Отправьтесь в увлекательное кругосветное путешествие по Крыму. Несколько городов и десятки достопримечательностей. История и современность полуострова всего за неделю. Насыщенная программа раскроет для Вас этот полуостров с разных сторон.

Побываем в самых интересных местах этих курортов и при желании совершим морскую прогулку вдоль горы Кара-Даг к Золотым воротам

Побываем в исторической столице Крымского ханства, расположенной в окружении Крымских гор

Заглянем в историко-археологический музей "Херсонес Таврический" и прогуляемся по Севастопольской и Балаклавской набережным

По желанию посетим дворец Александра III – бывшую «Сталинскую» госдачу, а ныне музей, посвященный царской династии Романовых

Восхитимся красотой Никитского ботанического сада, познакомимся с Ливадийским дворцом и посетим Воронцовский дворец-музей в Алупке

Программа тура по дням

1 день Обзорная экскурсия по Феодосии

Встреча гостей: на ж/д вокзале г. Симферополя с 10:00 до 10:30 (внутренний дворик вокзала, возле фонтана «Голуби»);

в аэропорту г. Симферополя с 11:30 до 12:00 (справа от выхода из здания терминала (СНАРУЖИ ЗДАНИЯ), над выходом – наружная надпись: «Симферополь»). Если в выбранные вами даты нет билетов на поезд до Симферополя – можно добраться поездом до Керчи (№196Х, Москва – Керчь). По вопросам организации трансфера Керчь – Симферополь обращайтесь к вашему менеджеру. Присоединение в г. Белогорск (в 13:00, ресторан «Ак-кая»), в городе Феодосия (в 14:00 на ж/д вокзале) О присоединении в Белогорске или Феодосии просим предварительно сообщать менеджеру. Переезд в Белогорск. Обед (в 13:00, с элементами крымско-татарской кухни). Переезд в Феодосию. Обзорная экскурсия по Феодосии с осмотром могилы И.К.Айвазовского, армянской церкви святого Саркиса, мечети Муфти-Джами, крепостного комплекса Генуэзской крепости и церквей на Карантине, памятника Афанасию Никитину, Фонтана И.К. Айвазовского. Размещение в одной из гостиниц Восточного Крыма.

2 день Керчь, Аджимушкайский мемориал и Казантипский природный заповедник

Завтрак. Переезд в Керчь – город-герой, один из древнейших городов мира, столица Боспорского царства, место смерти легендарного понтийского царя Митридата V. Обзорная экскурсия по центру Керчи с осмотром Храма Иоанна Предтечи (VIII в.), горы Митридат, обзор Керченского пролива и Керченского моста. Посещение Аджимушкайского мемориала – подземной экспозиции музея героической обороны Аджимушкайских каменоломен периода Великой отечественной войны, Царского кургана (IV в. до н.э. – Боспорское царство), трехсотлетней турецкой крепости Ени-Кале (по желанию). Трансфер в п. Щелкино. Знакомство с Казантипским природным заповедником, ископаемым атолловым рифом древнего теплого моря. Отдых на Азовском море (в летнее время). Возвращение в гостиницу.

3 день Экскурсия по Коктебелю

Завтрак. Трансфер в Коктебель, знакомство с популярным курортом, окруженным созданными природой достопримечательностями – горой Кара-Даг и мысом Хамелеон. Именно в этом живописном уголке Крыма поэт и пейзажист Максимилиан Волошин прожил большую часть своей жизни, вдохновляясь природой и создавая свои самые известные произведения. Свободное время. Предлагаем за доп. плату посетить: морскую прогулку вдоль горы Кара-Даг к Золотым воротам;

посещение дома-музея М. Волошина;

посещение завода марочных вин «Коктебль». Посещение обзорной площадки «Звездопад воспоминаний» на плато Узун-сырт, откуда открывается волшебный вид на Коктебельскую бухту, хребет Кучук-Енишар и соленое озеро. Возвращение в гостиницу.

