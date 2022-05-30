Встреча гостей:
Если в выбранные вами даты нет билетов на поезд до Симферополя – можно добраться поездом до Керчи (№196Х, Москва – Керчь). По вопросам организации трансфера Керчь – Симферополь обращайтесь к вашему менеджеру.
Руководитель группы встречает с табличкой «Крымская кругосветка».
Присоединение в г. Белогорск (13:00, кафе «Ак-кая»), в городе Феодосия (в 14:00 на ж/д вокзале) (о присоединении в Белогорске или Феодосии просим предварительно сообщать менеджеру).
Переезд в Белогорск.
Обед в 13:00 с элементами крымско-татарской кухни.
Переезд в Феодосию.
Обзорная экскурсия по Феодосии с осмотром могилы И.К.Айвазовского, армянской церкви святого Саркиса, мечети Муфти-Джами, крепостного комплекса Генуэзской крепости и церквей на Карантине, памятника Афанасию Никитину, Фонтана И.К. Айвазовского.
Размещение в одной из гостиниц Восточного Крыма.
Завтрак.
Переезд в Судак.
Экскурсия по Генуэзской крепости в Судаке – уникальному комплексу фортификационных сооружений Средневековья.
Переезд в п.Новый Свет.
Экскурсия по заповеднику Новый Свет: реликтовая можжевеловая роща, Голицынская тропа, мыс Капчик, сквозной грот, гора Коба-Кая, грот Шаляпина, Синяя (Разбойничья) бухта, Голубая (Царская) и Зеленая бухта.
По желанию предлагаем посетить фирменный магазин при заводе шампанских вин «Новый свет».
Трансфер в Коктебель, знакомство с популярным курортом.
Свободное время.
По желанию на выбор предлагаем (доп. плата, к месту проведения факультативных экскурсий туристы добираются самостоятельно):
Возвращение в гостиницу.
Завтрак.
Переезд на Южный берег Крыма.
Остановка у храма-маяка Св. Николая Чудотворца.
Трансфер в Гурзуф.
Свободное время.
Для всех желающих предлагаем посетить дачу-музей А.П. Чехова в Гурзуфе (за доп.плату) или музей А.С. Пушкина (за доп.плату).
Переезд в Никиту.
Экскурсия в один из старейших научно-исследовательских центров – «Никитский ботанический сад», осмотр уникальной коллекции южных культур, кипарисовой и пальмовой аллеи, бамбуковой рощи, а каждый сезон посещение удивительных выставок цветов: весной – тюльпанов, летом – роз, а осенью – хризантем.
По желанию, предлагаем посетить дворец Александра III в Массандре – бывшую «Сталинскую» госдачу, а ныне музей, посвященный царской династии Романовых (за доп.плату).
Размещение в одной из гостиниц ЮБК.
Завтрак.
Переезд в Алупку.
Осмотр замка «Ласточкино гнездо» (со смотровой площадки).
Знакомство с Воронцовским дворцом-музем в Алупке – летняя резиденция генерал-губернатора графа М. С. Воронцова и самый романтичный архитектурный памятник Крыма, парк которого считается шедевром садово-паркового искусства.
Вблизи Воронцовского парка расположен дегустационный зал, где вы сможете попробовать знаменитые Массандровские вина (за доп.плату).
Знакомство с парковым комплексом «Харакс» – бывшим имением великого князя Г.М. Романова.
Отдых на пляже (в летнее время).
Переезд в Ливадию.
По желанию предлагаем экскурсию в Ливадийский дворец – летнюю резиденцию российского императора Николая II (за доп.плату).
Возвращение в гостиницу.
Завтрак.
Переезд в Севастополь, по дороге осмотр Форосской церкви (со смотровой площадки).
Экскурсия на Малахов курган: оборонительная Башня Корниловского бастиона, командный пункт, памятник летчикам 8-й Воздушной армии, принимавшей участие в освобождении Севастополя.
В 2018 году на Малаховом кургане была проведена масштабная реставрация, в ходе которой были обновлены многие памятники комплекса (без посещения оборонительной башни).
Обзорная экскурсия по центру города-героя Севастополя – «города русских моряков», привлекающего гостей своей неповторимой историей и архитектурой.
Экскурсия включает посещение Графской пристани, площади Нахимова, мемориала Героической обороны Севастополя 1941-1942 гг., памятника А.И. Казарскому – первого мемориала в городе, Приморского бульвара, знаменитого памятника Затопленным кораблям.
Свободное время.
Морская прогулка по Севастопольской бухте с осмотром кораблем Черноморского флота и достопримечательностей города с моря (по желанию, за доп. плату).
Обед в кафе.
Трансфер в Симферополь через Инкерман, путевая информация о Свято-Климентском пещерном монастыре и обзор средневековой крепости Каламита.
Прибытие в аэропорт г. Симферополя к 15:30 – 16:00, на ж/д вокзал г. Симферополя к 16:30 – 17:00.
Отъезд.
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб.:
|Ценовой период
|2-хместное размещение
|1-номестное размещение
|28.03.2022 – 29.04.2022
|21 900
|24 900
|30.04.2022 – 11.05.2022
|22 900
|26 900
|16.05.2022 – 27.05.2022
|21 900
|24 900
|30.05.2022 – 17.06.2022
|22 900
|26 900
|20.06.2022 – 23.09.2022
|23 900
|28 900
|26.09.2022 – 07.10.2022
|22 900
|26 900
|10.10.2022 – 21.10.2022
|21 900
|24 900
Скидки:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Для детей до 12 лет на основном месте предоставляется скидка – 10%, на дополнительном – 30%.
Для пенсионеров 60+ предоставляется скидка – 5%.
Участие в туре возможно для детей от 5 лет (в связи с насыщенностью программы и повышенной нагрузкой для детей) и взрослым до 80 лет.
Цены на факультативные экскурсии могут меняться в течении сезона. К месту проведения факультативных экскурсий туристы добираются самостоятельно.
Порядок посещения экскурсионных объектов может меняться в зависимости от места размещения, погодных условий.
Туристы, прибывшие после назначенного времени, добираются до места нахождения автобуса с группой самостоятельно.