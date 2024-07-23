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1 час

Индивидуальная до 5 чел.

Лучший выбор Иммерсивная обзорная прогулка по Александрову - «Город расскажет» Начало: Советский переулок, городской сквер

Расписание: Прогулки проходят по пятницам в 18 00 и субботам в 16 00 и в 18 00