4 день Южный берег Крыма, Никита, Массандра

Завтрак. Переезд на Южный берег Крыма, путевая экскурсия, знакомство с живописными горными и морскими ландшафтами. Остановка у храма-маяка Св. Николая Чудотворца. Переезд в п.Никита. Посещение одного из старейших научно-исследовательских центров – «Никитский ботанический сад», осмотр уникальной коллекции южных культур, кипарисовой и пальмовой аллеи, бамбуковой рощи, а каждый сезон посещение удивительных выставок цветов: весной – тюльпанов, летом – роз, а осенью – хризантем. Трансфер в п.Массандра. По желанию, предлагаем посетить дворец Александра III в Массандре – «Сталинскую» госдачу, а ныне музей, посвященный царской династии Романовых (за доп.плату). Размещение в одной из гостиниц Южного берега Крыма.

5 день Ливадийский дворец, Воронцовский дворец-музей в Алупке и парковый комплекс «Харакс»

Завтрак. Переезд в Ливадию. Знакомство с Ливадийским дворцом – летней резиденцией российского императора Николая II и местом проведения Ялтинской конференции 1945 г: Большой белый дворец, внутренние покои, осмотр памятника лидерам «Большой тройки» и Александру III, знакомство с парком и Крестовоздвиженским храмом. Знакомство с Воронцовским дворцом-музеем в Алупке – летней резиденцией генерал-губернатора графа М.С. Воронцова и самым романтичным архитектурным памятником Крыма, парк которого считается шедевром садово-паркового искусства. Вблизи парка расположен дегустационный зал, где вы сможете попробовать знаменитые Массандровские вина (за доп.плату). Знакомство с парковым комплексом «Харакс» – бывшим имением великого князя Г.М. Романова. Отдых на пляже (в летнее время). Возвращение в гостиницу.

6 день «Ласточкино гнездо», военно-исторический музей Черноморского флота и обзорная экскурсия по Севастополю

Завтрак. Переезд в Севастополь, путевая экскурсия, осмотр замка «Ласточкино гнездо» и Форосской церкви (со смотровой площадки). Посещение Военно-исторического музея Черноморского флота – одного из старейших военно-морских музеев России, который является подлинной сокровищницей боевых реликвий, связанных со славной историей Черноморского флота. Обзорная экскурсия по центру города-героя Севастополя – «города русских моряков», привлекающего гостей своей неповторимой историей и архитектурой. Экскурсия включает посещение Графской пристани, площади Нахимова, мемориала Героической обороны Севастополя 1941-1942 гг., памятника А.И. Казарскому – первого мемориала в городе, Приморского бульвара, знаменитого памятника Затопленным кораблям. Морская прогулка по Севастопольской бухте с осмотром кораблей Черноморского флота и достопримечательностей города с моря (по желанию, за доп. плату). Посещение музея «Подземный Севастополь», созданного на базе действующего противоатомного убежища С-2 высшей категории защиты, которое может автономно функционировать на глубине 47 метров в течение нескольких дней. Размещение в одной из гостиниц Севастополя.

7 день Историко-археологический музей "Херсонес Таврический", экскурсия на Сапун-гору и экскурсия по Балаклавской набережной

Завтрак. Посещение историко-археологического музея «Херсонес Таврический», включенного в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, единственного античного полиса Cеверного Причерноморья и места крещения Князя Владимира. Знакомство с мемориальным комплексом Сапун-гора – место решающего сражения за Севастополь периода Великой Отечественной войны, осмотр мемориального комплекса и образцов военной техники. Переезд в Балаклаву – удивительный «городок», прославившийся своим европейским шармом и богатой историей. Обзорная экскурсия по Балаклавской набережной, осмотр Генуэзской крепости Чембало, храма Двенадцати Апостолов и знаменитой бухты Листригонов, воспетой в поэме Гомера «Одиссея». По желанию, на выбор, предлагаем (к месту проведения факультативных экскурсий туристы добираются самостоятельно) посетить музей истории Балаклавы или морскую прогулка по Балаклавской бухте. Возвращение в гостиницу.

8 день Бахчисарай и комплекс Ханского дворца