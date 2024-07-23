1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборИммерсивная обзорная прогулка по Александрову - «Город расскажет»
Начало: Советский переулок, городской сквер
Расписание: Прогулки проходят по пятницам в 18 00 и субботам в 16 00 и в 18 00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 500₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Александрову
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина23 июля 2024Интересный формат экскурсии, замечательное музыкальное сопровождение здорово погружает в атмосферу различных времен, про которые рассказывает город! Спасибо Наталье, Рекомендую!
- ЕЕкатерина13 июля 2024Великолепное погружение в город! Музыкальный спектакль, услада уха, где героями выступают скульптуры, а декорации в виде городского пространства, храмов, купеческих
- ММарина3 июля 2024Спасибо Наталии за такую необычную экскурсию. Под музыкальное сопровождение: классическую музыку, романсы, песни, музыку из кинофильмов и т. д. мы
- ТТатьяна29 апреля 2024Нам очень понравилась экскурсия! Людмила замечательная рассказчица, знает и любит свой город. Если собираетесь посетить Александров, заказывайте экскурсию с Людмилой, узнаете много интересного и даже нового. Спасибо, Людмила!
- ИИрина21 апреля 2024Экскурсовод Лариса Николаевна познакомила нас с историей города и Кремля-Александровской слободы. Было интересно и позновательно. Нам все очень понравилось.
- ммаксим4 января 2024Отличная экскурсия, не смотря на сильный мороз!
- ООльга14 ноября 2023Благодарны экскурсоводу Ларисе. Мы попросили сделать экскурсию с использованием автомобиля, и экскурсовод смог показать город с разных сторон. Познакомились с историей города в ретроспективе, увидели жилые кварталы. Хорошее повествование и добрая атмосфера. Спасибо)
- ММария6 ноября 2023Замечательный, грамотной, интересный, тактичный экскурсовод Эдуард! Дети и взрослые очень довольны! Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Александрову в категории «Популярные экскурсии»
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