«Алтайский Марс» за 2 дня

Увидеть Алтай: тур на автобусе к магнетическому Гейзеровому озеру и долине Марса

5
2 отзыва
Описание
Фото
Отзывы
Выбрать день
Ответы на вопросы
Алтайская долина Марса или долина Кызыл Чина – это миллионы лет истории и марсианские пейзажи, завораживающие своей фантастической красотой. Золотые кустарники, рассыпанные по окрестностям, дополняют неординарный пейзаж.

У вас есть удобная возможность увидеть это невероятное место и другие завораживающие природные памятники в рамках нашего тура.
«Алтайский Марс» за 2 дня
«Алтайский Марс» за 2 дня
«Алтайский Марс» за 2 дня
«Алтайский Марс» за 2 дня
«Алтайский Марс» за 2 дня
«Алтайский Марс» за 2 дня
«Алтайский Марс» за 2 дня
«Алтайский Марс» за 2 дня
Ближайшие даты:
19
авг
9
сен

Что вас ожидает:

  • Чуйский тракт
  • Перевалы Чике-Таман и Семинский
  • Место слияния рек Чуя и Катунь
  • Урочище «Калбак-Таш» с петроглифами
  • Катунские террасы
  • Северо–Чуйский хребет
  • Гейзеровое озеро
  • «Долина Марса» (долина «Кызыл Чин»)
  • Красные ворота
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Предлагаем вам отправиться в незабываемое двухдневное приключение по Алтаю, за время которого вы увидите не только знаменитую Алтайскую долину Марса, но и другие завораживающие памятники природы.
Что вас ждетНаше путешествие начнется с поездки по легендарному Чуйскому тракту. В первый день мы побываем на перевалах Чике-Таман и Семинский, сделаем красочные фото в месте слияния рек Чуя и Катунь, а также посмотрим на петроглифы — наскальные рисунки, сохранившиеся с древних времен.
Первой остановкой во второй день нашего тура станет невероятной красоты Гейзеровое озеро, которое славится бирюзовым цветом воды. А после мы отправимся навстречу нереальным марсианским пейзажам. Также в этот день вы увидите Красные ворота — высокие скалы, отличающиеся необычным цветом.

См. календарь

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Входные билеты
  • Проживание (2-, 3-местные домики)
Что не входит
  • Питание
  • Страховка
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Путевки не подлежат возврату и возмещению их денежной стоимости в случаях: неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии и явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии.
  • Просим вас, за день до экскурсии, производить оплату у нас в офисе по адресу г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 5/1, офис 37 или связаться по оплате с нашим менеджером тел. 89136940004
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Т
31 июля 2022
И
17 июля 2022
Все отлично

Похожие туры из Алтая

Джип-тур «Цветение маральника»
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
Джип-тур «Цветение маральника»
Горно-Алтайск (Аэропорт)
18 авг
19 авг
20 авг
21 авг
от 58 000 за человека
Алтай с комфортом
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Алтай с комфортом
Аэропорт Барнаула / ТЦ «Пассаж» / Горно-Алтайск
20 авг
27 авг
3 сен
10 сен
54 600 за человека
Знакомство с Алтаем
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Алтаем
Аэропорт Барнаула / ТЦ «Пассаж» / Горно-Алтайск
20 авг
27 авг
3 сен
10 сен
35 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Алтае. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Алтае
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