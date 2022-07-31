Предлагаем вам отправиться в незабываемое двухдневное приключение по Алтаю, за время которого вы увидите не только знаменитую Алтайскую долину Марса, но и другие завораживающие памятники природы.

Что вас ждетНаше путешествие начнется с поездки по легендарному Чуйскому тракту. В первый день мы побываем на перевалах Чике-Таман и Семинский, сделаем красочные фото в месте слияния рек Чуя и Катунь, а также посмотрим на петроглифы — наскальные рисунки, сохранившиеся с древних времен.

Первой остановкой во второй день нашего тура станет невероятной красоты Гейзеровое озеро, которое славится бирюзовым цветом воды. А после мы отправимся навстречу нереальным марсианским пейзажам. Также в этот день вы увидите Красные ворота — высокие скалы, отличающиеся необычным цветом.