех мест, могучих сарлыков (яков), отары овец, а, возможно, и красавцев, горных козерогов.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мы уезжаем на весь день к настоящим высокогорным пастбищам, под самые небеса!
Испокон веков наши предки были животноводами и кочевниками. Вырастить и уберечь поголовье было не просто, приходилось перегонять его с места на место.
Мы увидим обитателей тех мест, могучих сарлыков (яков), отары овец, а, возможно, и красавцев, горных козерогов.
Важно знать:
Если вы не гражданин РФ, то оформляется пропуск за месяц до экскурсии.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Еда
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Республика Алтай с. Акташ ул. Ак. Кузнецова 58Завершение: с. Акташ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Если вы не гражданин РФ, то оформляется пропуск за месяц до экскурсии
- Что брать с собой:
- Солнцезащитные очки и крем
- Обувь с крепкой подошвой, теплая одежда
- Воду или другое питье, магазинов там нет
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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