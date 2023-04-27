Мы уезжаем на весь день к настоящим высокогорным пастбищам, под самые небеса!

Испокон веков наши предки были животноводами и кочевниками. Вырастить и уберечь поголовье было не просто, приходилось перегонять его с места на место.

Мы увидим обитателей тех мест, могучих сарлыков (яков), отары овец, а, возможно, и красавцев, горных козерогов.

Важно знать:

Если вы не гражданин РФ, то оформляется пропуск за месяц до экскурсии.