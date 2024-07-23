Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Александрове, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Иммерсивная обзорная прогулка по Александрову - «Город расскажет»
12 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Иммерсивная обзорная прогулка по Александрову - «Город расскажет»
Начало: Советский переулок, городской сквер
Расписание: Прогулки проходят по пятницам в 18 00 и субботам в 16 00 и в 18 00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 500 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля
25 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Александрову
8 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Александрову
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    23 июля 2024
    Иммерсивная обзорная прогулка по Александрову - «Город расскажет»
    Интересный формат экскурсии, замечательное музыкальное сопровождение здорово погружает в атмосферу различных времен, про которые рассказывает город! Спасибо Наталье, Рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    13 июля 2024
    Иммерсивная обзорная прогулка по Александрову - «Город расскажет»
    Великолепное погружение в город! Музыкальный спектакль, услада уха, где героями выступают скульптуры, а декорации в виде городского пространства, храмов, купеческих
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    особняков словно движутся под мелодию. Здорово, что формат спектакля индивидуальный для нашей разновозрастной семьи. Маршрут комфортный, неутомительный. Все организовано до мелочей. Мы были окружены вниманием и заботой! Мы много путешествуем по России. Впечатлены: ёмко, музыкально, театрально. Только влюблённый в город человек так тонко его чувствует как автор Наталья. Мы получили огромное удовольствие. С уважением, Екатерина, Лёша, Максимовна и Михалыч Донские, Тула

  • М
    Марина
    3 июля 2024
    Иммерсивная обзорная прогулка по Александрову - «Город расскажет»
    Спасибо Наталии за такую необычную экскурсию. Под музыкальное сопровождение: классическую музыку, романсы, песни, музыку из кинофильмов и т. д. мы
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    совершили уникальную прогулку по городу Александрову. Мы неспешно прогулялись по улицам и площадях, в парке и нанабережной реки Серая. Мы получили новые впечатления и отличное настроение на целый день. После экскурсии с удовольствием съели блинов и попили чаю в кафе на набережной.

  • Т
    Татьяна
    29 апреля 2024
    Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля
    Нам очень понравилась экскурсия! Людмила замечательная рассказчица, знает и любит свой город. Если собираетесь посетить Александров, заказывайте экскурсию с Людмилой, узнаете много интересного и даже нового. Спасибо, Людмила!
  • И
    Ирина
    21 апреля 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Александрову
    Экскурсовод Лариса Николаевна познакомила нас с историей города и Кремля-Александровской слободы. Было интересно и позновательно. Нам все очень понравилось.
  • м
    максим
    4 января 2024
    Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля
    Отличная экскурсия, не смотря на сильный мороз!
  • О
    Ольга
    14 ноября 2023
    Обзорная пешеходная экскурсия по Александрову
    Благодарны экскурсоводу Ларисе. Мы попросили сделать экскурсию с использованием автомобиля, и экскурсовод смог показать город с разных сторон. Познакомились с историей города в ретроспективе, увидели жилые кварталы. Хорошее повествование и добрая атмосфера. Спасибо)
  • М
    Мария
    6 ноября 2023
    Обзорная пешеходная экскурсия по Александрову
    Замечательный, грамотной, интересный, тактичный экскурсовод Эдуард! Дети и взрослые очень довольны! Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Александрову в категории «Популярные экскурсии»

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  2. Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля
  3. Обзорная пешеходная экскурсия по Александрову
Сколько стоит экскурсия по Александрову в августе 2024
Сейчас в Александрове в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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