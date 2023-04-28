Горный Алтай — это не только горы, но и степи! И находится в одной из самых больших степей одинокая гора, манящая и таинственная. Жалгыз-Тобе так и переводится — одинокий холм. Сюда мы возим своих гостей! С вершины Жалгыз-Тобе по другому ощущаешь просторы степи!
Ближайшие даты:
28
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29
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Тархатинский мегалитический комплекс
- Одинокая гора- Жалгыз тобе
- Древние наскальные рисунки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Прекрасное место в копилку впечатлений о Горном Алтае
На горизонте красивые горные вершины с ледяными шапками, а на скальных островках можно найти древние наскальные рисунки. В этом месте получаются потрясающие фото и видео! Локация для красивых кадров? Да! Для релакса и разгрузки? Однозначно, да!
Еще в этот день мы посетим древний календарь кочевников — Тархатинский мегалитический комплекс. Узнаем роль древнего святилища и как эти громады оказались здесь. Нам не хотелось уходить оттуда, была звенящая тишина и спокойствие.
Что брать с собой:
- солнцезащитные очки и крем.
- кепка.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Еда
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Республика Алтай с. Акташ ул. Ак. Кузнецова 58Завершение: c. Акташ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Что брать с собой:
- Солнцезащитные очки и крем
- Кепка
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании