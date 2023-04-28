Жалгыз тобе и Тархатинский мегалетический комплекс

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Ответы на вопросы
Горный Алтай — это не только горы, но и степи! И находится в одной из самых больших степей одинокая гора, манящая и таинственная. Жалгыз-Тобе так и переводится — одинокий холм. Сюда мы возим своих гостей! С вершины Жалгыз-Тобе по другому ощущаешь просторы степи!
Жалгыз тобе и Тархатинский мегалетический комплекс
Жалгыз тобе и Тархатинский мегалетический комплекс
Жалгыз тобе и Тархатинский мегалетический комплекс
Жалгыз тобе и Тархатинский мегалетический комплекс
Ближайшие даты:
28
апр
29
апр
30
апр
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Тархатинский мегалитический комплекс
  • Одинокая гора- Жалгыз тобе
  • Древние наскальные рисунки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Прекрасное место в копилку впечатлений о Горном Алтае
На горизонте красивые горные вершины с ледяными шапками, а на скальных островках можно найти древние наскальные рисунки. В этом месте получаются потрясающие фото и видео! Локация для красивых кадров? Да! Для релакса и разгрузки? Однозначно, да!
Еще в этот день мы посетим древний календарь кочевников — Тархатинский мегалитический комплекс. Узнаем роль древнего святилища и как эти громады оказались здесь. Нам не хотелось уходить оттуда, была звенящая тишина и спокойствие.

Что брать с собой:

  • солнцезащитные очки и крем.
  • кепка.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Еда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Республика Алтай с. Акташ ул. Ак. Кузнецова 58
Завершение: c. Акташ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Что брать с собой:
  • Солнцезащитные очки и крем
  • Кепка
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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