Прекрасное место в копилку впечатлений о Горном Алтае

На горизонте красивые горные вершины с ледяными шапками, а на скальных островках можно найти древние наскальные рисунки. В этом месте получаются потрясающие фото и видео! Локация для красивых кадров? Да! Для релакса и разгрузки? Однозначно, да!

Еще в этот день мы посетим древний календарь кочевников — Тархатинский мегалитический комплекс. Узнаем роль древнего святилища и как эти громады оказались здесь. Нам не хотелось уходить оттуда, была звенящая тишина и спокойствие.

Что брать с собой: