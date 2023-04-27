Уларские водопады, которые спрятались от глаз путешествующих по Чуйскому тракту туристов на другом берегу Чу, недалеко от села Чибит. Водопада два. Малый Улар («Радужный») — изящный и высокий, расположен на реке Верх Карасу. Второй — мощный и громкий, большой Улар («Вучарах») находится на реке Нижний Карасу.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Оба водопада впечатляют. Один осыпет брызгами и радугой! Представляете, если посмотреть на малый Уларский водопад с высоты, вы увидите профиль девушки! Мы обнаружили это только в этом году, благодаря видеографу@otradnv, который снимал водопад с дрона.
Большой Улар так грохочет, что его слышно издалека, пока идешь к нему по тропинке. А когда он открывается взору, все мы замираем и любуемся этой мощностью, силой горной воды!
Что брать с собой:
- солнцезащитные очки и крем.
- обувь с крепкой подошвой.
- воду или другое питье, магазинов там нет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Уларские водопады
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Республика Алтай с. Акташ, ул. Ак. Кузнецова, 58Завершение: с. Акташ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Что брать с собой:
- Солнцезащитные очки и крем
- Обувь с крепкой подошвой
- Воду или другое питье, магазинов там нет
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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