Это целое путешествие в мир Улаганского плато и Чулышманского каньона! Увидим Красные ворота, Мертове озеро, Озера Узункель, Киделю и невероятно бирюзового цвета Учкель, Кату-Ярык — знаменитый Алтайский перевал в чудесную Чулышманскую долину!
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Водопад Куркуре
- Красные ворота
- Мертове озеро
- Чулышманская долина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Эта дорога кому-то внушает страх, а кто-то каждый год стремится вырваться в отпуск из большого города и преодолеть этот сложный извилистый перевал!? ️
Горный Алтай весь красив без исключения, но спуск в эту долину, это как дорога в какой-то другой мир! Там нет связи и суеты, там есть огромные скалы-великаны и множество великолепных водопадов! После нескольких дней в этом месте, кажется, что происходит обновление и переоценка ценностей!
Спустившись в перевала в долину, мы совершим легкий трекинг до мощного водопада Куркуре, который никого не оставит равнодушным!
Что брать с собой:
- солнцезащитные очки и крем.
- обувь с крепкой подошвой.
- воду или другое питье, магазинов там нет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Еда
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Республика Алтай с. Акташ ул. Ак. Кузнецова, 58Завершение: с. Акташ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Что брать с собой:
- Солнцезащитные очки и крем
- Обувь с крепкой подошвой
- Воду или другое питье, магазинов там нет
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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