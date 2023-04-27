Уларские водопады

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Ответы на вопросы
Уларские водопады, которые спрятались от глаз путешествующих по Чуйскому тракту туристов на другом берегу Чу, недалеко от села Чибит. Водопада два. Малый Улар («Радужный») — изящный и высокий, расположен на реке Верх Карасу. Второй — мощный и громкий, большой Улар («Вучарах») находится на реке Нижний Карасу.
Уларские водопады
Уларские водопады
Уларские водопады
Уларские водопады
Уларские водопады
Ближайшие даты:
27
апр
28
апр
29
апр
30
апр
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Оба водопада впечатляют. Один осыпет брызгами и радугой! Представляете, если посмотреть на малый Уларский водопад с высоты, вы увидите профиль девушки! Мы обнаружили это только в этом году, благодаря видеографу@otradnv, который снимал водопад с дрона.
Большой Улар так грохочет, что его слышно издалека, пока идешь к нему по тропинке. А когда он открывается взору, все мы замираем и любуемся этой мощностью, силой горной воды!

Что брать с собой:

  • солнцезащитные очки и крем.
  • обувь с крепкой подошвой.
  • воду или другое питье, магазинов там нет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Уларские водопады
Где начинаем и завершаем?
Начало: Республика Алтай с. Акташ, ул. Ак. Кузнецова, 58
Завершение: с. Акташ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Что брать с собой:
  • Солнцезащитные очки и крем
  • Обувь с крепкой подошвой
  • Воду или другое питье, магазинов там нет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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