В экскурсионном туре "Кругосветное путешествие по Крыму" Вы сможете увидеть экзотические уголки полуострова, бывшие дворянские имения, царские дворцы и сказочные парки. Данный тур, дает Вам прекрасную возможность ознакомиться с историей и современностью чудесного полуострова всего за неделю.

Узнаем много интересного на экскурсии по "городу русских моряков", привлекающего гостей своей неповторимой историей и архитектурой

По желанию посетим дворец Александра III – бывшую «Сталинскую» госдачу, а ныне музей, посвященный царской династии Романовых

Побываем в самых интересных местах этих курортов и при желании совершим морскую прогулку вдоль горы Кара-Даг к Золотым воротам

Программа тура по дням

1 день Встреча гостей и обзорная экскурсия по Феодосии

Встреча гостей: на ж/д вокзале г. Симферополя с 10:00 до 10:30 (внутренний дворик вокзала, возле фонтана «Голуби»);

(внутренний дворик вокзала, возле фонтана «Голуби»); в аэропорту г. Симферополя с 11:30 до 12:00 (справа от выхода из здания терминала (снаружи здания), над выходом – наружная надпись: «Симферополь»). Если в выбранные вами даты нет билетов на поезд до Симферополя – можно добраться поездом до Керчи (№196Х, Москва – Керчь). По вопросам организации трансфера Керчь – Симферополь обращайтесь к вашему менеджеру. Руководитель группы встречает с табличкой «Крымская кругосветка». Присоединение в г. Белогорск (13:00, кафе «Ак-кая»), в городе Феодосия (в 14:00 на ж/д вокзале) (о присоединении в Белогорске или Феодосии просим предварительно сообщать менеджеру). Переезд в Белогорск. Обед в 13:00 с элементами крымско-татарской кухни. Переезд в Феодосию. Обзорная экскурсия по Феодосии с осмотром могилы И.К.Айвазовского, армянской церкви святого Саркиса, мечети Муфти-Джами, крепостного комплекса Генуэзской крепости и церквей на Карантине, памятника Афанасию Никитину, Фонтана И.К. Айвазовского. Размещение в одной из гостиниц Восточного Крыма.

2 день Судак – Коктебель

Завтрак. Переезд в Судак. Экскурсия по Генуэзской крепости в Судаке – уникальному комплексу фортификационных сооружений Средневековья. Переезд в п.Новый Свет. Экскурсия по заповеднику Новый Свет: реликтовая можжевеловая роща, Голицынская тропа, мыс Капчик, сквозной грот, гора Коба-Кая, грот Шаляпина, Синяя (Разбойничья) бухта, Голубая (Царская) и Зеленая бухта. По желанию предлагаем посетить фирменный магазин при заводе шампанских вин «Новый свет». Трансфер в Коктебель, знакомство с популярным курортом. Свободное время. По желанию на выбор предлагаем (доп. плата, к месту проведения факультативных экскурсий туристы добираются самостоятельно): экскурсию в дом-музей М. Волошина;

морскую прогулку вдоль горы Кара-Даг к Золотым воротам. Возвращение в гостиницу.

3 день Южный берег Крыма – Гурзуф – Никита – Массандра

Завтрак. Переезд на Южный берег Крыма. Остановка у храма-маяка Св. Николая Чудотворца. Трансфер в Гурзуф. Свободное время. Для всех желающих предлагаем посетить дачу-музей А.П. Чехова в Гурзуфе (за доп.плату) или музей А.С. Пушкина (за доп.плату). Переезд в Никиту. Экскурсия в один из старейших научно-исследовательских центров – «Никитский ботанический сад», осмотр уникальной коллекции южных культур, кипарисовой и пальмовой аллеи, бамбуковой рощи, а каждый сезон посещение удивительных выставок цветов: весной – тюльпанов, летом – роз, а осенью – хризантем. По желанию, предлагаем посетить дворец Александра III в Массандре – бывшую «Сталинскую» госдачу, а ныне музей, посвященный царской династии Романовых (за доп.плату). Размещение в одной из гостиниц ЮБК.

4 день Южный берег Крыма – Алупка – Ливадия

Завтрак. Переезд в Алупку. Осмотр замка «Ласточкино гнездо» (со смотровой площадки). Знакомство с Воронцовским дворцом-музем в Алупке – летняя резиденция генерал-губернатора графа М. С. Воронцова и самый романтичный архитектурный памятник Крыма, парк которого считается шедевром садово-паркового искусства. Вблизи Воронцовского парка расположен дегустационный зал, где вы сможете попробовать знаменитые Массандровские вина (за доп.плату). Знакомство с парковым комплексом «Харакс» – бывшим имением великого князя Г.М. Романова. Отдых на пляже (в летнее время). Переезд в Ливадию. По желанию предлагаем экскурсию в Ливадийский дворец – летнюю резиденцию российского императора Николая II (за доп.плату). Возвращение в гостиницу.

5 день Севастополь – Симферополь