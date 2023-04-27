Водопад Учар c cопровождением

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Ответы на вопросы
Этот водопад можно смело назвать главным водопадом Горного Алтая! Великий, мощный, невероятный Учар.

Я с предвкушением каждый раз преодолеваю не простой путь к Учару, уже знаю, какое восхищение и восторг испытают люди, которых я веду на знакомство с ним! Здесь настолько остро ощущаешь мощь воды, её огромную силу, что снова понимаешь — человек так мал и беззащитен рядом с такой стихией!
Водопад Учар c cопровождением
Водопад Учар c cопровождением
Водопад Учар c cопровождением
Водопад Учар c cопровождением
Ближайшие даты:
27
апр
28
апр
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апр
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апр
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даты

Что вас ожидает:

  • Водопад Учар
  • Озера Киделю и Учкель
  • Знаменитые Красные ворота, Мертвое
  • Каменные грибы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Знаменитые Красные ворота, Мертвое озеро, Озера Киделю и Учкель
Выезжаем с с. Акташ рано утром. По дороге мы увидим немало красивейших локаций, таких как: знаменитые Красные ворота, Мертвое озеро, Озера Киделю и Учкель.
Немного погуляем на смотровой площадке перевала Кату-Ярык. Затем проедем по нереальной красоты долине до урочища Аккорум, где находятся Каменные грибы, но наша цель не они, а трекинг в водоскату Учар, который является самым большим водопадом Сибири.

Важно знать:

  • Трекинг сложный, тропа в некоторых местах идет по скобам, вбитым в скалу, есть небольшие подъемы.
  • В среднем идти до Учара от берега Чулышмана 4ч, обратно 2,5-3 ч.
  • Дается не всем, поэтому перед тем как взять экскурсию туда, трезво оцените свои силы и возможности.

Что брать:

  • дождевики, даже если нет дождей по прогнозу.
  • крепкие трекинговые ботинки или кроссовки.
  • вода, перекус.
  • одежда должна быть удобной и дышащей.
  • трекинговые палки выдаем по запросу.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Сопровождение гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Республика Алтай с. Акташ ул. Ак. Кузнецова 58
Завершение: с. Акташ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Что брать:
  • Дождевики, даже если нет дождей по прогнозу
  • Крепкие трекинговые ботинки или кроссовки
  • Вода, перекус
  • Одежда должна быть удобной и дышащей
  • Трекинговые палки выдаем по запросу
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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