Гранд-тур по Крыму

Отправьтесь в увлекательное кругосветное путешествие по Крыму. Несколько городов

4.4
3 отзыва
Отправьтесь в увлекательное кругосветное путешествие по Крыму. Несколько городов и десятки достопримечательностей. История и современность полуострова всего за неделю. Насыщенная программа раскроет для Вас этот полуостров с разных сторон.
Гранд-тур по Крыму
Гранд-тур по Крыму
Гранд-тур по Крыму
Гранд-тур по Крыму
Гранд-тур по Крыму
Гранд-тур по Крыму
Гранд-тур по Крыму
Гранд-тур по Крыму
Гранд-тур по Крыму
Гранд-тур по Крыму
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Что вас ожидает 🤩

Знаменитый Керченский мост
Знаменитый Керченский мост
Увидим Керченский пролив и масштабный, производящий впечатление, Керченский мост
Очарование Южного берега Крыма
Очарование Южного берега Крыма
Восхитимся красотой Никитского ботанического сада, познакомимся с Ливадийским дворцом и посетим Воронцовский дворец-музей в Алупке
Масандра
Масандра
По желанию посетим дворец Александра III – бывшую «Сталинскую» госдачу, а ныне музей, посвященный царской династии Романовых
Севастополь и Балаклава
Севастополь и Балаклава
Заглянем в историко-археологический музей "Херсонес Таврический" и прогуляемся по Севастопольской и Балаклавской набережным
Бахчисарай
Бахчисарай
Побываем в исторической столице Крымского ханства, расположенной в окружении Крымских гор
Феодосия и Коктебель
Феодосия и Коктебель
Побываем в самых интересных местах этих курортов и при желании совершим морскую прогулку вдоль горы Кара-Даг к Золотым воротам

Программа тура по дням

1 день
Обзорная экскурсия по Феодосии

Встреча гостей: 

  • на ж/д вокзале г. Симферополя с 10:00 до 10:30 (внутренний дворик вокзала, возле фонтана «Голуби»);
  • в аэропорту г. Симферополя с 11:30 до 12:00 (справа от выхода из здания терминала (СНАРУЖИ ЗДАНИЯ), над выходом – наружная надпись: «Симферополь»).  

Если в выбранные вами даты нет билетов на поезд до Симферополя – можно добраться поездом до Керчи (№196Х, Москва – Керчь). По вопросам организации трансфера Керчь – Симферополь обращайтесь к вашему менеджеру.

Присоединение в г. Белогорск (в 13:00, ресторан «Ак-кая»), в городе Феодосия (в 14:00 на ж/д вокзале)

О присоединении в Белогорске или Феодосии просим предварительно сообщать менеджеру.

Переезд в Белогорск. 

Обед (в 13:00, с элементами крымско-татарской кухни).

Переезд в Феодосию.

Обзорная экскурсия по Феодосии с осмотром могилы И.К.Айвазовского, армянской церкви святого Саркиса, мечети Муфти-Джами, крепостного комплекса Генуэзской крепости и церквей на Карантине, памятника Афанасию Никитину, Фонтана И.К. Айвазовского.

Размещение в одной из гостиниц Восточного Крыма.

Обзорная экскурсия по ФеодосииОбзорная экскурсия по ФеодосииОбзорная экскурсия по ФеодосииОбзорная экскурсия по Феодосии
2 день
Керчь, Аджимушкайский мемориал и Казантипский природный заповедник

Завтрак. 

Переезд в Керчь – город-герой, один из древнейших городов мира, столица Боспорского царства, место смерти легендарного понтийского царя Митридата V. 

Обзорная экскурсия по центру Керчи с осмотром Храма Иоанна Предтечи (VIII в.), горы Митридат, обзор Керченского пролива и Керченского моста.

Посещение Аджимушкайского мемориала – подземной экспозиции музея героической обороны Аджимушкайских каменоломен периода Великой отечественной войны, Царского кургана (IV в. до н.э. – Боспорское царство), трехсотлетней турецкой крепости Ени-Кале (по желанию).

Трансфер в п. Щелкино

Знакомство с Казантипским природным заповедником, ископаемым атолловым рифом древнего теплого моря. 

Отдых на Азовском море (в летнее время).

Возвращение в гостиницу.

Керчь, Аджимушкайский мемориал и Казантипский природный заповедникКерчь, Аджимушкайский мемориал и Казантипский природный заповедникКерчь, Аджимушкайский мемориал и Казантипский природный заповедникКерчь, Аджимушкайский мемориал и Казантипский природный заповедник
3 день
Экскурсия по Коктебелю

Завтрак.

