Эта дорога кому-то внушает страх, а кто-то каждый год стремится вырваться в отпуск из большого города и преодолеть этот сложный извилистый перевал!? ️

Горный Алтай весь красив без исключения, но спуск в эту долину, это как дорога в какой-то другой мир! Там нет связи и суеты, там есть огромные скалы-великаны и множество великолепных водопадов! После нескольких дней в этом месте, кажется, что происходит обновление и переоценка ценностей!

Спустившись в перевала в долину, мы совершим легкий трекинг до мощного водопада Куркуре, который никого не оставит равнодушным!

Что брать с собой: