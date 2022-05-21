Встреча гостей:
Если в выбранные вами даты нет билетов на поезд до Симферополя – можно добраться поездом до Керчи (№196Х, Москва – Керчь). По вопросам организации трансфера Керчь – Симферополь обращайтесь к вашему менеджеру.
Присоединение в г. Белогорск (в 13:00, ресторан «Ак-кая»), в городе Феодосия (в 14:00 на ж/д вокзале)
О присоединении в Белогорске или Феодосии просим предварительно сообщать менеджеру.
Переезд в Белогорск.
Обед (в 13:00, с элементами крымско-татарской кухни).
Переезд в Феодосию.
Обзорная экскурсия по Феодосии с осмотром могилы И.К.Айвазовского, армянской церкви святого Саркиса, мечети Муфти-Джами, крепостного комплекса Генуэзской крепости и церквей на Карантине, памятника Афанасию Никитину, Фонтана И.К. Айвазовского.
Размещение в одной из гостиниц Восточного Крыма.
Завтрак.
Переезд в Керчь – город-герой, один из древнейших городов мира, столица Боспорского царства, место смерти легендарного понтийского царя Митридата V.
Обзорная экскурсия по центру Керчи с осмотром Храма Иоанна Предтечи (VIII в.), горы Митридат, обзор Керченского пролива и Керченского моста.
Посещение Аджимушкайского мемориала – подземной экспозиции музея героической обороны Аджимушкайских каменоломен периода Великой отечественной войны, Царского кургана (IV в. до н.э. – Боспорское царство), трехсотлетней турецкой крепости Ени-Кале (по желанию).
Трансфер в п. Щелкино.
Знакомство с Казантипским природным заповедником, ископаемым атолловым рифом древнего теплого моря.
Отдых на Азовском море (в летнее время).
Возвращение в гостиницу.
Завтрак.
Трансфер в Коктебель, знакомство с популярным курортом, окруженным созданными природой достопримечательностями – горой Кара-Даг и мысом Хамелеон.
Именно в этом живописном уголке Крыма поэт и пейзажист Максимилиан Волошин прожил большую часть своей жизни, вдохновляясь природой и создавая свои самые известные произведения.
Свободное время.
Предлагаем за доп. плату посетить:
Посещение обзорной площадки «Звездопад воспоминаний» на плато Узун-сырт, откуда открывается волшебный вид на Коктебельскую бухту, хребет Кучук-Енишар и соленое озеро.
Возвращение в гостиницу.
Завтрак.
Переезд на Южный берег Крыма, путевая экскурсия, знакомство с живописными горными и морскими ландшафтами.
Остановка у храма-маяка Св. Николая Чудотворца.
Переезд в п.Никита.
Посещение одного из старейших научно-исследовательских центров – «Никитский ботанический сад», осмотр уникальной коллекции южных культур, кипарисовой и пальмовой аллеи, бамбуковой рощи, а каждый сезон посещение удивительных выставок цветов: весной – тюльпанов, летом – роз, а осенью – хризантем.
Трансфер в п.Массандра.
По желанию, предлагаем посетить дворец Александра III в Массандре – «Сталинскую» госдачу, а ныне музей, посвященный царской династии Романовых (за доп.плату).
Размещение в одной из гостиниц Южного берега Крыма.
Завтрак.
Переезд в Ливадию.
Знакомство с Ливадийским дворцом – летней резиденцией российского императора Николая II и местом проведения Ялтинской конференции 1945 г: Большой белый дворец, внутренние покои, осмотр памятника лидерам «Большой тройки» и Александру III, знакомство с парком и Крестовоздвиженским храмом.
Знакомство с Воронцовским дворцом-музеем в Алупке – летней резиденцией генерал-губернатора графа М.С. Воронцова и самым романтичным архитектурным памятником Крыма, парк которого считается шедевром садово-паркового искусства.
Вблизи парка расположен дегустационный зал, где вы сможете попробовать знаменитые Массандровские вина (за доп.плату).
Знакомство с парковым комплексом «Харакс» – бывшим имением великого князя Г.М. Романова.
Отдых на пляже (в летнее время).
Возвращение в гостиницу.
Завтрак.
Переезд в Севастополь, путевая экскурсия, осмотр замка «Ласточкино гнездо» и Форосской церкви (со смотровой площадки).
Посещение Военно-исторического музея Черноморского флота – одного из старейших военно-морских музеев России, который является подлинной сокровищницей боевых реликвий, связанных со славной историей Черноморского флота.
Обзорная экскурсия по центру города-героя Севастополя – «города русских моряков», привлекающего гостей своей неповторимой историей и архитектурой.
Экскурсия включает посещение Графской пристани, площади Нахимова, мемориала Героической обороны Севастополя 1941-1942 гг., памятника А.И. Казарскому – первого мемориала в городе, Приморского бульвара, знаменитого памятника Затопленным кораблям.
Морская прогулка по Севастопольской бухте с осмотром кораблей Черноморского флота и достопримечательностей города с моря (по желанию, за доп. плату).
Посещение музея «Подземный Севастополь», созданного на базе действующего противоатомного убежища С-2 высшей категории защиты, которое может автономно функционировать на глубине 47 метров в течение нескольких дней.
Размещение в одной из гостиниц Севастополя.
Завтрак.
Посещение историко-археологического музея «Херсонес Таврический», включенного в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, единственного античного полиса Cеверного Причерноморья и места крещения Князя Владимира.
Знакомство с мемориальным комплексом Сапун-гора – место решающего сражения за Севастополь периода Великой Отечественной войны, осмотр мемориального комплекса и образцов военной техники.
Переезд в Балаклаву – удивительный «городок», прославившийся своим европейским шармом и богатой историей.
Обзорная экскурсия по Балаклавской набережной, осмотр Генуэзской крепости Чембало, храма Двенадцати Апостолов и знаменитой бухты Листригонов, воспетой в поэме Гомера «Одиссея».
По желанию, на выбор, предлагаем (к месту проведения факультативных экскурсий туристы добираются самостоятельно) посетить музей истории Балаклавы или морскую прогулка по Балаклавской бухте.
Возвращение в гостиницу.
Завтрак.
Трансфер в Бахчисарай – историческую столицу Крымского ханства, расположенную в окруженной Крымскими горами живописной долине реки Чурук-Су.
Знакомство с комплексом Ханского дворца – резиденцией династии Гиреев и единственным в мире образцом крымско-татарской архитектуры и быта: дворцовая мечеть, зал Совета и Суда, гарем, прославленный Пушкиным Фонтан слез, Золотой фонтан, Персидский дворик.
Обед (с элементами крымско-татарской кухни).
По желанию предлагаем дегустацию крымских вин (за доп.плату).
Свободнее время.
По желанию, на выбор, предлагаем посетить (к месту проведения факультативных экскурсий туристы добираются самостоятельно):
Прибытие в аэропорт г. Симферополя к 15:30 – 16:00, на ж/д вокзал г. Симферополя к 16:30 – 17:00.
Отъезд.
Тур предусматривает проживание в гостиницах (возможны другие варианты):
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда:
|Ценовой период
|2-хместное размещение
|1-номестное размещение
|19.03.2022 – 30.04.2022
|33 900
|37 900
|30.04.2022 – 14.05.2022
|34 900
|39 900
|14.05.2022 – 11.06.2022
|33 900
|38 900
|11.06.2022 – 25.06.2022
|36 900
|41 900
|25.06.2022 – 24.09.2022
|37 900
|45 900
|24.09.2022 – 08.10.2022
|34 900
|39 900
|08.10.2022 – 05.11.2022
|33 900
|38 900
Скидки:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
1. Встреча в новом аэропорту г. Симферополя с 11:30 до 12:00 (возле крайнего левого выхода, напротив терминала прилета, над выходом – наружная надпись «Симферополь»).
2. Заканчивается тур в аэропорту г. Симферополя в 15:30 – 16:00, на ж/д вокзале в 16:30 – 17:00.
3. Скидки для детей до 11 лет на основном месте – 10%, на дополнительном – 30%. Дети принимаются с 5 лет (в связи с насыщенностью программы и повышенной нагрузкой для детей).
4. Для пенсионеров 60+ предоставляется скидка 5%, при наличие подтверждающих документов.
5. Порядок посещения экскурсионных объектов может меняться в зависимости от места размещения, погодных условий и других обстоятельств.
6. Туристы, прибывшие после назначенного времени, добираются до места нахождения автобуса с группой самостоятельно.
Участие в туре возможно для детей от 5 лет и взрослым до 80 лет.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.