Трансфер в Коктебель, знакомство с популярным курортом, окруженным созданными природой достопримечательностями – горой Кара-Даг и мысом Хамелеон. 

Именно в этом живописном уголке Крыма поэт и пейзажист Максимилиан Волошин прожил большую часть своей жизни, вдохновляясь природой и создавая свои самые известные произведения.

Свободное время.

Предлагаем за доп. плату посетить:

  • морскую прогулку вдоль горы Кара-Даг к Золотым воротам;
  • посещение дома-музея М. Волошина;
  • посещение завода марочных вин «Коктебль».

Посещение обзорной площадки «Звездопад воспоминаний» на плато Узун-сырт, откуда открывается волшебный вид на Коктебельскую бухту, хребет Кучук-Енишар и соленое озеро.

Возвращение в гостиницу.

Экскурсия по КоктебелюЭкскурсия по КоктебелюЭкскурсия по КоктебелюЭкскурсия по Коктебелю
4 день
Южный берег Крыма, Никита, Массандра

 Завтрак.

Переезд на Южный берег Крыма, путевая экскурсия, знакомство с живописными горными и морскими ландшафтами. 

Остановка у храма-маяка Св. Николая Чудотворца.

Переезд в п.Никита. 

Посещение одного из старейших научно-исследовательских центров – «Никитский ботанический сад», осмотр уникальной коллекции южных культур, кипарисовой и пальмовой аллеи, бамбуковой рощи, а каждый сезон посещение удивительных выставок цветов: весной – тюльпанов, летом – роз, а осенью – хризантем.

Трансфер в п.Массандра. 

По желанию, предлагаем посетить дворец Александра III в Массандре – «Сталинскую» госдачу, а ныне музей, посвященный царской династии Романовых (за доп.плату). 

Размещение в одной из гостиниц Южного берега Крыма.

Южный берег Крыма, Никита, МассандраЮжный берег Крыма, Никита, МассандраЮжный берег Крыма, Никита, МассандраЮжный берег Крыма, Никита, Массандра
5 день
Ливадийский дворец, Воронцовский дворец-музей в Алупке и парковый комплекс «Харакс»

Завтрак. 

Переезд в Ливадию.

Знакомство с Ливадийским дворцом – летней резиденцией российского императора Николая II и местом проведения Ялтинской конференции 1945 г: Большой  белый дворец, внутренние покои, осмотр памятника лидерам «Большой тройки» и Александру III, знакомство с парком и Крестовоздвиженским храмом.

Знакомство с Воронцовским дворцом-музеем в Алупке – летней резиденцией генерал-губернатора графа М.С. Воронцова и самым романтичным архитектурным памятником Крыма, парк которого считается шедевром садово-паркового искусства. 

Вблизи парка расположен дегустационный зал, где вы сможете попробовать знаменитые Массандровские вина (за доп.плату).

Знакомство с парковым комплексом «Харакс» – бывшим имением великого князя Г.М. Романова. 

Отдых на пляже (в летнее время). 

Возвращение в гостиницу.

Ливадийский дворец, Воронцовский дворец-музей в Алупке и парковый комплекс «Харакс»Ливадийский дворец, Воронцовский дворец-музей в Алупке и парковый комплекс «Харакс»Ливадийский дворец, Воронцовский дворец-музей в Алупке и парковый комплекс «Харакс»
6 день
«Ласточкино гнездо», военно-исторический музей Черноморского флота и обзорная экскурсия по Севастополю

Завтрак. 

Переезд в Севастополь, путевая экскурсия, осмотр замка «Ласточкино гнездо» и Форосской церкви (со смотровой площадки).

Посещение Военно-исторического музея Черноморского флота – одного из старейших военно-морских музеев России, который является подлинной сокровищницей боевых реликвий, связанных со славной историей Черноморского флота.

Обзорная экскурсия по центру города-героя Севастополя – «города русских моряков», привлекающего гостей своей неповторимой историей и архитектурой. 

Экскурсия включает посещение Графской пристани, площади Нахимова, мемориала Героической обороны Севастополя 1941-1942 гг., памятника А.И. Казарскому – первого мемориала в городе, Приморского бульвара, знаменитого памятника Затопленным кораблям.

Морская прогулка по Севастопольской бухте с осмотром кораблей Черноморского флота и достопримечательностей города с моря (по желанию, за доп. плату).

Посещение музея «Подземный Севастополь», созданного на базе действующего противоатомного убежища С-2 высшей категории защиты, которое может автономно функционировать на глубине 47 метров в течение нескольких дней.

Размещение в одной из гостиниц Севастополя.

«Ласточкино гнездо», военно-исторический музей Черноморского флота и обзорная экскурсия по Севастополю«Ласточкино гнездо», военно-исторический музей Черноморского флота и обзорная экскурсия по Севастополю«Ласточкино гнездо», военно-исторический музей Черноморского флота и обзорная экскурсия по Севастополю«Ласточкино гнездо», военно-исторический музей Черноморского флота и обзорная экскурсия по Севастополю
7 день
Историко-археологический музей &quot;Херсонес Таврический&quot;, экскурсия на Сапун-гору и экскурсия по Балаклавской набережной

Завтрак. 

Посещение историко-археологического музея «Херсонес Таврический», включенного в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, единственного античного полиса Cеверного Причерноморья и места крещения Князя Владимира.

Знакомство с мемориальным комплексом Сапун-гора – место решающего сражения за Севастополь периода Великой Отечественной войны, осмотр мемориального комплекса и образцов военной техники.

Переезд в Балаклаву – удивительный «городок», прославившийся своим европейским шармом и богатой историей. 

Обзорная экскурсия по Балаклавской набережной, осмотр Генуэзской крепости Чембало, храма Двенадцати Апостолов и знаменитой бухты Листригонов, воспетой в поэме Гомера «Одиссея». 

По желанию, на выбор, предлагаем (к месту проведения факультативных экскурсий туристы добираются самостоятельно) посетить музей истории Балаклавы или морскую прогулка по Балаклавской бухте

Возвращение в гостиницу.

Историко-археологический музей &quot;Херсонес Таврический&quot;, экскурсия на Сапун-гору и экскурсия по Балаклавской набережнойИсторико-археологический музей &quot;Херсонес Таврический&quot;, экскурсия на Сапун-гору и экскурсия по Балаклавской набережнойИсторико-археологический музей &quot;Херсонес Таврический&quot;, экскурсия на Сапун-гору и экскурсия по Балаклавской набережнойИсторико-археологический музей &quot;Херсонес Таврический&quot;, экскурсия на Сапун-гору и экскурсия по Балаклавской набережной
8 день
Бахчисарай и комплекс Ханского дворца

Завтрак.  

Трансфер в Бахчисарай – историческую столицу Крымского ханства, расположенную в окруженной Крымскими горами живописной долине реки Чурук-Су.

Знакомство с комплексом Ханского дворца – резиденцией династии Гиреев и единственным в мире образцом крымско-татарской архитектуры и быта: дворцовая мечеть, зал Совета и Суда, гарем, прославленный Пушкиным Фонтан слез, Золотой фонтан, Персидский дворик.

Обед (с элементами крымско-татарской кухни). 

По желанию предлагаем дегустацию крымских вин (за доп.плату).

Свободнее время. 

По желанию, на выбор, предлагаем посетить (к месту проведения факультативных экскурсий туристы добираются самостоятельно):

  • музей с мини-зоопарком «Крым на ладони» – самый большой в Крыму парк миниатюр, где собраны все историко-культурные и архитектурные достопримечательности полуострова;
  • Свято-Успенский пещерный монастырь и святой источник в ущелье Марьям-Дере (самостоятельно);
  •  кофейню-музей «Дегирмен», где вы увидите макет древнего Бахчисарая, который оживает благодаря эффектам света и звука, а также попробовать вкуснейший восточный кофе.

Прибытие в аэропорт г. Симферополя к 15:30 – 16:00, на ж/д вокзал г. Симферополя к 16:30 – 17:00. 

Отъезд.

Бахчисарай и комплекс Ханского дворцаБахчисарай и комплекс Ханского дворцаБахчисарай и комплекс Ханского дворцаБахчисарай и комплекс Ханского дворца

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах (возможны другие варианты):

  • 1 ночь, г. Керчь – санаторий "Москва - Крым", гостиница "Керчь", гостиница "Меридиан", пансионат "Свет Маяка", база отдыха "Черноморская";
  • 2 – 3 ночи, Восточный Крым – пансионат "Крымское приморье", отель "Феодосия", отель "Дива", отель "Форум";
  • 4 – 5 ночи, Южный берег Крыма – санаторий "им. Кирова", отель "Алушта", пансионат "Дом творчества писателей Чехова", отель "Крымская Ницца";
  • 6 – 7 ночи, г. Севастополь – бизнес-отель "Атлантика", гостевой дом "Дельта", ГК "Крым", БО "Севастополь", отель "Фордевинд".

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда:

Ценовой период2-хместное размещение1-номестное размещение
19.03.2022 – 30.04.202233 90037 900
30.04.2022 – 14.05.202234 90039 900
14.05.2022 – 11.06.202233 90038 900
11.06.2022 – 25.06.202236 90041 900
25.06.2022 – 24.09.202237 90045 900
24.09.2022 – 08.10.202234 90039 900
08.10.2022 – 05.11.202233 90038 900

Скидки:

  • для детей до 11 лет на основном месте – 10%, на дополнительном – 30%. Дети принимаются с 5 лет (в связи с насыщенностью программы и повышенной нагрузкой для детей);
  • для пенсионеров от 60 лет, при наличие подтверждающих документов, скидка – 5%.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в номерах с удобствами
  • Питание, указанное в программе тура (7 завтраков, 2 обеда)
  • Услуги экскурсовода
  • Входные билеты в музеи ((Аджимушкайские каменоломни, Царский курган, Казантипский заповедник, Никитский сад, Ливадийский дворец, Воронцовский дворец, Харакс, Музей Подземный Севастополь, Музей Черноморского флота, Херсонес, Ханский дворец, обзорная экскурсия по Феодосии, Севастополю, Балаклаве, Сапун-горе)
  • Транспортное обслуживание по всему маршруту
Что не входит
  • Авиа- или ж/д билеты до Симферополя
  • Морская прогулка вдоль горы Кара-Даг к Золотым воротам – от 1 100 руб.
  • Посещение дома-музея М. Волошина – 300 руб.
  • Посещение завода марочных вин «Коктебль» – от 800 руб.
  • Музей, посвященный царской династии:взрослый – 400 руб. ребенок – 200 руб.
  • Взрослый – 400 руб.
  • Ребенок – 200 руб.
  • Экскурсия в дегустационный зал Массандровских вин – от 600 руб.
  • Морская прогулка по Севастопольской бухте – от 500 руб.
  • Посещение музея истории Балаклавы – 500 руб.
  • Морская прогулка по Балаклавской бухте – от 500 руб.
  • Дегустация крымских вин – 350 руб. /чел., для детей предусмотрен чай
  • Музей с мини-зоопарком «Крым на ладони»:взрослый – 700 руб. детский – 500 руб.
  • Взрослый – 700 руб.
  • Детский – 500 руб.
  • Кофейня-музей «Дегирмен» – 400 руб.
  • Питание, не указанное в программе тура (6 обедов и ужины)
Место начала и завершения?
г. Симферополь
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Дополнительная информация

1. Встреча в новом аэропорту г. Симферополя с 11:30 до 12:00 (возле крайнего левого выхода, напротив терминала прилета, над выходом – наружная надпись «Симферополь»).
2. Заканчивается тур в аэропорту г. Симферополя в 15:30 – 16:00, на ж/д вокзале в 16:30 – 17:00.
3. Скидки для детей до 11 лет на основном месте – 10%, на дополнительном – 30%. Дети принимаются с 5 лет (в связи с насыщенностью программы и повышенной нагрузкой для детей).
4. Для пенсионеров 60+ предоставляется скидка 5%, при наличие подтверждающих документов.
5. Порядок посещения экскурсионных объектов может меняться в зависимости от места размещения, погодных условий и других обстоятельств.
6. Туристы, прибывшие после назначенного времени, добираются до места нахождения автобуса с группой самостоятельно.

Какие документы необходимо иметь при себе?
  • общегражданский или загранпаспорт;
  • свидетельство о рождении для детей до 14-ти лет;
  • для детских групп – нотариально заверенную доверенность от родителей на руководителя группы;
  • медицинский полис.
Есть ли ограничения по возрасту для участия в туре?

Участие в туре возможно для детей от 5 лет и взрослым до 80 лет.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
В
21 мая 2022
Были в туре Гранд-тур по Крыму в апреле 2022 года.
Сам тур яркий и насыщенный, большой охват по городам, местам и достопримечательностям - за 8 дней всё южное побережье - это шикарно. Спасибо гиду и водителю! Была немного скомкана и переделана программа тура из-за смешивания двух разных групп, также закрыты локации, которые посещались в туре (Диорамы, Ай-Петри). Порой казалось, что мы первая группа в этом сезоне, так как не всё шло гладко в организации и были несостыковки. В целом остались довольны, спасибо за гостеприимство!
Т
7 мая 2022
В целом тур прошел хорошо. Были организационные накладки, которые на мой взгляд можно было избежать. Поскольку было объединено несколько туров с разными программами нужно было сразу пояснить туристам все эти нюансы и почему они возникли. Реакция в автобусе была бы другая. Работа водителя Владимира Анатольевича выше всяких похвал. Виртуоз. Гиду поставлю 4 с минусом. Знает много, но кое-что банально путает. Отели хорошие. Из Крымских красот выжали по максимуму.
Т
28 апр 2022
Всё великолепно. Спасибо

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