Этот водопад можно смело назвать главным водопадом Горного Алтая! Великий, мощный, невероятный Учар.
Я с предвкушением каждый раз преодолеваю не простой путь к Учару, уже знаю, какое восхищение и восторг испытают люди, которых я веду на знакомство с ним! Здесь настолько остро ощущаешь мощь воды, её огромную силу, что снова понимаешь — человек так мал и беззащитен рядом с такой стихией!
Я с предвкушением каждый раз преодолеваю не простой путь к Учару, уже знаю, какое восхищение и восторг испытают люди, которых я веду на знакомство с ним! Здесь настолько остро ощущаешь мощь воды, её огромную силу, что снова понимаешь — человек так мал и беззащитен рядом с такой стихией!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Водопад Учар
- Озера Киделю и Учкель
- Знаменитые Красные ворота, Мертвое
- Каменные грибы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Знаменитые Красные ворота, Мертвое озеро, Озера Киделю и Учкель
Выезжаем с с. Акташ рано утром. По дороге мы увидим немало красивейших локаций, таких как: знаменитые Красные ворота, Мертвое озеро, Озера Киделю и Учкель.
Немного погуляем на смотровой площадке перевала Кату-Ярык. Затем проедем по нереальной красоты долине до урочища Аккорум, где находятся Каменные грибы, но наша цель не они, а трекинг в водоскату Учар, который является самым большим водопадом Сибири.
Важно знать:
- Трекинг сложный, тропа в некоторых местах идет по скобам, вбитым в скалу, есть небольшие подъемы.
- В среднем идти до Учара от берега Чулышмана 4ч, обратно 2,5-3 ч.
- Дается не всем, поэтому перед тем как взять экскурсию туда, трезво оцените свои силы и возможности.
Что брать:
- дождевики, даже если нет дождей по прогнозу.
- крепкие трекинговые ботинки или кроссовки.
- вода, перекус.
- одежда должна быть удобной и дышащей.
- трекинговые палки выдаем по запросу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Сопровождение гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Республика Алтай с. Акташ ул. Ак. Кузнецова 58Завершение: с. Акташ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Что брать:
- Дождевики, даже если нет дождей по прогнозу
- Крепкие трекинговые ботинки или кроссовки
- Вода, перекус
- Одежда должна быть удобной и дышащей
- Трекинговые палки выдаем по запросу
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании