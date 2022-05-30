Кругосветное путешествие по Крыму

В экскурсионном туре «Кругосветное путешествие по Крыму» Вы сможете увидеть экзотические уголки полуострова, бывшие

5
3 отзыва
В экскурсионном туре "Кругосветное путешествие по Крыму" Вы сможете увидеть экзотические уголки полуострова, бывшие дворянские имения, царские дворцы и сказочные парки.

Данный тур, дает Вам прекрасную возможность ознакомиться с историей и современностью чудесного полуострова всего за неделю.
Кругосветное путешествие по Крыму
Кругосветное путешествие по Крыму
Кругосветное путешествие по Крыму
Кругосветное путешествие по Крыму
Кругосветное путешествие по Крыму
Кругосветное путешествие по Крыму
Кругосветное путешествие по Крыму
Кругосветное путешествие по Крыму
Кругосветное путешествие по Крыму
Кругосветное путешествие по Крыму
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Феодосия и Коктебель
Феодосия и Коктебель
Побываем в самых интересных местах этих курортов и при желании совершим морскую прогулку вдоль горы Кара-Даг к Золотым воротам
Очарование Восточного Крыма
Очарование Восточного Крыма
Посетим Генуэзскую крепость в Судаке – уникальный комплекс фортификационных сооружений Средневековья
Масандра
Масандра
По желанию посетим дворец Александра III – бывшую «Сталинскую» госдачу, а ныне музей, посвященный царской династии Романовых
Солнечный Южный берег Крыма
Солнечный Южный берег Крыма
Полюбуемся замком "Ласточкино гнездо" и посетим Ливадийский дворец, летнюю резиденцию российского императора Николая II
Величественный Севастополь
Величественный Севастополь
Узнаем много интересного на экскурсии по "городу русских моряков", привлекающего гостей своей неповторимой историей и архитектурой

Программа тура по дням

1 день
Встреча гостей и обзорная экскурсия по Феодосии

Встреча гостей:

  • на ж/д вокзале г. Симферополя с 10:00 до 10:30 (внутренний дворик вокзала, возле фонтана «Голуби»);
  • в аэропорту г. Симферополя с 11:30 до 12:00 (справа от выхода из здания терминала (снаружи здания), над выходом – наружная надпись: «Симферополь»).

Если в выбранные вами даты нет билетов на поезд до Симферополя – можно добраться поездом до Керчи (№196Х, Москва – Керчь). По вопросам организации трансфера Керчь – Симферополь обращайтесь к вашему менеджеру.

Руководитель группы встречает с табличкой «Крымская кругосветка».

Присоединение в г. Белогорск (13:00, кафе «Ак-кая»), в городе Феодосия (в 14:00 на ж/д вокзале) (о присоединении в Белогорске или Феодосии просим предварительно сообщать менеджеру).

Переезд в Белогорск.

Обед в 13:00 с элементами крымско-татарской кухни.

Переезд в Феодосию.

Обзорная экскурсия по Феодосии с осмотром могилы И.К.Айвазовского, армянской церкви святого Саркиса, мечети Муфти-Джами, крепостного комплекса Генуэзской крепости и церквей на Карантине, памятника Афанасию Никитину, Фонтана И.К. Айвазовского.

Размещение в одной из гостиниц Восточного Крыма.

Встреча гостей и обзорная экскурсия по ФеодосииВстреча гостей и обзорная экскурсия по ФеодосииВстреча гостей и обзорная экскурсия по ФеодосииВстреча гостей и обзорная экскурсия по Феодосии
2 день
Судак – Коктебель

Завтрак.

Переезд в Судак.  

Экскурсия по Генуэзской крепости в Судаке – уникальному комплексу фортификационных сооружений Средневековья.

Переезд в п.Новый Свет. 

Экскурсия по заповеднику Новый Свет: реликтовая можжевеловая роща, Голицынская тропа, мыс Капчик, сквозной грот, гора Коба-Кая, грот Шаляпина, Синяя (Разбойничья) бухта, Голубая (Царская) и Зеленая бухта.

