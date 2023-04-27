Оба водопада впечатляют. Один осыпет брызгами и радугой! Представляете, если посмотреть на малый Уларский водопад с высоты, вы увидите профиль девушки! Мы обнаружили это только в этом году, благодаря видеографу@otradnv, который снимал водопад с дрона.

Большой Улар так грохочет, что его слышно издалека, пока идешь к нему по тропинке. А когда он открывается взору, все мы замираем и любуемся этой мощностью, силой горной воды!

Что брать с собой: