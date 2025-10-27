Описание тура
Увидим и прикоснемся к тысячелетним льдам Большого и Малого Актру в окружении альпийских лугов и 300-летних кедров.
Поднимемся к высокогорному голубому озеру и заберемся на перевал Учитель (3000 м) с которого открывается панорама на Курайскую степь и одну из высочайших вершин Северо-Чуйского хребта Алтайских гор - Актру-Баш (4044 м).
Вечером согреемся ароматным глинтвейном и продегустируем местные чайные сборы возле костра за разговорами о путешествиях под звездным небом. А как стемнеет - будем смотреть фильмы на проекторе.
Без тяжелых рюкзаков. Все снаряжение забрасывается в базовый лагерь (на себе ничего нести не придется), от лагеря мы выходим на несложные дневные маршруты. Физическая нагрузка - минимальная для похода.
Всегда стараемся сочетать красоту дикого Алтая без изматывающих нагрузок классических походов. Берем с собой кемпинговую мебель - комфортные кресла и гамаки (чтобы расслабиться вечером у костра), столы и шатер (чтобы можно было укрыться от непогоды). Украшаем лагерь гирляндами - можно будет сделать атмосферные снимки даже ночью. Рады новичкам!
Программа тура по дням
Чуйский тракт
Перемещаемся в горы Алтая и знакомимся с группой
Встречаемся в Барнауле в 7.00 (время местное). Также мы можем забрать вас в Горно-Алтайске около 12.00.
Отмечаемся у гида и загружаем вещи и снаряжение в автобус.
Отправление из Барнаула в 8.00.
Сегодня мы проедем по знаменитому Чуйскому тракту - одной из красивейших дорог мира по версии National Geographic.
Остановки в пути: с. Троицкое, с. Сростки, перевал Семинский (1717 м), с. Акташ, а также по требованию.
Прибытие к месту стоянки в Курайской степи, где в уютном кемпинге мы установим свой палаточный лагерь.
Ужин, чай возле костра, отдых после длительного переезда и знакомство с группой.
Трансфер: около 630 км из Барнаула (или около 380 км из Горно-Алтайска)
Связь: Есть
Альплагерь и первый выход к леднику
Разобьем базовый лагерь в кедровом лесу между двух потоков реки Актру
Завтрак, сбор лагеря и погрузка снаряжения в машину заброски (зил / уаз).
Автозаброска на проходимом транспорте до Альплагеря Актру. Бездорожье или трансфер как приключение.
Установка палаточного лагеря в кедровом лесу возле Альплагеря на высоте 2100 м над уровнем моря.
Обед в лагере.
Радиальный выход на ледник Малый Актру, ручей Водопадный - первый акклиматизационный выход.
Ужин, чай возле костра, глинтвейн, отдых и звездное небо.
Как стемнеет - будем смотреть фильмы на проекторе.
Заброска: около 30 км
Треккинг: около 5 км
Связь: Билайн (частично), в альплагере есть Wi-Fi (оплачивается дополнительно)
Большой Актру
Прогулка на весь день
Завтрак и подготовка легких рюкзаков для подъема к леднику. Лагерь остается на месте, мы идем налегке.
Радиальный выход к леднику Большой Актру через скальный массив Бараньи лбы и высокогорному голубому озеру (2840 м над уровнем моря). По пути увидим основные вершины долины Актру (Кара-Таш (3534 м), Купол трех озер (3556 м), Кызыл-Таш (3486 м), Юбилейная (3403 м), Пик Стажеров (3750 м)) и ледники (Малый Актру, Троновы штаны, Купол, Водопадный), а также и сам величественный Пик Актру (4044 м).
Привал на обед возле Голубого озера и отдых. Желающие могу окунуться в ледяную воду озера!
Спуск обратно к базовому лагерю.
Ужин, чай возле костра, отдых и звездное небо.
Как стемнеет - будем смотреть фильмы на проекторе.
Треккинг: около 10-12 км
Связь: В лагере - Билайн (частично), на маршруте связи не будет. В альплагере есть Wi-Fi (оплачивается дополнительно)
День отдыха и прогулок по долине
Чиииииил
Сегодня мы отдыхаем после двух выходов к ледникам и готовимся к финальной схватке с перевалом Учитель.
Также может быть использован как запасной день для выхода на маршрут на случай непогоды (на усмотрение гида).
По желанию, соберем Алтайские травы для чая - бадан, душица, можжевельник, иван-чай и смородина. Будет отличным сувениром из путешествия.
А еще все вместе можем прогуляться по Долине Гномов - таинственное место, овеянное легендами, недалеко от лагеря.
Ужин, чай возле костра, глинтвейн, отдых и звездное небо.
Как стемнеет - будем смотреть фильмы на проекторе.
Связь: Билайн (частично), в альплагере есть Wi-Fi (оплачивается дополнительно)
Перевал Учитель
Самый сложный день похода
Завтрак и подготовка легких рюкзаков для подъема в перевал. Физически - самый сложный день похода из-за большого набора высоты (около 900 м).
Радиальный выход на перевал Учитель (3000 м), откуда открывается вид на всю долину Актру, пойму реки Актру, плато Ештыкёль и Курайскую степь.
По пути остановимся возле домика Михаила Тронова - сохранившаяся хижина одного из первых исследователей Алтайских ледников.
Привал на обед на вершине перевала.
Спуск обратно к базовому лагерю.
Ужин, чай возле костра, отдых и звездное небо.
Как стемнеет - будем смотреть фильмы на проекторе.
Треккинг: около 5-6 км
Связь: В лагере - Билайн (частично), на вершине перевала - связь есть. В альплагере есть Wi-Fi (оплачивается дополнительно)
Возвращение в цивилизацию
Самый грустный день тура, ведь мы возвращаемся домой
Завтрак, сбор лагеря и погрузка снаряжения в машину заброски.
Автозаброска на проходимом транспорте (25 км) от Альплагеря Актру до с. Курай.
Погрузка снаряжения в автобус и отправление в Барнаул / Горно-Алтайск.
Остановки в пути: с Акташ, перевал Семинский (1717 м), с. Сростки, а также по требованию.
Заброска: около 25 км
Трансфер: около 630 км в Барнаул (или около 380 км в Горно-Алтайск)
Связь: Начиная с обеда - есть
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер со снаряжением на микроавтобусе из Барнаула и обратно
- Автозаброска на проходимом транспорте к альплагерю Актру
- 3-х разовое питание походного типа: завтрак, обед (перекус на маршруте), ужин питание начинается с ужина первого дня и заканчивается завтраком шестого дня
- Услуги гида
- Регистрация группы в мчс
- Групповая аптечка
- Прокат палатки, туристического коврика (если необходимо)
- Прокат группового снаряжения (рации, котелки, чайники, горелки, газ, шатер, кемпинговая мебель и еще 200 мелочей)
- Приятные бонусы в путешествии: Глинтвейн, кальян, Алтайский чай вечером у костра
Что не входит в цену
- Авиабилет до Барнаула (Горно-Алтайска) и обратно
- Питание во время трансфера
- Индивидуальная страховка
- Баня