Знаменитые Красные ворота, Мертвое озеро, Озера Киделю и Учкель

Выезжаем с с. Акташ рано утром. По дороге мы увидим немало красивейших локаций, таких как: знаменитые Красные ворота, Мертвое озеро, Озера Киделю и Учкель.

Немного погуляем на смотровой площадке перевала Кату-Ярык. Затем проедем по нереальной красоты долине до урочища Аккорум, где находятся Каменные грибы, но наша цель не они, а трекинг в водоскату Учар, который является самым большим водопадом Сибири.

Важно знать:

Трекинг сложный, тропа в некоторых местах идет по скобам, вбитым в скалу, есть небольшие подъемы.

В среднем идти до Учара от берега Чулышмана 4ч, обратно 2,5-3 ч.

Дается не всем, поэтому перед тем как взять экскурсию туда, трезво оцените свои силы и возможности.

Что брать: