Классический экскурсионный тур, который позволит вам с головой погрузиться в неповторимую атмосферу полуострова Крым. За 6 дней вы познакомитесь с самыми интересными местами Крыма, посетите средневековые постройки и самые красивые города, попробуете национальные крымско-татарские блюда и по достоинству оцените разнообразие крымских вин.

Побываем в самых интересных местах этих курортов и при желании совершим морскую прогулку вдоль неприступных скалистых берегов потухшего вулкана Кара-Даг

Восхитимся красотой города-курорта и обязательно заглянем в Никитский ботанический сад

Полюбуемся на Форосскую церковь и замок Ласточкино Гнездо, и посетим Воронцовский дворец-музей в Алупке

Заглянем в историко-археологический музей "Херсонес Таврический" и узнаем много интересного на экскурсии по "городу русских моряков"

Программа тура по дням

1 день Бахчисарай

Первый день большого путешествия по Крыму погрузит вас в колоритную атмосферу крымско-татарской культуры. Вы посетите Бахчисарай, бывшую столицу Крымского ханства. Здесь вас ждет увлекательная обзорная экскурсия с посещением Ханского Дворца и обед в крымскотатарском кафе. На пешеходной экскурсии «Путешествие в средневековый Крым» вы узнаете, как в сердце мусульманского Крыма возник Свято-Успенский пещерный монастырь, одна из главных православных святынь Крыма. Дорога в Севастополь по новой трассе «Таврида», которая сама по себе достопримечательность, тоже сопровождаемся интересным рассказом экскурсовода. Заселение в отель.

2 день Севастополь

Яркий, насыщенный день познакомит с древним полисом Херсонесом, основанном греками еще в VI веке до нашей эры. Вы узнаете, кто такие листригоны, увидите завораживающие виды с балаклавских высот и руины Генуэзской крепости. Большая прогулка по центру Севастополя откроет перед вами самые интересные места города: Графскую пристань, Приморский бульвар, памятник Нахимову, памятник Затопленным кораблям, Артиллерийскую бухту, городскую набережную. Вы увидите всё то, за что любят Севастополь. А рассказ о легендарных военных подвигах города не оставят вас равнодушными.

3 день Южный Берег Крыма

День знакомства с Южным Берегом Крыма. По дороге из Севастополя в Ялту вы услышите массу интересных историй о Крыме. С перевала Ласпи полюбуетесь панорамой южнобережья, узнаете кто и в честь какого события построил на отвесной скале Форосскую церковь. В парке Воронцовского дворца увидите рукотворные водопады, узнаете, как выглядит кедр и чем он отличается от сосны. Вас ждет знакомство с Алупкинским дворцом, имением графа Воронцова, и Ливадийским дворцом, бывшей южной резиденцией императора Николая II. И, конечно же, Ласточка! Вы увидите замок Ласточкино Гнездо, самый известный символ Крыма. А если у вас останутся силы два раза преодолеть по 600 ступеней, то гид отведет вас к замку, где открывается просто фантастический вид побережья! Возвращение в отель.

4 день Ялта

Выселение из отеля. Жаркий и романтичный ялтинский день закружит вас в настоящий курортный роман. Вы пройдетесь по узким кривым улочкам исторического центра, спуститесь на главную Набережную Крыма и познакомитесь с чеховской Дамой с собачкой. Гид расскажет вам романтические истории, обратит ваше внимание на достопримечательности: гостиница Ореанда, памятник Юлиану Семенову, платан Айседоры Дункан, скамейка влюбленных, чеховский уголок, театр им. А.П. Чехова и многое другое. Парки – украшение Южного Берега. Поэтому знакомство с Крымом невозможно представить без посещения Никитского ботанического сада с его уникальной коллекцией южных культур, кипарисовой, оливковой, бамбуковой и лавровой аллеями. Путешествие продолжается, и вы в очередной раз удивитесь, ведь перед вами откроется впечатляющий вид на гору Демерджи. А впереди, как брошенный ремень, завьётся дорога. За каждым поворотом откроется новый вид на горы, море, долины садов и виноградников. Заселение в отель.

5 день Судак

Солдая, Сугдея, Сидагиос, Сурож и всё это он – Судак! Вы подниметесь на стены Генуэзской крепости и сможете оценить ее масштаб! А какой вид открывается с крепостной горы на судакскую бухту! И, конечно же, узнаете историю девушки, которая спрыгнула с башни в море, ведь у каждой приличной крепости должна быть своя история трагической любви! Вы пройдетесь по одному из самых первых пешеходных маршрутов в мире: он был оборудован для пеших прогулок еще в 1912 году. Маршрут начинается в посёлке Новый Свет, проходит вдоль трёх живописных бухт Зеленой, Синей и Голубой до Царского пляжа. Длина маршрута около 5 км. Вы увидите, как разнится цвет моря и, покидая Новый Свет, вы поймете Николая II, который, оставляя этот райский уголок, воскликнул: "Теперь я вижу жизнь в новом свете!"

6 день Коктебель – Феодосия