По желанию предлагаем посетить фирменный магазин при заводе шампанских вин «Новый свет». 

Трансфер в Коктебель, знакомство с популярным курортом.

Свободное время.

По желанию на выбор предлагаем (доп. плата, к месту проведения факультативных экскурсий туристы добираются самостоятельно):

  • экскурсию в дом-музей М. Волошина;
  • морскую прогулку вдоль горы Кара-Даг к Золотым воротам.

Возвращение в гостиницу.

Судак – КоктебельСудак – КоктебельСудак – КоктебельСудак – Коктебель
3 день
Южный берег Крыма – Гурзуф – Никита – Массандра

Завтрак. 

Переезд на Южный берег Крыма. 

Остановка у храма-маяка Св. Николая Чудотворца.

Трансфер в Гурзуф. 

Свободное время.

Для всех желающих предлагаем посетить дачу-музей А.П. Чехова в Гурзуфе (за доп.плату) или музей А.С. Пушкина (за доп.плату).

Переезд в Никиту.

Экскурсия в один из старейших научно-исследовательских центров – «Никитский ботанический сад», осмотр уникальной коллекции южных культур, кипарисовой и пальмовой аллеи, бамбуковой рощи, а каждый сезон посещение удивительных выставок цветов: весной – тюльпанов, летом – роз, а осенью – хризантем.

По желанию, предлагаем посетить дворец Александра III в Массандре – бывшую «Сталинскую» госдачу, а ныне музей, посвященный царской династии Романовых (за доп.плату).

Размещение в одной из гостиниц ЮБК.

Южный берег Крыма – Гурзуф – Никита – МассандраЮжный берег Крыма – Гурзуф – Никита – МассандраЮжный берег Крыма – Гурзуф – Никита – МассандраЮжный берег Крыма – Гурзуф – Никита – Массандра
4 день
Южный берег Крыма – Алупка – Ливадия

Завтрак.

Переезд в Алупку. 

Осмотр замка «Ласточкино гнездо» (со смотровой площадки). 

Знакомство с Воронцовским дворцом-музем в Алупке – летняя резиденция генерал-губернатора графа М. С. Воронцова и самый романтичный архитектурный памятник Крыма, парк которого считается шедевром садово-паркового искусства.

Вблизи Воронцовского парка расположен дегустационный зал, где вы сможете попробовать знаменитые Массандровские вина (за доп.плату). 

Знакомство с парковым комплексом «Харакс» – бывшим имением великого князя Г.М. Романова.

Отдых на пляже (в летнее время).

Переезд в Ливадию.

По желанию предлагаем экскурсию в Ливадийский дворец – летнюю резиденцию российского императора Николая II (за доп.плату).

Возвращение в гостиницу.

Южный берег Крыма – Алупка – ЛивадияЮжный берег Крыма – Алупка – ЛивадияЮжный берег Крыма – Алупка – ЛивадияЮжный берег Крыма – Алупка – Ливадия
5 день
Севастополь – Симферополь

Завтрак.

Переезд в Севастополь, по дороге осмотр Форосской церкви (со смотровой площадки). 

Экскурсия на Малахов курган: оборонительная Башня Корниловского бастиона, командный пункт, памятник летчикам 8-й Воздушной армии, принимавшей участие в освобождении Севастополя.

В 2018 году на Малаховом кургане была проведена масштабная реставрация, в ходе которой были обновлены многие памятники комплекса (без посещения оборонительной башни). 

Обзорная экскурсия по центру города-героя Севастополя – «города русских моряков», привлекающего гостей своей неповторимой историей и архитектурой.

Экскурсия включает посещение Графской пристани, площади Нахимова, мемориала Героической обороны Севастополя 1941-1942 гг., памятника А.И. Казарскому – первого мемориала в городе, Приморского бульвара, знаменитого памятника Затопленным кораблям.

Свободное время.

Морская прогулка по Севастопольской бухте с осмотром кораблем Черноморского флота и достопримечательностей города с моря (по желанию, за доп. плату).

Обед в кафе.

Трансфер в Симферополь через Инкерман, путевая информация о Свято-Климентском пещерном монастыре и обзор средневековой крепости Каламита

Прибытие в аэропорт г. Симферополя к 15:30 – 16:00, на ж/д вокзал г. Симферополя к 16:30 – 17:00.

Отъезд.

Севастополь – СимферопольСевастополь – СимферопольСевастополь – СимферопольСевастополь – Симферополь

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб.:

Ценовой период2-хместное размещение1-номестное размещение
28.03.2022 – 29.04.202221 90024 900
30.04.2022 – 11.05.202222 90026 900
16.05.2022 – 27.05.202221 90024 900
30.05.2022 – 17.06.202222 90026 900
20.06.2022 – 23.09.202223 90028 900
26.09.2022 – 07.10.202222 90026 900
10.10.2022 – 21.10.202221 90024 900

Скидки:

  • для детей до 12 лет на основном месте – 10%, на дополнительном – 30%. Дети принимаются с 5 лет (в связи с насыщенностью программы и повышенной нагрузкой для детей).
  • для пенсионеров от 60 лет, при наличие подтверждающих документов, скидка 5%.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в номерах с удобствами
  • Питание (4 завтрака, 2 обеда)
  • Услуги экскурсовода
  • Входные билеты в музеи (Генуэзская крепость, Новый свет – тропа Голицына, Никитский ботанический сад, Воронцовский дворец, имение «Харакс», Малахов курган, обзорная экскурсия по Севастополю и Феодосии)
  • Транспортное обслуживание по всему маршруту
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Симферополя и обратно
  • Питание (3 обеда и ужины)
  • Экскурсия в дом-музей М. Волошина – 300 руб.
  • Морская прогулка вдоль горы Кара-Даг к Золотым воротам – от 1 100 руб.
  • Посещение дворца Александра III в Массандре: взрослый – 400 руб. ребенок – 200 руб.
  • Взрослый – 400 руб.
  • Ребенок – 200 руб.
  • Посещение дачи-музея А. П. Чехова в Гурзуфе – 300 руб.
  • Посещение музея А. С. Пушкина – 300 руб.
  • Дегустация Массандровских вин – от 600 руб.
  • Экскурсия в Ливадийский дворец: взрослые – 400 руб. дети – 200 руб.
  • Взрослые – 400 руб.
  • Дети – 200 руб.
  • Морская прогулка по Севастопольской бухте – от 500 руб
Место начала и завершения?
г. Симферополь
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Какие скидки есть в туре?

Для детей до 12 лет на основном месте предоставляется скидка – 10%, на дополнительном – 30%.

Для пенсионеров 60+ предоставляется скидка – 5%.

Есть ли ограничения по возрасту для участия в туре?

Участие в туре возможно для детей от 5 лет (в связи с насыщенностью программы и повышенной нагрузкой для детей) и взрослым до 80 лет.

Что еще нужно знать о туре?

Цены на факультативные экскурсии могут меняться в течении сезона. К месту проведения факультативных экскурсий туристы добираются самостоятельно.

Порядок посещения экскурсионных объектов может меняться в зависимости от места размещения, погодных условий.

Туристы, прибывшие после назначенного времени, добираются до места нахождения автобуса с группой самостоятельно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
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Т
30 мая 2022
Программа была немного изменена, но мы увидели даже больше, чем планировалось. Водитель Анатолий Иванович и экскурсовод Анна Петровна работали четко и дали много информации. Поездка понравилась и удовлетворила ожидания. Гостиницы были в удобных местах. Питание хорошее-шведский стол. Несмотря что я несколько раз была в Крыму, я увидела новые места, новые ощущения от морских прогулок.
Н
23 мая 2022
Мы очень довольны поездкой по Крыму. У нас была замечательный гид-Лариса Ивановна. Прекрасный водитель автобуса-Александр. Всё здорово организовано. Будем совершать поездки через Вашу турфирму.
Н
23 мая 2022
Мы очень довольны поездкой по Крыму. У нас была замечательный гид-Лариса Ивановна. Прекрасный водитель автобуса-Александр. Всё здорово организовано. Будем совершать поездки через Вашу турфирму.

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